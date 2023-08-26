Окупанти вдарили по кафе в селі Подоли на Харківщині: двоє загиблих, одну людину поранено, - ОВА
Російські війська обстріляли село Подоли Куп’янського району на Харківщині. Двоє людей загинуло, ще одну - поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще одну - поранено. Дані встановлюються.
Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі.
На місці працюють правоохоронці та екстрені служби", - повідомив Синєгубов.
Топ коментарі
+1 stanis nasvaiko
показати весь коментар26.08.2023 11:50
+1 Андрій Пристай #364358
показати весь коментар26.08.2023 12:47
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