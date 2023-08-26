УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13916 відвідувачів онлайн
Новини Війна
550 1

Минулої доби росіяни обстріляли 26 населених пунктів на Запоріжжі: один чоловік загинув, ще одного поранено. ФОТО

запорізька

Упродовж 25 серпня російські війська здійснили 85 обстрілів по 26 населених пунктах Запорізької області. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"71 артилерійський удар прийшовся по території Гуляйполя, Залізничного, Оріхова, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Новоданилівки, Степногірська, Кам'янського та інших сіл на лінії фронту.

10 обстрілів з РСЗВ здійснено по Новодарівці, Темирівці, Левадному, Малій Токмачці, Степногірську, Кам'янському. БПЛА атакували Гуляйпільське та Білогір'я. Таврійське постраждало від авіаційного та ракетного ударів", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: У районі Роботиного армія РФ воює без ротацій та підкріплень, - ISW

"На жаль, під час обстрілу з РСЗВ "Град" загинув 58-річний житель Малої Токмачки. Крім того, під час артобстрілу цього села постраждав 59-річний чоловік. Травмованого оперативно доправлено до медичного закладу", - написав Малашко.

Минулої доби росіяни обстріляли 26 населених пунктів на Запоріжжі: один чоловік загинув, ще одного поранено 01
Минулої доби росіяни обстріляли 26 населених пунктів на Запоріжжі: один чоловік загинув, ще одного поранено 02
Минулої доби росіяни обстріляли 26 населених пунктів на Запоріжжі: один чоловік загинув, ще одного поранено 03

Автор: 

обстріл (28274) жертви (1784) Запорізька область (3574)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.08.2023 10:02 Відповісти
 
 