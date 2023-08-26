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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 260 270 осіб (+640 за добу), 4 390 танків, 5 379 артсистем, 8 539 броньованих машин

рф,армія,ліквідація,ліквідовані

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували близько 260 270 російських загарбників.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 260270 (+640) осіб,
  • танків ‒ 4390 (+12) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 8539 (+18) од,
  • артилерійських систем  – 5379 (+18) од,
  • РСЗВ – 726 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 497 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4367 (+11),
  • крилаті ракети  ‒ 1411 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7823 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 804 (+2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У районі Роботиного армія РФ воює без ротацій та підкріплень, - ISW

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) ліквідація (3876) знищення (7154)


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Топ коментарі
+25
Врожайний день. Щоб усі орки здохли !
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26.08.2023 08:17
+22
Дякую, що ту табличку прибрали.
Хороший врожай. Пам'ятаю, тільки но нещодавно був ювілей 4000 танків, а тут ще 390 спалили, клас ! Такими темпами , кацапи їх не встигатимуть із меморіалів знімати )
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26.08.2023 08:21
+20
Минув 3470 день москальсько-української війни.
87! одиниць техніки та 640! чумардосів.
Хороший врожай, 30 броні, 20 арти і 33 логістики.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 2:2.
Тривогами вчора ввечері дістали, бісяться курв...!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 260 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
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26.08.2023 08:37
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Врожайний день. Щоб усі орки здохли !
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26.08.2023 08:17 Відповісти
Дякую, що ту табличку прибрали.
Хороший врожай. Пам'ятаю, тільки но нещодавно був ювілей 4000 танків, а тут ще 390 спалили, клас ! Такими темпами , кацапи їх не встигатимуть із меморіалів знімати )
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26.08.2023 08:21 Відповісти
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26.08.2023 08:37 Відповісти
Минув 3470 день москальсько-української війни.
87! одиниць техніки та 640! чумардосів.
Хороший врожай, 30 броні, 20 арти і 33 логістики.
Рахунок ППО спецтехніка нічийний - 2:2.
Тривогами вчора ввечері дістали, бісяться курв...!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 260 000!!! це більше, ніж таке місто, як Тамбов ...
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26.08.2023 08:37 Відповісти
Малчик хоче в Тамбоф? До речі,Мурата Насирова викинули з вікна..
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26.08.2023 08:52 Відповісти

Прохання не бити ногами, я не фотошопер, на швидку руку посидів годинку )) Треба ще попрацювати ))
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26.08.2023 10:26 Відповісти
24 августа?
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26.08.2023 15:05 Відповісти
Буде, часу нема ))
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26.08.2023 15:45 Відповісти
Приблизно сотня вагонів залізяччя і 640 мішечкив з біо сміттям..Добре,як каже Мадяр...
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26.08.2023 08:45 Відповісти
****** таргани, 16 мільойнів квадратних кілометрів власної території, а їм все мало...
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26.08.2023 09:08 Відповісти
Вони нагадують вірус, будуть поширюватись на сусідні країни (клітини) допоки не знищеш.
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26.08.2023 09:13 Відповісти
*їх
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26.08.2023 09:14 Відповісти
Краще статистику в текстовому режиму подавати. Ніж у новому, гамняжих кольрів.
Будь-ласка - повернінть нормальну.
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26.08.2023 09:13 Відповісти
Слава ЗСУ!
Дякую за табличку.
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26.08.2023 09:15 Відповісти
Подейкують що літаки не хочуть бути аутсайдерами і вже наздогнали гелікоптери. СУ-25 відбив атаку з ПЗРК "Игла" і отрицательно продовжив політ
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26.08.2023 09:33 Відповісти
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26.08.2023 10:24 Відповісти
 
 