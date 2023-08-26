Експорт українського зерна може в наступні місяці повернутися до "довоєнних показників", - Держдеп США
Державний Департамент США бачить "життєздатні маршрути" для експорту українського зерна, а тому прагне в наступні місяці повернутися до "довоєнних показників" експорту.
Про це заявив керівник Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джеймс О'Брайен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"Думаю, що ми бачимо, що існують життєздатні маршрути через територіальні води і сухопутні шляхи України. І ми прагнемо протягом наступних кількох місяців повернутися до експорту з України на рівні середніх довоєнних показників", - сказав він.
Україна раніше відвантажувала з чорноморських портів Одеси та Миколаєва мільйони тонн продовольства. Але після виходу РФ 17 липня із "зернової угоди" вона змушена покладатися лише на порти на річці Дунай.
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Навіть, якщо всі гроші з продажу зерна осідають в офшорах, на вирощуванні зерна все одно заробляють українці: ті які здають свою землю в аренду, і ті хто обробляє цю землю (трактористи, комбайнери і тд). Тобто, українці всеодно у плюсі від зернової історії.
С другой стороны доведенный властью народ до нищеты вынужден хоть за копейки сдавать варенду свои паи...
Вот видите как все просто....
"Будет ли экспорт зерновых с Украины зимой 2023\2024 года?"
Ответ на это вопрос такой же, как и на:
"Украина находится в границах 1991 года?"