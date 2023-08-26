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Експорт українського зерна може в наступні місяці повернутися до "довоєнних показників", - Держдеп США

зерно,українське,зернові

Державний Департамент США бачить "життєздатні маршрути" для експорту українського зерна, а тому прагне в наступні місяці повернутися до "довоєнних показників" експорту.

Про це заявив керівник Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О'Брайен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Думаю, що ми бачимо, що існують життєздатні маршрути через територіальні води і сухопутні шляхи України. І ми прагнемо протягом наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на рівні середніх довоєнних показників", - сказав він.

Україна раніше відвантажувала з чорноморських портів Одеси та Миколаєва мільйони тонн продовольства. Але після виходу РФ 17 липня із "зернової угоди" вона змушена покладатися лише на порти на річці Дунай.

Також читайте: Єдиний шлях для експорту українського зерна - Чорне море. Все інше - це непогано, але недостатньо, - єврокомісар Сінкявичюс

Автор: 

Держдепартамент США (1613) зерно (3116) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+2
частково це зерно вирощено на землі, яку орендують фермери. Так звані "паї" - це земля, яка належить сільським жителям і за здачу якої фермерам, мешканці сіл отримують щорічно гроші: хтось 10 тис, хтось 20 тис, є родичка яка отримувала до війни 60 тисяч грн на рік за свою землю.
Навіть, якщо всі гроші з продажу зерна осідають в офшорах, на вирощуванні зерна все одно заробляють українці: ті які здають свою землю в аренду, і ті хто обробляє цю землю (трактористи, комбайнери і тд). Тобто, українці всеодно у плюсі від зернової історії.
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26.08.2023 10:16
+1
Кому вообще принадлежит это зерно, что весь Квартал на ушах стоит? Киприоту или аборигену Каймановых островов?
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26.08.2023 08:51
+1
Від експорту поповнюються відкатами опшори агента ФСБ який не втік.
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26.08.2023 08:54
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Кому вообще принадлежит это зерно, что весь Квартал на ушах стоит? Киприоту или аборигену Каймановых островов?
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26.08.2023 08:51 Відповісти
Від експорту поповнюються відкатами опшори агента ФСБ який не втік.
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26.08.2023 08:54 Відповісти
частково це зерно вирощено на землі, яку орендують фермери. Так звані "паї" - це земля, яка належить сільським жителям і за здачу якої фермерам, мешканці сіл отримують щорічно гроші: хтось 10 тис, хтось 20 тис, є родичка яка отримувала до війни 60 тисяч грн на рік за свою землю.
Навіть, якщо всі гроші з продажу зерна осідають в офшорах, на вирощуванні зерна все одно заробляють українці: ті які здають свою землю в аренду, і ті хто обробляє цю землю (трактористи, комбайнери і тд). Тобто, українці всеодно у плюсі від зернової історії.
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26.08.2023 10:16 Відповісти
Ну да...вот только эти пайщики сдают свои паи варенду за копейки, ибо монополия, безрадега и нищета к которым их принуждают власти....
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26.08.2023 11:18 Відповісти
Давай детальніше про те як "принуждают власти". Дуже цікаво, як людину влада заставляє здавати за копійки.
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26.08.2023 15:02 Відповісти
С одной стороный власть допускает на рынок тех кто им близок и те творят что хотят с ценообразованием ввиду отсутствия конкуренции....
С другой стороны доведенный властью народ до нищеты вынужден хоть за копейки сдавать варенду свои паи...
Вот видите как все просто....
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27.08.2023 17:22 Відповісти
Интересно, как эти показатели вернутся к "довоенным", если количество посевов, а значит и собранного урожая значительно меньше?
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26.08.2023 08:55 Відповісти
Так ''територіальні води'' України контролює *уйло.Як тудою може бути експорт?
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26.08.2023 09:04 Відповісти
Побуду и я прорицателем.
"Будет ли экспорт зерновых с Украины зимой 2023\2024 года?"
Ответ на это вопрос такой же, как и на:
"Украина находится в границах 1991 года?"
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26.08.2023 09:09 Відповісти
Але якщо з нашого боку буде кілька вдалих атак по кацапськіх портах то тоді можуть і їхні порти зупинитись. А потім можна буде висувати умови про повне розблокування наших портів, а не тількі про зерновий коридор.
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26.08.2023 10:47 Відповісти
 
 