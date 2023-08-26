Авіація та артилерія ЗСУ протягом минулої доби уразили 10 районів зосередження окупантів, 3 артилерійських засоби та 2 ЗРК,- Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 24 серпня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника".
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Зазначається, що артилерійські 122 мм снаряди призначені для артилерійських систем Д-30 та 2С1 «Гвоздика».
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«Осколково-фугасні снаряди 122 мм ефективні у враженні ворожих позицій, ліній оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів такими пострілами - запорука успішності Контрнаступу», - йдеться у повідомленні.
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