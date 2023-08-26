СБУ затримала ще 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій, які "заробляли" на ухилянтах
У результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області затримано 4 військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
"За гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Вартість таких "послуг" становила до $10 тис. США з однієї особи. Сума залежала від строків "вирішення питань" та фінансових можливостей "клієнтів"", - ідеться в повідомленні.
Так, у Києві:
затримано начальника районного військкомату та голову однієї із столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів.
Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України.
На Харківщині:
затримано керівника районного військкомату, який "заробив" на потенційних призовниках більше ніж 11 млн грн.
До незаконної діяльності він залучив трьох посадовців місцевої лікарні.
За хабарі вони "знаходили" у військовозобов’язаних "проблеми зі здоров’ям", які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.
В Одесі:
кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії.
Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби. Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб "списати" з військової служби. Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримано "на гарячому". Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
"Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - уточнили в СБУ.
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p.s. По своїй роботі був Рівненському госпіталі- сказати що був шокований замало. Чоловіки інваліди а їхні дружини в кого є бігають по кабінетах довідки підписувати ((
Єрмак, Татаров, лисий з кварталу?
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