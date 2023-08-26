Не спростуєте - ви йдете у відставку. Спростуєте - я складу мандат, - нардепка Радіна міністру Резнікову щодо закупівель "зимових" курток

Народна депутатка і голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна прокоментувала пропозицію парі від міністра оборони у справі про недобросовісну закупівлю одягу для ЗСУ. Радіна наголосила, що це не те, чим повинен займатися очільник Міноборони у воюючій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Анастасія Радіна написала у фейсбуці.

"Міністр мав би зараз розбиратися зі своїми підлеглими. Мав би забезпечувати військових БПЛА. Мав би запускати агенцію тилових закупівель. Міністр мав би організовувати модернізацію літаків. Цей список можна продовжувати. Чого міністр точно не мав би робити — то втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу із журналістами (які вже допомогти зекономити 10 млрд грн коштів для забезпечення армії)", - зазначила Радіна.

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Депутатка зробила Резнікову зустрічну пропозицію: до 9 ранку понеділка, 28 серпня, спростувати те, що:



1) Міноборони без тендеру купило куртки у "турецької" фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з Міноборони був цілком український племінник народного депутата з оборонного комітету Касая. Причетність племінника до компанії не спростовував навіть сам пан Касай;

2) Міноборони сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України (достовірність документа підтвердив голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк).

"Якщо не спростуєте - Ви йдете у відставку. Спростуєте - я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)", - запропонувала Радіна.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в тому, що Міноборони закупило літні куртки замість зимових підтвердяться.