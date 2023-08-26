Вночі 26 серпня у низці областей і Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу обстрілу балістичними ракетами (оновлено)
Вночі 26 серпня у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Черкаській областей та місті Києві оголошували повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні сили.
У повідомленні зазначається: "Загроза застосування балістичного озброєння – Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Київська, Чернігівська, Черкаська області!"
О 1:02 - відбій тривоги.
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Redcar Ukraine
показати весь коментар26.08.2023 00:56 Відповісти Мені подобається 2
Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар26.08.2023 00:58 Відповісти Мені подобається 4
ПравдаЛюбка
показати весь коментар26.08.2023 01:41 Відповісти Мені подобається 6
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