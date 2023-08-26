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Новини
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Міноборони РФ заявило про збиття в Підмосков’ї безпілотника літакового типу

безпілотник

Уночі, 26 серпня, під Москвою, в Одинцовському та Істринському районах області, було чути кілька гучних вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сьогодні вночі сили ППО на підльоті до Москви в Істринському районі нібито знищили безпілотник.

"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - додав він.

За інформацією Міноборони РФ, безпілотник літакового типу мав намір атакувати об'єкти на території Москви та Підмосков'я, але був збитий.

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Раніше також стало відомо, що у всіх московських аеропортах оголошували план "Килим", всі рейси на виліт та приліт затримуються. Щонайменше 24 авіарейси затримано та 8 скасовано в московських аеропортах "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво".

Автор: 

безпілотник (4107) вибух (4439) москва (1244)


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На сніданок поп-корн.
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26.08.2023 07:17 Відповісти
День ще не починався, а на болоті в країні кацапів дурнів уже кипіла робота.
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26.08.2023 07:20 Відповісти
Звикайте , кацапи , до веселого життя 😠
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26.08.2023 07:27 Відповісти
"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - додав він.

Ну ок, трохи зачекаємо на подробиці і правду
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26.08.2023 07:33 Відповісти
Нагуя так робити - хаи би летів куди иому треба
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26.08.2023 08:24 Відповісти
гній повинен наводити на мск/лнг
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26.08.2023 09:42 Відповісти
Ковер-самолет
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26.08.2023 13:44 Відповісти
 
 