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Численні вчорашні тривоги - через МіГ-31К. Росіяни тренуються і намагаються тиснути, - Повітряні сили

тривога

Численні повітряні тривоги в Україні ввечері 25 серпня були через зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Таким чином окупанти не лише проводять тренування, але й намагаються натиснути на українців.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Польоти все ж таки, мабуть, пов'язані з тренуванням льотного складу з виходом в район пусків. Навчання пілотів - це безперервний процес, який триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій. Плюс повітряні тривоги, які в Україні, постійно дратують людей, впливають на нашу економіку, психологічний стан. Ворог це прекрасно розуміє", - пояснив речник.

Ігнат також додав, що зараз повітряні тривоги через зліт МіГ-31К нетривалі. На початку повномасштабної війни такі повітряні тривоги тривали до півтори години.

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"Півтори години - це відпрацювання пального, повністю заправлені баки. Потім злітав інший. Така практика вже була, просто літали довше. Зараз просто зліт і посадка", - сказав він.

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Повітряні сили (2601) Ігнат Юрій (787) повітряна тривога (905)


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Здесь Игнат прав.
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26.08.2023 11:25 Відповісти
"Пристрілюються" по можливому майбутньому базуванню F-16.
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26.08.2023 11:38 Відповісти
А ми можемо зробити так, щоб цій грьобаний МіГ-31К тренувався НЕ у запусках ракет, а у протиракетних маневрах?!
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26.08.2023 11:50 Відповісти
Тобто сам факт оголошення тривоги в Ужгороді в момент зльоту! літака за москвою то є нормально?
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26.08.2023 11:59 Відповісти
Оці кацапські задрочування мігами31 призвело до того що вчора (25.08.2023) зіткнулись в небі над Житомирщиною два наші міг29
(це повідомляють західні офіцери, офіційної інфи від наших ще не було)
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26.08.2023 14:30 Відповісти
 
 