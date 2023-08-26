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Кабмін підвищив зарплати бюджетників, які працюють у зоні можливих та активних бойових дій

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Уряд збільшив зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які працюють в зоні можливих та активних бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 25 серпня 2023 року.

Відповідно передбачається на період дії воєнного стану встановити щомісячну надбавку працівникам бюджетних установ та організацій за роботу з особливими умовами праці:

  • на територіях можливих бойових дій - у граничному розмірі 50% посадового окладу;
  • на територіях активних бойових дій – у граничному розмірі 100% посадового окладу.

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"Також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги на територіях можливих або активних бойових дій, встановлюється щомісячна надбавка у граничному розмірі 100% посадового окладу", – ідеться в повідомленні.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у прикордонних регіонах продовжує працювати велика кількість працівників установ та закладів бюджетної сфери, які виконують свої обовʼязки в надскладних умовах і цим рішенням Уряд прагне фінансово їх підтримати.

Додається, що органам місцевого самоврядування, військовим адміністраціям населених пунктів, які розташовані на території можливих або активних бойових дій, рекомендовано встановити такі ж надбавки працівникам бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів.

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Автор: 

бюджетники (61) Кабмін (14071) зарплата (2236)


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Топ коментарі
+12
Меганахабний дерибан державних коштів

Поки Запорізька АЕС була в окупації, для неї закупили товарів і послуг на суму понад 400 мільйонів гривень

Ці контракти ми знайшли на порталі Prozorro і проаналізували їх.

Ми багато писали про те, як Запорізьку АЕС здали фактично без бою тамтешні керівники, призначені агентами російського впливу в Україні.

І попри те, що організатор цієї схеми Деркач під санкціями і перебуває за межами держави - його ставленики продовжують грабувати і послаблювати Україну.

Енергодар від березня 2022 року окупований росіянами. Зв'язок із працівниками на атомній станції здійснюється лише онлайн. Однак - сюди досі продовжують закуповувати речі й документацію на шалені суми.

Ми сіли й порахували суми всіх угод, укладених на ЗАЕС від 15 березня по 25 серпня. Сума - майже 410 млн грн.

Серед них половина - 210 млн 407 тис грн - це послуги їдалень, угоду оголошено 16 березня 2022, термін виконання: травень 2022-грудень 2023. Як перевірити, чи надаються ці послуги і в якій якості? А ніяк не перевірити. Бо станція окупована! Все, до побачення.

Або https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-12-002427-a 28 млн на послуги з пожежної безпеки. Які пожежники їхатимуть на окуповану станцію? Здогадайтеся самі.

Вишенька на торті - корм рибкам. На нього https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-26-000881-a у червні 2022 списали понад 1,2 млн грн.

Світильників для окупованої станції https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-19-002482-a придбали на 16,5 млн грн.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-06-003931-a Електроди на 2,6 млн грн - угода укладена в липні 2022. Доставити їх - неможливо. Тому підписуються додаткові угоди на відтермінування. Спочатку на серпень, потім на кінець вересня.

Ми вже не говоримо про невеликі контракти на суми менше 100 тисяч гривень з доставки води, борошна, дріжджів. Чи https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-08-000375-c свинини в півтушках на 130 тисяч . Окупанти часом не обжерлись, ні? Проте, свинство тут точно є.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-29-000176-c Інженерні послуги - 24,6 млн грн. Дата оголошення 29.04.2022. Термін виконання з усіма відтермінуваннями - 25 грудня 2025 року. Щоб що? Та сам біда і з розробкою проєктної документації. Під це діло списуються мільйони й мільйони під час війни.

Ось, наприклад: серпень 2022, проєктна документація з технічного переоснащення 1 енергоблоку. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-13-002620-a Пропозиція 12 млн грн, торги - 8,4 млн та 10,8 млн. Переможець - чомусь на 10,8 млн.

Але потім гендиректор ЗАЕС Мурашов згадує - ох, ми ж окуповані, і доступу до станції немає! Гроші перераховані, виконання - відкладається до 31.12.2024. А там, як кажуть, або султан помре, або віслюк здохне.

Спецклей - майже півтора мільйона гривень. Рукавички гумові та бавовняні - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-04-000646-a понад 7 млн грн - 283 тисячі пар!

Радіаційна безпека документації обійшлася країні у https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-15-013844-a понад 9 млн , до грудня 2023. Напевне, на ЗАЕС щось знають про плани перебігу звільнення, інакше навіщо це все замовляти?

Тобто, станція під окупантами, а з її контрольованих Україною рахунків до березня цього року включно списувались мільйони.

Як могли доставляти туди товари? Ніяк. Куди тоді ділись гроші? Зрозуміло? Власне, схема крадіжок на окупованій станції весь час лежить відкрито в системі Prozorro. І нікого з влади це не зацікавило. Чому? Самі розумієте.

Ну і варто нагадати, що весь Енергоатом досі керований людьми зрадника Деркача. А отримав він цей контроль від офісу президента, як подяку за втілення в Україні спецоперації ФСБ з плівками Порошенка-Байдена

А ми продовжимо аналіз дерибану коштів на закупівлях для окупованої ЗАЕС. Стежте за нашим каналом.

Автор: https://t.me/zakrytazona/1380 Zakrytazona
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26.08.2023 12:13
+8
"...які працюють в зоні можливих та активних бойових дій. "
Та вся Україна в зоні бойових дій. Чи Західна Україна не обстрілюється кацапськими ракетами? То не бойові дії?
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26.08.2023 12:12
+7
Обстрілюється, на великі московські свята. А Запоріжжя кожну ніч в коридорах сидить. Різниця очевидна
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26.08.2023 12:20
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"...які працюють в зоні можливих та активних бойових дій. "
Та вся Україна в зоні бойових дій. Чи Західна Україна не обстрілюється кацапськими ракетами? То не бойові дії?
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26.08.2023 12:12 Відповісти
Обстрілюється, на великі московські свята. А Запоріжжя кожну ніч в коридорах сидить. Різниця очевидна
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26.08.2023 12:20 Відповісти
Зап. чемпіон по тривогам.
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26.08.2023 12:22 Відповісти
Запоріжжя - це зона активних бойових дій.
А сказано ще і можливих бойових дій. А можливі - це вся Україна.
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26.08.2023 12:30 Відповісти
Не Запоріжжя, а Запорожчина.
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26.08.2023 12:32 Відповісти
35км от Запорожья до боевых действий. Военным дальше 6 км от ЛБЗ не платят боевые, а ты хочешь, что бы воры гуманитарки из Запорожья и других мест, которые находятся в безопасном месте получали повышенную зарплату по капризу ЩЕНЕВТИКА?
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26.08.2023 13:35 Відповісти
не тому написал...
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26.08.2023 13:36 Відповісти
Закарпаття комендантської години нема, а як надбавку 50% то давайте?)
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26.08.2023 12:45 Відповісти
Це добре, що комендантської години не має. Але це не значить, що це не зона можливих бойових дій.
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26.08.2023 13:32 Відповісти
Так само як і необмежено придатним поза штатом? Прийняти прийняли, громадськості відзвітували, справедливість відновлено і пробки в стелю.
Але є один маленький нюанс. Роз'яснення фінслужбам ніхто не відправив. А це якраз той службовий документ, згідно якого начисляються гроші.
Інакше кажучи: поки не буде розъяснення, не буде коштів.
Дуже зручно
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26.08.2023 12:13 Відповісти
Меганахабний дерибан державних коштів

Поки Запорізька АЕС була в окупації, для неї закупили товарів і послуг на суму понад 400 мільйонів гривень

Ці контракти ми знайшли на порталі Prozorro і проаналізували їх.

Ми багато писали про те, як Запорізьку АЕС здали фактично без бою тамтешні керівники, призначені агентами російського впливу в Україні.

І попри те, що організатор цієї схеми Деркач під санкціями і перебуває за межами держави - його ставленики продовжують грабувати і послаблювати Україну.

Енергодар від березня 2022 року окупований росіянами. Зв'язок із працівниками на атомній станції здійснюється лише онлайн. Однак - сюди досі продовжують закуповувати речі й документацію на шалені суми.

Ми сіли й порахували суми всіх угод, укладених на ЗАЕС від 15 березня по 25 серпня. Сума - майже 410 млн грн.

Серед них половина - 210 млн 407 тис грн - це послуги їдалень, угоду оголошено 16 березня 2022, термін виконання: травень 2022-грудень 2023. Як перевірити, чи надаються ці послуги і в якій якості? А ніяк не перевірити. Бо станція окупована! Все, до побачення.

Або https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-05-12-002427-a 28 млн на послуги з пожежної безпеки. Які пожежники їхатимуть на окуповану станцію? Здогадайтеся самі.

Вишенька на торті - корм рибкам. На нього https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-26-000881-a у червні 2022 списали понад 1,2 млн грн.

Світильників для окупованої станції https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-19-002482-a придбали на 16,5 млн грн.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-06-003931-a Електроди на 2,6 млн грн - угода укладена в липні 2022. Доставити їх - неможливо. Тому підписуються додаткові угоди на відтермінування. Спочатку на серпень, потім на кінець вересня.

Ми вже не говоримо про невеликі контракти на суми менше 100 тисяч гривень з доставки води, борошна, дріжджів. Чи https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-08-000375-c свинини в півтушках на 130 тисяч . Окупанти часом не обжерлись, ні? Проте, свинство тут точно є.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-04-29-000176-c Інженерні послуги - 24,6 млн грн. Дата оголошення 29.04.2022. Термін виконання з усіма відтермінуваннями - 25 грудня 2025 року. Щоб що? Та сам біда і з розробкою проєктної документації. Під це діло списуються мільйони й мільйони під час війни.

Ось, наприклад: серпень 2022, проєктна документація з технічного переоснащення 1 енергоблоку. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-07-13-002620-a Пропозиція 12 млн грн, торги - 8,4 млн та 10,8 млн. Переможець - чомусь на 10,8 млн.

Але потім гендиректор ЗАЕС Мурашов згадує - ох, ми ж окуповані, і доступу до станції немає! Гроші перераховані, виконання - відкладається до 31.12.2024. А там, як кажуть, або султан помре, або віслюк здохне.

Спецклей - майже півтора мільйона гривень. Рукавички гумові та бавовняні - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-10-04-000646-a понад 7 млн грн - 283 тисячі пар!

Радіаційна безпека документації обійшлася країні у https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-15-013844-a понад 9 млн , до грудня 2023. Напевне, на ЗАЕС щось знають про плани перебігу звільнення, інакше навіщо це все замовляти?

Тобто, станція під окупантами, а з її контрольованих Україною рахунків до березня цього року включно списувались мільйони.

Як могли доставляти туди товари? Ніяк. Куди тоді ділись гроші? Зрозуміло? Власне, схема крадіжок на окупованій станції весь час лежить відкрито в системі Prozorro. І нікого з влади це не зацікавило. Чому? Самі розумієте.

Ну і варто нагадати, що весь Енергоатом досі керований людьми зрадника Деркача. А отримав він цей контроль від офісу президента, як подяку за втілення в Україні спецоперації ФСБ з плівками Порошенка-Байдена

А ми продовжимо аналіз дерибану коштів на закупівлях для окупованої ЗАЕС. Стежте за нашим каналом.

Автор: https://t.me/zakrytazona/1380 Zakrytazona
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26.08.2023 12:13 Відповісти
електроенергію на ню потрібно було постачати ?
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26.08.2023 12:16 Відповісти
Це ж обов'язково ! Там усі наші судді, усі прокурори, половина поліціянтів, та половина депутатів працює !
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26.08.2023 12:16 Відповісти
голови міських рад у захваті - розпочалися передвиборні перегони
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26.08.2023 12:22 Відповісти
Тільки зарплати бюджетникам? А пенсії, НЕ?
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26.08.2023 12:22 Відповісти
путінскім путьом ідьотє, таваріщі! Так дєржать! Це ж не військові, яким урізають, що тільки вдається.
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26.08.2023 12:23 Відповісти
головне себе хароших не зобидити,
маховик печеньок для майбутнього лохтократу запущено.
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26.08.2023 17:59 Відповісти
такой себе скрытый подкуп , все сидят на банане и хлеб без соли доедают , но бюджетникам , особенно в районе боевых действий нужно дать , выборы уже не менуемы , рейтинги сыпятся , зе- ушлепки горят на взятках, откатах, дерибанах , ни одной зе-гниды на фронте нет , ни одна зе- шлюха не потратила из своих офшоров и копейки для фронта , зато за счет государства и бюджета делают седе лайяльную прослойку нарида путем поднятия зарплат и пенсий , все как завещал их наставник - янукович .
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26.08.2023 12:26 Відповісти
Шапіто...
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26.08.2023 12:59 Відповісти
Мотивація ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, учасників бойових дій, інвалідів внаслідок війни, сімей загиблих від "сволоти з народу" у верховній зраді, від https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2983-20#n6 № 2983-IX від 20.03.2023 про ПОЗБАВЛЕННЯ одноразових виплат від 5-10 мінімальних пенсій встановлений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і Введиним в дію Постановою ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3552-12 № 3552-XII від 22.10.93 , ВВР, 1993...!!!
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26.08.2023 13:41 Відповісти
Київ входить у зону можливих бойових дій.
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26.08.2023 14:21 Відповісти
 
 