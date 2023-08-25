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Новини Війна
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По всій Україні вшосте за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія "Кинджалів" (оновлено)

кинжал,кинджал

По всій Україні вшосте за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія ракет "Кинджал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

О 23:26 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

23:48 відбій загрози.

Також читайте: Зльоти МІГів почастішали через бойове злагодження російських пілотів, - ОК "Південь"

Автор: 

повітряна тривога (905)


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Ну вот честно, ну идите нафуй с этими тревогами. Кто боится - тот живёт в убежище, а так люди уже устали боятся и живут своей жизнью. Никто (ну почти никто) не бегает туда-сюда при каждой сирене
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25.08.2023 23:47 Відповісти
есть бот , который сообщает о пусках и направлениях , можно по нему ореинтироватся.
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26.08.2023 00:05 Відповісти
Ну власть не имеет право не информировать людей об опасности. Просто не реагируйте. У меня, например, даже приложения нет никакого, которое меня бы оповещало, только сирену слышу за окном
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26.08.2023 00:11 Відповісти
вночі може бути реальна атака... а зараз дрочать систему ппо...
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25.08.2023 23:57 Відповісти
Т.зв. роziян треба в6uвamu.
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26.08.2023 00:04 Відповісти
Знищувати по всьому світі. Щоб навіть згадки у підручниках не залишилось про цю падаль русняву, ні про чоловіків, ні про жінок. Це не люди.
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26.08.2023 00:13 Відповісти
На этот кинжал уже внимания обращаешь меньше чем на писк комара над ухом. Вообще пох на него.
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26.08.2023 00:11 Відповісти
 
 