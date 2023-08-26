Міноборони РФ заявило про збиття в Підмосков’ї безпілотника літакового типу

Уночі, 26 серпня, під Москвою, в Одинцовському та Істринському районах області, було чути кілька гучних вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сьогодні вночі сили ППО на підльоті до Москви в Істринському районі нібито знищили безпілотник.

"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - додав він.

За інформацією Міноборони РФ, безпілотник літакового типу мав намір атакувати об'єкти на території Москви та Підмосков'я, але був збитий.

Також читайте: Бербок про удари по Москві: "Україна захищається в рамках міжнародного права"

Раніше також стало відомо, що у всіх московських аеропортах оголошували план "Килим", всі рейси на виліт та приліт затримуються. Щонайменше 24 авіарейси затримано та 8 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво".