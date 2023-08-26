У чоловіка прем’єрки Естонії Каллас знайшли бізнес в РФ. Вона не збирається у відставку

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас не збирається йти у відставку на тлі скандалу, пов’язаного з бізнесом її чоловіка у РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ERR.

З’ясувалося, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить Арво Халліку, чоловіку прем'єра Каї Каллас, продовжувала співпрацювати з РФ під час повномасштабної війни в Україні.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Кая Каллас як прем'єр-міністр зобов'язана пояснити громадськості суть скандалу довкола підприємницької діяльності її чоловіка.

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Каллас пояснила, що компанія Stark Logistics, де її чоловік має частку власності, здійснювала перевезення не для російського партнера, а для іншої компанії, що має бізнес у РФ.

"Я не планую йти у відставку. Як прем'єр я стояла та стоятиму за свободу України та Естонії", - заявила прем’єр.

Вона додала, що якщо певні компанії порушують санкції, за це має бути покарання. Проте, на її думку, робота з клієнтами на території РФ, яка не заборонена, - це питання "морального компаса".

"Повинні бути покарання за торгівлю підсанкційними товарами, все інше - питання морального компаса", - сказала Каллас.

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Також Каллас зазначила, що до цього скандалу не знала деталей бізнесу свого чоловіка.