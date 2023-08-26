На Херсонщині Сили оборони вибивають ворога з позицій і знищують російський річковий "недофлот", - ОК "Південь"

Окупантам припікає не лише на Запорізькому напрямку, але й на Херсонському. Сили оборони України і надалі потужно знищують ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в ефірі телемарафону речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Російські блогери волають про те, що армія недозабезпечена, про те, що потерпають їхні сили від утиску з боку наших підрозділів. Їм дуже дошкуляє контрбатарейна боротьба, потужне вибиття відбувається з тих позицій, які вони намагались опанувати після відходу води, спровокованої техногенною катастрофою на Каховській ГЕС", - зазначила Гуменюк.

За словами речниці об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня, Збройні сили знищують російський річковий "недофлот", на якому ворог намагається маневрувати між островами. Зокрема велика робота проводиться й щодо знищення великокаліберних гармат.

Лише за минулу добу, 25 серпня, на Херсонському напрямку українські воїни знищили:

понад 40 російських окупантів;

5 гармат;

8 одиниць автобронетанкової техніки;

човен.

Зокрема, робота проводиться щодо ударів по постах спостереження, а також радіолокаційних станціях ворога.

"Наші дії залишаються для них сюрпризом, а результати кожного дня просувають нас до перемоги", - додала Гуменюк.