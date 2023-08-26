Експорт українського зерна може в наступні місяці повернутися до "довоєнних показників", - Держдеп США

Державний Департамент США бачить "життєздатні маршрути" для експорту українського зерна, а тому прагне в наступні місяці повернутися до "довоєнних показників" експорту.

Про це заявив керівник Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О'Брайен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Думаю, що ми бачимо, що існують життєздатні маршрути через територіальні води і сухопутні шляхи України. І ми прагнемо протягом наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на рівні середніх довоєнних показників", - сказав він.

Україна раніше відвантажувала з чорноморських портів Одеси та Миколаєва мільйони тонн продовольства. Але після виходу РФ 17 липня із "зернової угоди" вона змушена покладатися лише на порти на річці Дунай.

Також читайте: Єдиний шлях для експорту українського зерна - Чорне море. Все інше - це непогано, але недостатньо, - єврокомісар Сінкявичюс