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Новини
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СБУ затримала ще 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій, які "заробляли" на ухилянтах

сбу

У результаті оперативних заходів у Києві, Одесі та Харківській області затримано 4 військових чиновників, які "допомагали" ухилянтам уникнути призову і втекти за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

"За гроші посадовці пропонували військовозобов’язаним ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Вартість таких "послуг" становила до $10 тис. США з однієї особи. Сума залежала від строків "вирішення питань" та фінансових можливостей "клієнтів"", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітник ВЛК одного з військкоматів Одеси за 10 тис. дол. виготовляв документи для ухилянтів, - прокуратура

Так, у Києві:
затримано начальника районного військкомату та голову однієї із столичних військово-лікарських комісій, які продавали фальшиві меддовідки про наявність важких діагнозів.

Придбані підробки ухилянти використовували для уникнення від призову і подальшого виїзду за межі України.

На Харківщині:
затримано керівника районного військкомату, який "заробив" на потенційних призовниках більше ніж 11 млн грн.

До незаконної діяльності він залучив трьох посадовців місцевої лікарні.

За хабарі вони "знаходили" у військовозобов’язаних "проблеми зі здоров’ям", які ставали формальною підставою для зняття з військового обліку.

В Одесі:
кіберфахівці СБУ ліквідували корупційну схему, до організації якої причетний секретар місцевої військово-лікарської комісії.

Також дивіться: Нацполіція проводить понад 200 обшуків у ТЦК та медзакладах в рамках відпрацювання схем ухилення від призову. ФОТО

Разом зі столичною адвокаткою і двома спільниками вони налагодили масштабний збут фальсифікованих документів про непридатність до військової служби. Своїх клієнтів вони підшукували по всій території України, а потім ставили їх на облік до одеського військкомату, щоб "списати" з військової служби. Наразі секретаря цієї військово-лікарської комісії та її спільників затримано "на гарячому". Їм уже оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

"Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - уточнили в СБУ.

СБУ затримала ще 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій, які заробляли на ухилянтах 01

Також дивіться: Ліквідовано ще 7 схем для ухилянтів: серед затриманих - посадовці військкоматів та ВЛК, - СБУ. ФОТОрепортаж


СБУ затримала ще 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій, які заробляли на ухилянтах 02
СБУ затримала ще 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій, які заробляли на ухилянтах 03
СБУ затримала ще 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій, які заробляли на ухилянтах 04
СБУ затримала ще 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій, які заробляли на ухилянтах 05
СБУ затримала ще 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій, які заробляли на ухилянтах 06
СБУ затримала ще 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій, які заробляли на ухилянтах 07
СБУ затримала ще 4 військкоматівців та очільників військових медкомісій, які заробляли на ухилянтах 08

Автор: 

затримання (4336) СБУ (12783) військкомат (432) ухилянти (877)


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Топ коментарі
+7
может просто потому,что военнобязанные им нужны только целые,здоровые и только на период войны??а потом про них удаачноо собираються забыть.
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26.08.2023 11:18
+5
Закон бізнесу є попит буде пропозиція. Чому МО не розробити рекламну агітацію на А4 де прописати пільги для УБД (наприклад на пенсію в 50, пенсія мін 30 000 і т.д) тоді за чоловіками бігати не потрібно буде по вулицях і ловити їх після всіх корупційних скандалів в Україні.
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26.08.2023 11:10
+3
Очередная горячая тема
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26.08.2023 10:54
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26.08.2023 10:54 Відповісти
Всіх з "липовими" довідками в стрій. Все майно "заробітчан" працівників військкоматів та ВЛК оприходувати і направити на потреби ЗСУ.
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26.08.2023 10:58 Відповісти
Ага, через резнікова.
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26.08.2023 11:01 Відповісти
Через форумчан "Цензор.нет", так как многие хотят командовать людьми и в том числе из-за границы
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26.08.2023 11:03 Відповісти
Да не оскудіє рука дающого і не всохне рука берущого
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26.08.2023 11:00 Відповісти
Щеліни новиє ліца.
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26.08.2023 11:02 Відповісти
Цікава річ: численні групи у тєлєграмі типу "повістки київ" спрямовані не на інформування туловіщ з приводу місць де видають повістки, а для залякування населення з метою продажу послуг з "законного" ухиляння від служби/виїзду з країни. Чому мусора/сбу не банять такі групи мені невідомо. Можливо в цьому схєматозі вони мають свою долю.
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26.08.2023 11:05 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3412402/administrator_telegramkanalu_yakyyi_poshyryuvav_informatsiyu_pro_vruchennya_povistok_u_lutsku_zasudjenyyi
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27.08.2023 02:43 Відповісти
Перекрили кисень Зяминим колегам.
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26.08.2023 11:06 Відповісти
Циплят по осени считают- поутихнет волна борьбы, поделятся нажитым непосильным сидением в кресле, вернутся и компенсацию получат за пропущенные непосильные дни. Вот когда будут реальные сроки, а так это просто временные неудобства в работе.
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26.08.2023 11:07 Відповісти
Закон бізнесу є попит буде пропозиція. Чому МО не розробити рекламну агітацію на А4 де прописати пільги для УБД (наприклад на пенсію в 50, пенсія мін 30 000 і т.д) тоді за чоловіками бігати не потрібно буде по вулицях і ловити їх після всіх корупційних скандалів в Україні.
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26.08.2023 11:10 Відповісти
может просто потому,что военнобязанные им нужны только целые,здоровые и только на период войны??а потом про них удаачноо собираються забыть.
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26.08.2023 11:18 Відповісти
Ну і ось!!! Це всі розуміють, тому така і ситуація ((
p.s. По своїй роботі був Рівненському госпіталі- сказати що був шокований замало. Чоловіки інваліди а їхні дружини в кого є бігають по кабінетах довідки підписувати ((
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26.08.2023 11:24 Відповісти
По таким агіткам мусорів набирають, аби служити у тилу. Тільки пенсія у 40.
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26.08.2023 12:46 Відповісти
А я про що?) ось де корінь всієї проблеми мусора і не тількі на пенсію в 40 чи то 45 , а солдати не передовій як всі смертні (
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26.08.2023 12:51 Відповісти
В старі добрі часи таким любителям наживи відрубували праву руку. Чому б не відновити стару добру традицію? І зразу було б видно, хто є хто...
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26.08.2023 11:13 Відповісти
А рубать хто буде?
Єрмак, Татаров, лисий з кварталу?
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26.08.2023 12:07 Відповісти
Знущання. Аж 4-х !!!!!!!!!!!!
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26.08.2023 11:15 Відповісти
Головні хабарники України в черговий раз вирішили показать себе "правильними" - дали команду ловить власних "шісток" Точно так ящірка в хвилину небезпеки відкидає хвоста Що-що - а "зелені блазенята" таке навчилися робить бездоганно!
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26.08.2023 11:16 Відповісти
А цей канал виїзду ухилянтів - ета другоє(С)?
Табір єврейських біженців з України на берегах Балатону в Угорщині https://www.youtube.com/watch?v=MBeOBHBgxl8

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26.08.2023 11:22 Відповісти
Я хочу побачити чи хоч одного з цих негідників "зелена" влада посадить хоч на пару років.
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26.08.2023 12:19 Відповісти
Зепідри самі мають сидіти у повному складі
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26.08.2023 12:47 Відповісти
Хабарі припиняться коли почнуть саджати тих хто їх дає.
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26.08.2023 13:37 Відповісти
Та в Одеській області в любий ТЦК заходьте і арештовуйте ***** всіх - вони зробили з ТЦК мафіозну структуру.
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26.08.2023 17:18 Відповісти
 
 