По всій Україні вшосте за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія "Кинджалів" (оновлено)

По всій Україні вшосте за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія ракет "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 23:26 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

23:48 відбій загрози.

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