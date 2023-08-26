Міноборони РФ заявило про збиття в Підмосков’ї безпілотника літакового типу
Уночі, 26 серпня, під Москвою, в Одинцовському та Істринському районах області, було чути кілька гучних вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сьогодні вночі сили ППО на підльоті до Москви в Істринському районі нібито знищили безпілотник.
"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - додав він.
За інформацією Міноборони РФ, безпілотник літакового типу мав намір атакувати об'єкти на території Москви та Підмосков'я, але був збитий.
Раніше також стало відомо, що у всіх московських аеропортах оголошували план "Килим", всі рейси на виліт та приліт затримуються. Щонайменше 24 авіарейси затримано та 8 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на болотів країні кацапівдурнів уже кипіла робота.
Ну ок, трохи зачекаємо на подробиці і правду