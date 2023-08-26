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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Авіація та артилерія ЗСУ протягом минулої доби уразили 10 районів зосередження окупантів, 3 артилерійських засоби та 2 ЗРК,- Генштаб

війна,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 24 серпня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника".

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авіація (4115) Генштаб ЗС (6507) артилерія (783)


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Україна продовжує контрнаступальні операції та досягла подальших успіхів у Роботиному та навколо нього на південному сході Запоріжжя та на захід від сусіднього села Вербове.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) кажуть, що досягнення є «тактично важливими» і «розширюють український прорив російських оборонних ліній у цьому районі та загрожують російським другорядним лініям оборони».

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26.08.2023 03:20 Відповісти
https://lenta.ru/2023/08/26/ 03:23, 26 августа 2023 https://lenta.ru/rubrics/russia/ Россия

Собянин заявил об отсутствии пострадавших из-за уничтожения БПЛА в Подмосковье
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26.08.2023 05:41 Відповісти
МОСКОВСЬКУ ОБЛАСТЬ АТАКУВАЛИ БЕЗПІЛОТНИКИ ДТ

Відео

26 серпня, 2023, 04:20
https://zn.ua/ukr/WORLD/moskovsku-oblast-atakuvali-bezpilotniki.html
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26.08.2023 05:49 Відповісти
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Україну привезли перші кілька тисяч 122 мм осколково-фугасних артилерійських снарядів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із ************ холдингів Східної Європи. Про це https://www.facebook.com/ukrainianarmor/posts/pfbid027DGrxV8XAJFRPdWg4RMkyMsTqMEvEJQnfZgNXStUSK7u2z1MvfKh2J4ygroZiJxYl повідомила на фейсбук-сторінці компанія «Українська Бронетехніка», передає УНН.

Деталі

Зазначається, що артилерійські 122 мм снаряди призначені для артилерійських систем Д-30 та 2С1 «Гвоздика».

Цитата

«Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності Контрнаступу», - йдеться у повідомленні.

У компанії відзначили, що вони відновили коопераційні зв'язки та об'єднали виробників компонентів з декількох країн Європи.
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26.08.2023 09:54 Відповісти
 
 