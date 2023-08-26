Росіяни протягом 25 серпня 19 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 164 вибухи, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 164 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Шалигинська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Есманська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (31 вибух).

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (38 вибухів) та артилерії (3 вибухи).

Хотінська громада: росіяни здійснили скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух) та обстріл з танку (5 вибухів) та з мінометів (14 вибухів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 24 серпня росіяни здійснили 39 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 269 вибухів, - ОВА

Білопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (10 вибухів), з АГС (5 вибухів) та обстріл з танку (6 вибухів).

Середино-Будська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (27 вибухів) та обстріл з АГС (15 вибухів).

Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ввечері 23 серпня окупанти вдарили по Краснопільській громаді Сумщини, дві особи дістали поранення. ФОТО