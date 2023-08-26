Не спростуєте - ви йдете у відставку. Спростуєте - я складу мандат, - нардепка Радіна міністру Резнікову щодо закупівель "зимових" курток
Народна депутатка і голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна прокоментувала пропозицію парі від міністра оборони у справі про недобросовісну закупівлю одягу для ЗСУ. Радіна наголосила, що це не те, чим повинен займатися очільник Міноборони у воюючій країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Анастасія Радіна написала у фейсбуці.
"Міністр мав би зараз розбиратися зі своїми підлеглими. Мав би забезпечувати військових БПЛА. Мав би запускати агенцію тилових закупівель. Міністр мав би організовувати модернізацію літаків. Цей список можна продовжувати. Чого міністр точно не мав би робити — то втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу із журналістами (які вже допомогти зекономити 10 млрд грн коштів для забезпечення армії)", - зазначила Радіна.
Депутатка зробила Резнікову зустрічну пропозицію: до 9 ранку понеділка, 28 серпня, спростувати те, що:
1) Міноборони без тендеру купило куртки у "турецької" фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з Міноборони був цілком український племінник народного депутата з оборонного комітету Касая. Причетність племінника до компанії не спростовував навіть сам пан Касай;
2) Міноборони сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України (достовірність документа підтвердив голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк).
"Якщо не спростуєте - Ви йдете у відставку. Спростуєте - я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто)", - запропонувала Радіна.
Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що готовий піти у відставку, якщо обвинувачення в тому, що Міноборони закупило літні куртки замість зимових підтвердяться.
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"Фельдфебель-рахівник з кухарем оббігали все село, марно намагаючись роздобути десь свиню. Всюди діставали ту ж саму відповідь: москалі все з'їли й усе забрали.
Розбудили також єврея в корчмі, який почав рвати на собі пейси й висловлювати жаль, що не може панам солдатам прислужитися, а нарешті причепився до них, щоб вони купили в нього стару, столітню корову, суху здохлятину: самі кістки та шкура. Зажадав за неї скажені гроші, рвав бороду і божився, що такої корови не знайдуть у цілій Галичині, в цілій Австрії й Німеччині, в цілій Європі й на цілому світі. Він скиглив, плакав і бив себе в груди, мовляв, це найжирніша з корів, які будь-коли з волі Єгови з'являлися на світ божий. Він клявся всіма прадідами, що подивитись на цю корову приїздять аж з Волочиська, про цю корову говорять в усій країні, як про казку, що це, власне, не корова, а найгладший бугай. На завершення він упав перед ними навколішки і, обнімаючи коліна то одного, то другого, репетував: - Краще забийте старого бідного єврея, але без корови не йдіть!
Він своїм виттям так усіх спантеличив, що вони, зрештою, потягли це бидло, яким погребував би навіть і шкуродер, до польової кухні. Потім єврей ще довго, коли вже гроші були у нього в кишені, плакав та бідкався, буцімто його зовсім загубили, знищили, що він сам себе пограбував, продавши за безцінь таку прекрасну корову. Він благав повісити його, бо на старості утнув таку дурницю, через яку його предки в домовинах перевертаються.
Покачавшись іще трохи в поросі, він ураз обтрусив із себе весь жаль, пішов додому і там у комірчині сказав своїй жінці: - Elsa, lébn 1, солдати дурні, як чобіт, а твій Натан мудрий."
И закупались не в этом году, а в прошлом октябре перед зимней кампанией? Тоже хорошо.
А претензия состоит в том, что закупили их по цене в три раза выше, чем они же были куплены посредником в Турции?! Ну... это святое на закупке-то не "заработать". А почем их в итоге купили кстати?
Не может.
Голосует за отставку ВР, президент визирует. Сам не имеет права уволить кого-то из кабмина.
ну отстранять министров у нас может только сиплый памятник,
Не может.
Он может инициировать=предложить,а утверждает ВР.
Согласитесь,что предложить или снять с должности (отстранить),это два разных действия.
але
+ в тилу корупціонери ЗЛОдії тотально щей прикриваючись допомогою ЗСУ і військовим від охорони здоровя до закупівель
+ на фронті захисники віддають життя за майбутнє України
+ з іншої сторони фронту імперіалістичне ЗЛО
!при таких умовах бажаної ПЕРЕМОГИ нажать не буде!