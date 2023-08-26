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Окупанти вдарили по кафе в селі Подоли на Харківщині: двоє загиблих, одну людину поранено, - ОВА

харківщина

Російські війська обстріляли село Подоли Куп’янського району на Харківщині. Двоє людей загинуло, ще одну - поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще одну - поранено. Дані встановлюються.
Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі.
На місці працюють правоохоронці та екстрені служби", - повідомив Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни обстріляли чотири райони Харківщини: пошкоджено приватні будинки та фермерське господарство

Автор: 

обстріл (28274) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+1
Все ж таки правильно - у відповідь знищити в кацапстані три - чотири кафе разом з кацапами.👈
Що ЦЕ за війна, якщо їм можна, а нам ні??👈
Це програшна стратегія👈
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26.08.2023 11:50
+1
Кафе не працює, там магазин...
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26.08.2023 12:47
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Місцева богема, мабуть!
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26.08.2023 11:51 Відповісти
Ну потому что жизнь одна и всю жизнь в бункере не пересидеть
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26.08.2023 12:11 Відповісти
Кафе не працює, там магазин...
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26.08.2023 12:47 Відповісти
Все ж таки правильно - у відповідь знищити в кацапстані три - чотири кафе разом з кацапами.👈
Що ЦЕ за війна, якщо їм можна, а нам ні??👈
Це програшна стратегія👈
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26.08.2023 11:50 Відповісти
Треба ще у Вовчанську ресторан побудувати. Вибачте за іронію.
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26.08.2023 11:57 Відповісти
Прифронтова зона,яке може бути кафе?!
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26.08.2023 11:58 Відповісти
Там закрите кафе і зразу магазин, в магазині були люди.
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26.08.2023 12:45 Відповісти
Другий день поспіль Токмак бавовнить.
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26.08.2023 12:34 Відповісти
не дали кацапи спокійно й пива попити... мужикам призовного віку.
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26.08.2023 15:47 Відповісти
 
 