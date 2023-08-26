Окупанти вдарили по кафе в селі Подоли на Харківщині: двоє загиблих, одну людину поранено, - ОВА

Російські війська обстріляли село Подоли Куп’янського району на Харківщині. Двоє людей загинуло, ще одну - поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, ще одну - поранено. Дані встановлюються.

Ворог влучив у цивільний об‘єкт - кафе, де вдень перебували місцеві жителі.

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби", - повідомив Синєгубов.

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