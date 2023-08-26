УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13916 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 544 4

На Херсонщині Сили оборони вибивають ворога з позицій і знищують російський річковий "недофлот", - ОК "Південь"

південь

Окупантам припікає не лише на Запорізькому напрямку, але й на Херсонському. Сили оборони України і надалі потужно знищують ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла в ефірі телемарафону речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Російські блогери волають про те, що армія недозабезпечена, про те, що потерпають їхні сили від утиску з боку наших підрозділів. Їм дуже дошкуляє контрбатарейна боротьба, потужне вибиття відбувається з тих позицій, які вони намагались опанувати після відходу води, спровокованої техногенною катастрофою на Каховській ГЕС", - зазначила Гуменюк.

За словами речниці об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня, Збройні сили знищують російський річковий "недофлот", на якому ворог намагається маневрувати між островами. Зокрема велика робота проводиться й щодо знищення великокаліберних гармат.

Лише за минулу добу, 25 серпня, на Херсонському напрямку українські воїни знищили:

  • понад 40 російських окупантів;
  • 5 гармат;
  • 8 одиниць автобронетанкової техніки;
  • човен.

Зокрема,  робота проводиться щодо ударів по постах спостереження, а також радіолокаційних станціях ворога.

"Наші дії залишаються для них сюрпризом, а результати кожного дня просувають нас до перемоги", - додала Гуменюк.

Автор: 

армія рф (17236) ЗСУ (7504) контрнаступ на Півдні (345) Херсонська область (5710)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, бережи та допомагай нашим захисникам
показати весь коментар
26.08.2023 09:40 Відповісти
Про контрбатарейну боротьбу капітан 1-го рангу повідомляє мало не щодня, але жодного відео про результати з Херсонщини для нас вже давно не викладали, дуже давно. Зате щодня є новини про обстріли Херсонщини.
показати весь коментар
26.08.2023 11:07 Відповісти
 
 