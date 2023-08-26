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Не спростуєте - ви йдете у відставку. Спростуєте - я складу мандат, - нардепка Радіна міністру Резнікову щодо закупівель "зимових" курток

анастасія,радіна

Народна депутатка і голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна прокоментувала пропозицію парі від міністра оборони у справі про недобросовісну закупівлю одягу для ЗСУ. Радіна наголосила, що це не те, чим повинен займатися очільник Міноборони у воюючій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Анастасія Радіна написала у фейсбуці.

"Міністр мав би зараз розбиратися зі своїми підлеглими. Мав би забезпечувати військових БПЛА. Мав би запускати агенцію тилових закупівель. Міністр мав би організовувати модернізацію літаків. Цей список можна продовжувати. Чого міністр точно не мав би робити — то втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу із журналістами (які вже допомогти зекономити 10 млрд грн коштів для забезпечення армії)", - зазначила Радіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони готує позови до ЗМІ та осіб, які поширюють неправдиві відомості про підміну форми ЗСУ: Скарг на куртки від військових не надходило

Депутатка зробила Резнікову зустрічну пропозицію: до 9 ранку понеділка, 28 серпня, спростувати те, що:

1)  Міноборони без тендеру купило куртки у "турецької" фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з Міноборони був цілком український племінник народного депутата з оборонного комітету Касая. Причетність племінника до компанії не спростовував навіть сам пан Касай;

2)  Міноборони сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України (достовірність документа підтвердив голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк).

"Якщо не спростуєте - Ви йдете у відставку. Спростуєте - я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)", - запропонувала Радіна.

Читайте: Ціна корупції в Міноборони - життя тисяч воїнів. Від рішень Зеленського залежить, чи продовжиться дерибан на кістках, - Каленюк

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в тому, що Міноборони закупило літні куртки замість зимових підтвердяться.

Автор: 

Міноборони (7318) закупівлі (3355) Резніков Олексій (1445) Радіна Анастасія (21)


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Топ коментарі
+48
не спростує й у відставку не піде...
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26.08.2023 10:15
+45
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26.08.2023 10:25
+39
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26.08.2023 10:31
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Резніков: " це технічна помилка, потрібно було купувати в метрах, чи кілограмах, а закупили в кг/м квадратний"
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26.08.2023 11:59 Відповісти
Спроби Яйцяпо17гривнь нажитися на солдатах- не новина. Подібна історія на теренах України, а саме в Галичині, вже трапилась з його соплемінником. Правда солдати тоді були не українські, а австро-угорські, а в цілому все співпадає один в один, просто масштаби афери різні:

"Фельдфебель-рахівник з кухарем оббігали все село, марно намагаючись роздобути десь свиню. Всюди діставали ту ж саму відповідь: москалі все з'їли й усе забрали.

Розбудили також єврея в корчмі, який почав рвати на собі пейси й висловлювати жаль, що не може панам солдатам прислужитися, а нарешті причепився до них, щоб вони купили в нього стару, столітню корову, суху здохлятину: самі кістки та шкура. Зажадав за неї скажені гроші, рвав бороду і божився, що такої корови не знайдуть у цілій Галичині, в цілій Австрії й Німеччині, в цілій Європі й на цілому світі. Він скиглив, плакав і бив себе в груди, мовляв, це найжирніша з корів, які будь-коли з волі Єгови з'являлися на світ божий. Він клявся всіма прадідами, що подивитись на цю корову приїздять аж з Волочиська, про цю корову говорять в усій країні, як про казку, що це, власне, не корова, а найгладший бугай. На завершення він упав перед ними навколішки і, обнімаючи коліна то одного, то другого, репетував: - Краще забийте старого бідного єврея, але без корови не йдіть!

Він своїм виттям так усіх спантеличив, що вони, зрештою, потягли це бидло, яким погребував би навіть і шкуродер, до польової кухні. Потім єврей ще довго, коли вже гроші були у нього в кишені, плакав та бідкався, буцімто його зовсім загубили, знищили, що він сам себе пограбував, продавши за безцінь таку прекрасну корову. Він благав повісити його, бо на старості утнув таку дурницю, через яку його предки в домовинах перевертаються.

Покачавшись іще трохи в поросі, він ураз обтрусив із себе весь жаль, пішов додому і там у комірчині сказав своїй жінці: - Elsa, lébn 1, солдати дурні, як чобіт, а твій Натан мудрий."
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27.08.2023 12:19 Відповісти
А вам не кажется , что в тени этих курток пытаются спрятать яйца...яблоки... некачественные каски... и ещё сто листов перечисления воровства зеленого МО ?
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26.08.2023 12:14 Відповісти
Мы исследуем каждую компанию, которой Минобороны перечислило деньги по контрактам - Шабунин Джерело:
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27.08.2023 08:46 Відповісти
ИМХО - шутовством прикрывают нешуточные кражи... хихикают во время такой кровавой войны , обкрадывая бойцов... уроды и неадекваты...
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27.08.2023 13:27 Відповісти
Якщо не спростує, то рєзнікова в тюрму.
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26.08.2023 13:03 Відповісти
Резников насколько помниться адвокат и к тому же хитрожопый. Ему доказать что что 2*2=5 иль 6. как пальцы обоссать..НАБУ и остальные контролируюшие силовые органы языки в жопу засунули..когда возбудитесь или ждете указивок от ОП.
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26.08.2023 13:26 Відповісти
Так в итоге "летние куртки" оказались зимними? Уже хорошо.
И закупались не в этом году, а в прошлом октябре перед зимней кампанией? Тоже хорошо.
А претензия состоит в том, что закупили их по цене в три раза выше, чем они же были куплены посредником в Турции?! Ну... это святое на закупке-то не "заработать". А почем их в итоге купили кстати?
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26.08.2023 13:50 Відповісти
рєзніков - це казнокрад-рецедивіст! Йому не у відставку треба йти, а в тюрму!
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26.08.2023 14:23 Відповісти
Назараз він має бути відсторонений,а далі під суд
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26.08.2023 14:46 Відповісти
ну отстранять министров у нас может только сиплый памятник, а ему некогда, он занят, выбивает у запада очередной транш, пока підлеглі пилять попередній, если у них сраные военкомы мультимиллионеры...... а у жены на работе, босс покупает минивен, сотруднице которая ушла врачем в зсу сразу с нападением русни, а чего босс машину покупает? Потому что сотрудница врач ЗСУ, говорит что контуженных не вывозят, транспорт что есть только для тяжелых трехсотых, с травматическими ампутациями и т.п. контуженный типа легкий, посидит еще, а он не слышит выходов и приходов, в результате чего становится 300 или 200, и наконец заслуживает свою эвакуацию..... а сожительницы ********* дороги строят и куртки покупают втридорога, и тутже орут, лодку не шатайте, крысу тошнит, вернее всех крыс, а их там много, как бы не больше, чем тех кто на веслах... зсу тоесть.....
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27.08.2023 06:21 Відповісти
ну отстранять министров у нас может только сиплый памятник,

Не может.
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27.08.2023 08:48 Відповісти
На жаль, згідно з Конституцією, відправити у відставку міністра оборони може лише президент з голосуванням Верховної Ради. Залишається також можливість звільнення за власним бажанням. У цьому випадку пишуть прохання до президента і він подає це на розгляд до парламенту.
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27.08.2023 15:25 Відповісти
И где такое в КУ писано?
Голосует за отставку ВР, президент визирует. Сам не имеет права уволить кого-то из кабмина.
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27.08.2023 17:29 Відповісти
Ну а я що написав? Ініціювати відставку може ЛИШЕ президент, або особиста заява про відставку. ВР лише каже одобрямс. Ніхто з депутатів чи комітетів ВР ініціювати відставку міністра оборони НЕ МАЮТЬ ПРАВА! Ну і кандидатуру нового міністра у ВР пропонує також лише дЄрмак...
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27.08.2023 18:10 Відповісти
Отправить в отставку может только ВР,а в режиме одобрямс или нет,это зависит от расклада.
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27.08.2023 18:51 Відповісти


ну отстранять министров у нас может только сиплый памятник,

Не может.

Он может инициировать=предложить,а утверждает ВР.

Согласитесь,что предложить или снять с должности (отстранить),это два разных действия.
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27.08.2023 19:04 Відповісти
не спростуєте- наручники і вирок.бо це злочин проти України і її народу.
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26.08.2023 14:50 Відповісти
Дай Боже, щоб таких Радіних у нас в країні стало набагато більше, - тоді і в ЄС швидше увійдемо!
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26.08.2023 14:51 Відповісти
Тільки в ТЮРМУ - і всією бандою з митниками включно! Депутатом, племінником. Всю сволоту на чолі з міністром і всіма причетними - в тюрму!!
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26.08.2023 15:08 Відповісти
Бажають ПЕРЕМОГТИ?????????

але
+ в тилу корупціонери ЗЛОдії тотально щей прикриваючись допомогою ЗСУ і військовим від охорони здоровя до закупівель
+ на фронті захисники віддають життя за майбутнє України
+ з іншої сторони фронту імперіалістичне ЗЛО

!при таких умовах бажаної ПЕРЕМОГИ нажать не буде!
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26.08.2023 15:24 Відповісти
Пауки/пацюки в склянці! Яркий сором! Красти, красти на всьому, .Красти на асфальті, на будівництві/крадівництві, на забезпеченні армії, і будувати маєтки в передмістях, хай горять ярким полум'ям і крадії, і їх маєтки і вся та проросійська наволоч, що вбивала країну, обираючі популістів, відвертих дурнів, посіпак олігархів. Я не бачу майбутнього в країні, в якій окрім зовнішньої інфекції орків ще й загострення внутрішні паразитів! Організм може не вижити
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26.08.2023 15:41 Відповісти
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26.08.2023 16:53 Відповісти
Резников не министо-это вор в законе,под "мудрым" управлением Дерьмака
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26.08.2023 17:30 Відповісти
Якщо Зеленський узнає про ці ганебні поодинокі випадки - начувайтеся! Полетять голови всіх!
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26.08.2023 17:42 Відповісти
Шо это за фигня с пари?. Если виновен, то должен сесть с конфискацией, а не устроили тут рулетку
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26.08.2023 19:35 Відповісти
Слуги народу посипались, чують скорий піпець.
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26.08.2023 20:06 Відповісти
А потім резніков каже, що на куртки ніхто не жалівся. Сволота нахабна!
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26.08.2023 22:27 Відповісти
Ну шо воно там спростує - це ж слухняна собака своїх хазяїв, цій собаці (Рєзнікову) наказали всіляко заважати ЗСУ йти у контрнаступ, він це робе як може. Інщі у Зе владі кожний заважає ЗСУ як може, хто краде на паливі, хто на чому.
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27.08.2023 01:21 Відповісти
після мутних справ з яйцями, він мав би піти у відставку сам. але такі, самі не йдуть, поки не нажеруться.
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27.08.2023 04:29 Відповісти
Не в отставку, а в тюрьму!
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27.08.2023 11:22 Відповісти
Добре принаймі що йде відкрита публічна дискусія, їх треба драти у всі отвори
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27.08.2023 13:09 Відповісти
сперичяння науковців, шо було раніше курка чи яйце нарешті скінчено - резніков!
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27.08.2023 15:34 Відповісти
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