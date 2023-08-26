Кабмін підвищив зарплати бюджетників, які працюють у зоні можливих та активних бойових дій
Уряд збільшив зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які працюють в зоні можливих та активних бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 25 серпня 2023 року.
Відповідно передбачається на період дії воєнного стану встановити щомісячну надбавку працівникам бюджетних установ та організацій за роботу з особливими умовами праці:
- на територіях можливих бойових дій - у граничному розмірі 50% посадового окладу;
- на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.
"Також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу", – ідеться в повідомленні.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у прикордонних регіонах продовжує працювати велика кількість працівників установ та закладів бюджетної сфери, які виконують свої обовʼязки в надскладних умовах і цим рішенням Уряд прагне фінансово їх підтримати.
Додається, що органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, які розташовані на території можливих або активних бойових дій, рекомендовано встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.
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Та вся Україна в зоні бойових дій. Чи Західна Україна не обстрілюється кацапськими ракетами? То не бойові дії?
А сказано ще і можливих бойових дій. А можливі - це вся Україна.
Але є один маленький нюанс. Роз'яснення фінслужбам ніхто не відправив. А це якраз той службовий документ, згідно якого начисляються гроші.
Інакше кажучи: поки не буде розъяснення, не буде коштів.
Дуже зручно
Поки Запорізька АЕС була в окупації, для неї закупили товарів і послуг на суму понад 400 мільйонів гривень
Ці контракти ми знайшли на порталі Prozorro і проаналізували їх.
Ми багато писали про те, як Запорізьку АЕС здали фактично без бою тамтешні керівники, призначені агентами російського впливу в Україні.
І попри те, що організатор цієї схеми Деркач під санкціями і перебуває за межами держави - його ставленики продовжують грабувати і послаблювати Україну.
Енергодар від березня 2022 року окупований росіянами. Зв'язок із працівниками на атомній станції здійснюється лише онлайн. Однак - сюди досі продовжують закуповувати речі й документацію на шалені суми.
Ми сіли й порахували суми всіх угод, укладених на ЗАЕС від 15 березня по 25 серпня. Сума - майже 410 млн грн.
Серед них половина - 210 млн 407 тис грн - це послуги їдалень, угоду оголошено 16 березня 2022, термін виконання: травень 2022-грудень 2023. Як перевірити, чи надаються ці послуги і в якій якості? А ніяк не перевірити. Бо станція окупована! Все, до побачення.
Або https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-12-002427-a 28 млн на послуги з пожежної безпеки. Які пожежники їхатимуть на окуповану станцію? Здогадайтеся самі.
Вишенька на торті - корм рибкам. На нього https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-26-000881-a у червні 2022 списали понад 1,2 млн грн.
Світильників для окупованої станції https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-19-002482-a придбали на 16,5 млн грн.
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-06-003931-a Електроди на 2,6 млн грн - угода укладена в липні 2022. Доставити їх - неможливо. Тому підписуються додаткові угоди на відтермінування. Спочатку на серпень, потім на кінець вересня.
Ми вже не говоримо про невеликі контракти на суми менше 100 тисяч гривень з доставки води, борошна, дріжджів. Чи https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-08-000375-c свинини в півтушках на 130 тисяч . Окупанти часом не обжерлись, ні? Проте, свинство тут точно є.
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-29-000176-c Інженерні послуги - 24,6 млн грн. Дата оголошення 29.04.2022. Термін виконання з усіма відтермінуваннями - 25 грудня 2025 року. Щоб що? Та сам біда і з розробкою проєктної документації. Під це діло списуються мільйони й мільйони під час війни.
Ось, наприклад: серпень 2022, проєктна документація з технічного переоснащення 1 енергоблоку. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-13-002620-a Пропозиція 12 млн грн, торги - 8,4 млн та 10,8 млн. Переможець - чомусь на 10,8 млн.
Але потім гендиректор ЗАЕС Мурашов згадує - ох, ми ж окуповані, і доступу до станції немає! Гроші перераховані, виконання - відкладається до 31.12.2024. А там, як кажуть, або султан помре, або віслюк здохне.
Спецклей - майже півтора мільйона гривень. Рукавички гумові та бавовняні - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-04-000646-a понад 7 млн грн - 283 тисячі пар!
Радіаційна безпека документації обійшлася країні у https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-15-013844-a понад 9 млн , до грудня 2023. Напевне, на ЗАЕС щось знають про плани перебігу звільнення, інакше навіщо це все замовляти?
Тобто, станція під окупантами, а з її контрольованих Україною рахунків до березня цього року включно списувались мільйони.
Як могли доставляти туди товари? Ніяк. Куди тоді ділись гроші? Зрозуміло? Власне, схема крадіжок на окупованій станції весь час лежить відкрито в системі Prozorro. І нікого з влади це не зацікавило. Чому? Самі розумієте.
Ну і варто нагадати, що весь Енергоатом досі керований людьми зрадника Деркача. А отримав він цей контроль від офісу президента, як подяку за втілення в Україні спецоперації ФСБ з плівками Порошенка-Байдена
А ми продовжимо аналіз дерибану коштів на закупівлях для окупованої ЗАЕС. Стежте за нашим каналом.
Автор: https://t.me/zakrytazona/1380 Zakrytazona
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