Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 260 270 осіб (+640 за добу), 4 390 танків, 5 379 артсистем, 8 539 броньованих машин
Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 260 270 російських загарбників.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 260270 (+640) осіб,
- танків ‒ 4390 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8539 (+18) од,
- артилерійських систем – 5379 (+18) од,
- РСЗВ – 726 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 497 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
- крилаті ракети ‒ 1411 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 804 (+2).
Топ коментарі
+25 Олександр Шевченко #551654
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+22 Oleksa Tomakh
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+20 Qq Qqq #455433
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Хороший врожай. Пам'ятаю, тільки но нещодавно був ювілей 4000 танків, а тут ще 390 спалили, клас ! Такими темпами , кацапи їх не встигатимуть із меморіалів знімати )
87! одиниць техніки та 640! чумардосів.
Хороший врожай, 30 броні, 20 арти і 33 логістики.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 2:2.
Тривогами вчора ввечері дістали, бісяться курв...!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 260 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
Прохання не бити ногами, я не фотошопер, на швидку руку посидів годинку )) Треба ще попрацювати ))
Будь-ласка - повернінть нормальну.
Дякую за табличку.