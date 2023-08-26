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Минулої доби росіяни обстріляли чотири райони Харківщини: пошкоджено приватні будинки та фермерське господарство

обстріл,харків,харківщина

25 серпня під вогнем російських окупантів перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог вів обстріли з реактивної та ствольної артилерії, мінометів, використовував бойову авіацію.

У м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У с. Охримівка Чугуївського району зафіксовані влучання по території фермерського господарства, сталася пожежа.

У с. Кучерівка Куп'янського району пошкоджено газову трубу високого тиску та приватний будинок", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Також тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили понад 5,7 га території та знешкодили 107 вибухонебезпечних предметів.

Автор: 

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26.08.2023 08:52 Відповісти
 
 