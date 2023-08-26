Численні вчорашні тривоги - через МіГ-31К. Росіяни тренуються і намагаються тиснути, - Повітряні сили
Численні повітряні тривоги в Україні ввечері 25 серпня були через зліт ворожого винищувача МіГ-31К. Таким чином окупанти не лише проводять тренування, але й намагаються натиснути на українців.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Польоти все ж таки, мабуть, пов'язані з тренуванням льотного складу з виходом в район пусків. Навчання пілотів - це безперервний процес, який триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій. Плюс повітряні тривоги, які в Україні, постійно дратують людей, впливають на нашу економіку, психологічний стан. Ворог це прекрасно розуміє", - пояснив речник.
Ігнат також додав, що зараз повітряні тривоги через зліт МіГ-31К нетривалі. На початку повномасштабної війни такі повітряні тривоги тривали до півтори години.
"Півтори години - це відпрацювання пального, повністю заправлені баки. Потім злітав інший. Така практика вже була, просто літали довше. Зараз просто зліт і посадка", - сказав він.
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