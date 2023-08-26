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У чоловіка прем’єрки Естонії Каллас знайшли бізнес в РФ. Вона не збирається у відставку

каллас,кая

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас не збирається йти у відставку на тлі скандалу, пов’язаного з бізнесом її чоловіка у РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ERR.

З’ясувалося, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить Арво Халліку, чоловіку прем'єра Каї Каллас, продовжувала співпрацювати з РФ під час повномасштабної війни в Україні.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Кая Каллас як прем'єр-міністр зобов'язана пояснити громадськості суть скандалу довкола підприємницької діяльності її чоловіка.

Читайте: Прем’єрка Естонії Каллас назвала Росію головною загрозою для НАТО та закликала збільшувати видатки на оборону

Каллас пояснила, що компанія Stark Logistics, де її чоловік має частку власності, здійснювала перевезення не для російського партнера, а для іншої компанії, що має бізнес у РФ.

"Я не планую йти у відставку. Як прем'єр я стояла та стоятиму за свободу України та Естонії", - заявила прем’єр.

Вона додала, що якщо певні компанії порушують санкції, за це має бути покарання. Проте, на її думку, робота з клієнтами на території РФ, яка не заборонена, - це питання "морального компаса".

"Повинні бути покарання за торгівлю підсанкційними товарами, все інше - питання морального компаса", - сказала Каллас.

Також читайте: Можливо, зараз не всі усвідомлюють, що поруч триває реальна війна, - прем’єрка Естонії Каллас про оборонні витрати країн НАТО

Також Каллас зазначила, що до цього скандалу не знала деталей бізнесу свого чоловіка.

Автор: 

росія (64958) санкції (11773) Естонія (1600) Каллас Кая (251)


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Топ коментарі
+20
А у нас якщо пошукати, то прийдеться всім парламентом заяви писати...
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26.08.2023 12:11
+17
Вчера немного полазил по сети. Он один из миноритарных держателей акций, а не хозяин этой транспортной компании. Там вроде единицы процентов. Он только получает дивиденды по итогам года. И писали что все контракты на перевозки в рашу там оканчиваются в сентябре.
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26.08.2023 12:25
+15
У чувака якась кількість акцій у компанії... Як він впливає на політику компанії?
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26.08.2023 12:13
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А у нас якщо пошукати, то прийдеться всім парламентом заяви писати...
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26.08.2023 12:11 Відповісти
Не всім. Трохи залишаться. Але більшості не буде, то точно.
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26.08.2023 12:34 Відповісти
Нам би такі скандали, як у Естонії ...
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26.08.2023 14:06 Відповісти
Бізнес продати, гроші на ЗСУ і ніяких претензій не буде. Наші політики он відкрито з країною- терористом співпрацюють і нічого.
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26.08.2023 12:13 Відповісти
Вчера немного полазил по сети. Он один из миноритарных держателей акций, а не хозяин этой транспортной компании. Там вроде единицы процентов. Он только получает дивиденды по итогам года. И писали что все контракты на перевозки в рашу там оканчиваются в сентябре.
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26.08.2023 12:25 Відповісти
Ще й швидше всього в сліпому трастовому фонді
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26.08.2023 13:19 Відповісти
шановна Белло, Естонія та премєр особисто роблять для України значно більше ніж мали б робити. вони нам взагалі нічого не винні. то ж такі закиди це перебор
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26.08.2023 16:16 Відповісти
У чувака якась кількість акцій у компанії... Як він впливає на політику компанії?
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26.08.2023 12:13 Відповісти
яка кількість так і впливає
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26.08.2023 12:15 Відповісти
Ні, не впливає.
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26.08.2023 12:17 Відповісти
Існують нюанси в плані оперативного управління компанією та прийняття стратегічних рішень, але по суті вірно
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26.08.2023 12:26 Відповісти
зрозуміло, але транспортна компанія це той випадок коли акціонери керують через раду директорів
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26.08.2023 12:31 Відповісти
або він сам може входити до ради директорів 😉
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26.08.2023 13:07 Відповісти
ага, він майже полу-шрьодер
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26.08.2023 13:05 Відповісти
Навчилась у наших нових ліц.
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26.08.2023 12:13 Відповісти
Тіпа у старих ліц не було
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26.08.2023 13:20 Відповісти
Ну Зяма ж привів новиє ліца які білі та пухнасті.
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26.08.2023 13:23 Відповісти
Нові переплюнули усіх старих разом узятих
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26.08.2023 13:23 Відповісти
Воює Україна з Московією а не Естонія. У нас досі богато випадків коли наша держава навіть гроші перераховує до Московії, хоча послуги не постачалися.
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26.08.2023 12:14 Відповісти
Шурма, кент хєрмака, наприклад
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26.08.2023 12:16 Відповісти
Как известно, тем кто отказался с Катяхостаном в рублях рассчитываться,перекрыли газ год назад.
Догадайтесь в чём идёт оплата за прокачку по Украине.
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26.08.2023 12:35 Відповісти
"Воює Україна з Московією а не Естонія" --- на претензії до заходу в стилі "чому ви не надаєте нам достатньо зброї,адже нас тут вбивають" можна також відповідати "Воює Україна з Московією а не Захід"?
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26.08.2023 12:42 Відповісти
Цілком првильно. 100% згоден з цією логікою. А шашлики де?
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26.08.2023 14:51 Відповісти
А хіба за це немає кримінальної відповідальності?
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26.08.2023 13:12 Відповісти
Це та сама, що казала "відвідини Европи, це привілегія"?
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26.08.2023 12:15 Відповісти
Ну таке -- тут знала тут не знала -- місцева амнезія
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26.08.2023 12:15 Відповісти
Єдиний тут позитив що любі контакти з зачумленим бараком, стають у світі все більш токсичними...
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26.08.2023 12:16 Відповісти
Тавже було про цю ху*ню. Він володіє незначною часткою акцій компанії (не може впливати на рішення), яка в свою чергу володіє логістичною компанію що зменшила кількість рейсів у кацапію з 70-80/міс до 6-8/міс, а у вересні виходить зовсім з ринку кацапії.
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26.08.2023 12:16 Відповісти
і як вона з людиною, в якої моральний компас завжди показує пів п'яту, в ліжко лягає?
тут мабуть два компаси...
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26.08.2023 12:18 Відповісти
Зараз тут шмарклемрафонні налетять "І як так можна??? Що вона собі думає? Як народ таке терпить? У відставку її!".))))
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26.08.2023 12:21 Відповісти
Вже, вище вже відзначилися
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26.08.2023 13:25 Відповісти
До слова: позбутися акцій компанії не так вже й просто. Їх не можна "повернути компанії", їх треба або продати, або подарувати (сплативши належні податки). А якщо ніхто не хоче ані купувати, ані "обдаровуватися", то будеш їми володіти до скону.
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26.08.2023 12:28 Відповісти
Каллас так заявила чи це вже ваше довповнення?

Все определяет статут организации, там прописаны процедуры. Нерідко можливе виключно "повернення", коли фірма викуповує свої акції.

Акції, які були викуплені, можуть бути вилучені. Це можливо лише за умови прийняття відповідного рішення загальними зборами, загальні збори приймуть рішення про анулювання викуплених акцій. При виході номінальна вартість виплачується акціонеру.
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26.08.2023 12:55 Відповісти
Так, але це окремий випадок купівлі - продажу.
Акції не можна покласти у конверт і відправити на юридичну адресу емітента із запискою: "відмовляюся, вони мені більше не потрібні", або написати листа реєстратору з проханням "виключити мене з реєстру власників акцій".
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26.08.2023 13:07 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому Естонія пасе задніх у боротьбі з кремлівським режимом у порівнянні з іншими країнами Балтії.
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26.08.2023 12:29 Відповісти
А Эстония с Срацеей воюет,это их Крым в 2014 окупировали?
И Битум с Гафностана возить это не бизнес,это хобби
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26.08.2023 12:31 Відповісти
Чогось уявив собі чолов'ягу, що геть увесь у гімні, який ревниво вказує перехожому: "А вам ондо горобець на плече чвиркнув!"
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26.08.2023 12:34 Відповісти
В Україні у цілого президента бізнес на росії. І він абсолютно не збирається іти у відставку. А чого ви хочете від Естонії, краще зі своїми гнидами розберіться.
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26.08.2023 12:42 Відповісти
То другоє
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26.08.2023 13:27 Відповісти
Комусь може дістатись качалкою по спині за ті дурнуваті акції.
Ще й можуть лишити без борщу.

Бо компас у Каї Каллас будь здоров.
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26.08.2023 12:44 Відповісти
В 2013 году мои российские родственники
Подарили мне рубли на день рождения
В 2014 году,как только начались события в Крыму
Я обменяла эти рубли на гривны
По самому низкому курсу
Мне было плевать
Я не могла даже видеть эти бумажки у себя дома
Я не жена премьера
Но есть какие- то моральные границы
У каждого из нас
Не думаю,что семья премьерки Эстонии
Обеднела бы ,отказавшись от этих акций
Я неприятно поражена этой новостью
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26.08.2023 12:57 Відповісти
Якщо ти така(й) правильна, чому мову не поміняла. 😡
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26.08.2023 13:06 Відповісти
Если это вопрос
МОРАЛЬНОГО КОМПАСА
Значит - у премьерки Эстонии
Компас немного сбился
Надо компас поправить
А если не станет БОЛЕЕ МОРАЛЬНЫМ
Заменить на новый
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26.08.2023 12:47 Відповісти
Если у мужа остались какие-то акции, то он просто забыл о них.
И акций тех не столько, чтобы он на них жил и содержал семью.
И компания работала не в интересах России, а лишь на территории.
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26.08.2023 12:54 Відповісти
Эту отмазку используют все западные компании
Не катит
Закон на то и закон
Чтобы его соблюдали все
В этом случае - он больше МОРАЛЬНЫЙ
Так и наша война - ЗА МОРАЛЬ
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26.08.2023 13:06 Відповісти
Какую "отмазку" ?
Человек не владелец компании, а миноритарный акционер.
Вот у вас где-то в старой сумочке в кармашке завалялся российский рубль.
А вы его не поменяли - это память подвела, или компас сбился ?
Можете не сомневаться, она вправит компас мужу по самые не хочу.
Хотя говорить по большому счёту не о чем.
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26.08.2023 13:30 Відповісти
Я уже написала в чате про РУБЛИ
Можете прочитать мой пост
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26.08.2023 13:32 Відповісти
А вот про тот рубль, который затерялся - не написали.
Можете перечитать.
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26.08.2023 14:04 Відповісти
Я в сумочки деньги не складываю
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26.08.2023 14:05 Відповісти
И в кармашки тоже
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26.08.2023 14:06 Відповісти
Значит, в старом чулке. Или носке. Или трусах. Или под матрацем. Или за холодильником. Или под ковриком. Или у кота в норке.
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26.08.2023 15:26 Відповісти
Какое глубокое знание проблемы - вы случайно не квартирный вор?
Я вас расстрою
Пользуюсь только банковской карточкой
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26.08.2023 15:55 Відповісти
Это я вас расстрою: на банковском счету часто бывают ошибки.
У вас рубли на счкту, а вы про них ни слухом ни духом.
А компас шалит ....
(Вообще-то я квартирный вор, доктор квартирных наук,
профессор кафедры воровства из кошачей норки.)
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26.08.2023 16:04 Відповісти
Они возили грузы в рашку. У этой семьи деньги моральный компас.
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26.08.2023 13:26 Відповісти
Её муж ни одного груза не отвёз.
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26.08.2023 14:07 Відповісти
Спочатку ви на свою мову зверніть увагу.
Бо теж якось невдобно із компасом виходить. Мова окупанта не заважає ???
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26.08.2023 13:32 Відповісти
💯
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26.08.2023 13:39 Відповісти
тю, в Україні за такі "проколи" депутатами або міністрами примушують працювати (тяжко)
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26.08.2023 13:02 Відповісти
У деяких наших патріотів цілі заводи-фабрики там були, і ніхто не жужав
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26.08.2023 13:21 Відповісти
Почему новости на этом сайте идут с таким опозданием. Сначала она утверждала что ничего не знала про бизнес мужа в рашке.
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26.08.2023 13:22 Відповісти
Это логично: если бы знала, то заставила бы акции продать.
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26.08.2023 14:08 Відповісти
Серьезно? Муж который в Совете директоров компании не рассказал жене президенту Эстонии что его компания работает в России?

"Халлик подчеркнул, что решение о продолжении деятельности в России неоднократно оценивалось внутри компании как правильное."
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26.08.2023 14:22 Відповісти
В Совете директоров ? СЕРЬЁЗНО ?
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26.08.2023 16:01 Відповісти
Хехе. Просто моральные компАсы испорченные. Отстаньте от красивой женщины.
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26.08.2023 13:45 Відповісти
вопрос "морального компаса"....т.е. я за Украину, но если деньги в рашке, тогда тут я за торговлю с рашкой....ибо это выгода мне лично....вот и вся мораль на западе....
Это я пишу, что бы вы понимали современные западные "ценности"....
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26.08.2023 14:18 Відповісти
Якщо стрілка морального комплексу чіпляється за гроші, компас не потрібен.
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26.08.2023 14:19 Відповісти
https://www.facebook.com/alex.golobuckij?__cft__[0]=AZVHVep_XaB_kA7nDvaqZO9zNMSQ5D-eRcPcXjM8WdWNe78RmYLeHBkjaNv0vo3nEfcdNPPCb4-whZyczF_2y4_NfgjZ0Y9lGNUo5t3Nj_P_Clnvhu2t4xo6CU7pw-UpNEFS6UoUZpKmkscweKB6-m2AW-wWeY4wtvm1Pj9dXOecwg&__tn__=-]C%2CP-R Alex Golobuckij

Почитав про "страшний скандал" з чоловіком естонської прем'єрки Каї Каллас. По факту вийшло наступне.

Арво Халліку належить міноритарна частка (тобто, жменька акцій як джерело доходу - без впливу на управлінські рішення) в транспортній компанії Stark Logistics - головний власник якої ще й володіє виробником аерозольної упаковки AS Metaprint. І от одна його компанія досі возить до РФ трохи виробів іншої його компанії.

За 1,5 роки від 24 лютого 2022 бізнес з Росією згорнуто на 90% (з 60-70 до 4-6 перевезень на місяць). На 100% цей напрямок буде перекрито у вересні - тобто, за місяць.

І я підтримую тут публічну позицію пані Каї: тут нема нічого аморального. Її чоловік дійсно не впливає на політику компанії. Мав продати ту дрібку акцій? А чому - якщо вже за місяць це буде абсолютно дистанційований від Росії бізнес?

А нам взагалі варто скромно промовчати - якщо зважити на сотні і тисячі історій наших держслужбовців, котрі самі чи через родичів досі ведуть бізнес цілеспрямовано з Росією (а не "в тому числі з РФ"), вже після лютого 2022-го купували нерухомість в Росії і на окупованих теренах. Переоформлювали власність на окупованих теренах за російськими законами. Заробляють на сірому експорті до РФ товарів, задіяних у військових виробництвах (тобто, у вбивстві українців). І на виробництві та експорті просто деталей ракет і дронів. Мало хто з них почухався хоч на трохи скоротити бізнес - а не те що на 90% чи взагалі закрити.

І так: абсолютно точно не в наших інтересах відставка пані Каллас. Просто згадайте, яку частку ВВП Естонії вона скерувала на допомогу нам - цивільну і військову. І яку частину військових потужностей Естонії просто взяла - і передала нам. Бо ЗСУ потрібніше.

Так що цей скандал точно не в наших інтересах. Зате в інтересах ворога. Припускаю, що ним же і інспірований. В останній момент - бо за місяць перевезення взагалі припиняться і чоловік пані прем'єрки взагалі ні до чого сумнівного стосунку не матиме навіть як просто дрібний тримач акцій
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26.08.2023 14:28 Відповісти
Так що цей скандал точно не в наших інтересах. Зате в інтересах ворога. Припускаю, що ‼️ним же і інспірований. В останній момент - бо за місяць перевезення взагалі припиняться і чоловік пані прем'єрки взагалі ні до чого сумнівного стосунку не матиме навіть як просто дрібний тримач акцій
шановні форумчане , будьте уважні к випадам кацапських тролей проти друзей України
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26.08.2023 14:30 Відповісти
 
 