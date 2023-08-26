Минулої доби окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині, без постраждалих
Російські загарбники не припиняють обстрілювати населені пункти Миколаївської області.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора, 25 серпня, о 14:00, 15:51 та 17:54 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - зазначили в ОВА.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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Михаил Дужик #512165
показати весь коментар26.08.2023 08:15 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар26.08.2023 08:42 Відповісти Мені подобається 0
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