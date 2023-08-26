Росіяни протягом 25 серпня 19 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 164 вибухи, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 164 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Хотінська, Шалигинська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Есманська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (31 вибух).
Шалигинська громада: ворог бив з мінометів (38 вибухів) та артилерії (3 вибухи).
Хотінська громада: росіяни здійснили скидання з БпЛА ВОГу (1 вибух) та обстріл з танку (5 вибухів) та з мінометів (14 вибухів).
Білопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (10 вибухів), з АГС (5 вибухів) та обстріл з танку (6 вибухів).
Середино-Будська громада: 9 мін скинув ворог на територію громади.
Краснопільська громада: були мінометні обстріли (27 вибухів) та обстріл з АГС (15 вибухів).
Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури".
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