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Вночі 26 серпня у низці областей і Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістичними ракетами (оновлено)

тривога

Вночі 26 серпня у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Черкаській областей та місті Києві оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.

У повідомленні зазначається: "Загроза застосування балістичного озброєння – Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Київська, Чернігівська, Черкаська області!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні вшосте за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія "Кинджалів" (оновлено)

О 1:02 - відбій тривоги.

Автор: 

Повітряні сили (2601) повітряна тривога (905)


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*******. здохніть
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26.08.2023 00:56 Відповісти
7 разів..іпаньки..
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26.08.2023 00:58 Відповісти
Кацапи, щоб вам ні дна,ні покришки! Як ви вже надоїли всьому світові! Людоїди прокляті!
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26.08.2023 01:41 Відповісти
 
 