Минулої доби росіяни обстріляли 26 населених пунктів на Запоріжжі: один чоловік загинув, ще одного поранено. ФОТО

Упродовж 25 серпня російські війська здійснили 85 обстрілів по 26 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"71 артилерійський удар прийшовся по території Гуляйполя, Залізничного, Оріхова, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Новоданилівки, Степногірська, Кам'янського та інших сіл на лінії фронту.

10 обстрілів з РСЗВ здійснено по Новодарівці, Темирівці, Левадному, Малій Токмачці, Степногірську, Кам'янському. БПЛА атакували Гуляйпільське та Білогір'я. Таврійське постраждало від авіаційного та ракетного ударів", - ідеться в повідомленні.

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"На жаль, під час обстрілу з РСЗВ "Град" загинув 58-річний житель Малої Токмачки. Крім того, під час артобстрілу цього села постраждав 59-річний чоловік. Травмованого оперативно доправлено до медичного закладу", - написав Малашко.





