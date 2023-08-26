У чоловіка прем’єрки Естонії Каллас знайшли бізнес в РФ. Вона не збирається у відставку
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас не збирається йти у відставку на тлі скандалу, пов’язаного з бізнесом її чоловіка у РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ERR.
З’ясувалося, що транспортна компанія Stark Logistics, яка частково належить Арво Халліку, чоловіку прем'єра Каї Каллас, продовжувала співпрацювати з РФ під час повномасштабної війни в Україні.
Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Кая Каллас як прем'єр-міністр зобов'язана пояснити громадськості суть скандалу довкола підприємницької діяльності її чоловіка.
Каллас пояснила, що компанія Stark Logistics, де її чоловік має частку власності, здійснювала перевезення не для російського партнера, а для іншої компанії, що має бізнес у РФ.
"Я не планую йти у відставку. Як прем'єр я стояла та стоятиму за свободу України та Естонії", - заявила прем’єр.
Вона додала, що якщо певні компанії порушують санкції, за це має бути покарання. Проте, на її думку, робота з клієнтами на території РФ, яка не заборонена, - це питання "морального компаса".
"Повинні бути покарання за торгівлю підсанкційними товарами, все інше - питання морального компаса", - сказала Каллас.
Також Каллас зазначила, що до цього скандалу не знала деталей бізнесу свого чоловіка.
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Догадайтесь в чём идёт оплата за прокачку по Украине.
тут мабуть два компаси...
Все определяет статут организации, там прописаны процедуры. Нерідко можливе виключно "повернення", коли фірма викуповує свої акції.
Акції, які були викуплені, можуть бути вилучені. Це можливо лише за умови прийняття відповідного рішення загальними зборами, загальні збори приймуть рішення про анулювання викуплених акцій. При виході номінальна вартість виплачується акціонеру.
Акції не можна покласти у конверт і відправити на юридичну адресу емітента із запискою: "відмовляюся, вони мені більше не потрібні", або написати листа реєстратору з проханням "виключити мене з реєстру власників акцій".
И Битум с Гафностана возить это не бизнес,это хобби
Ще й можуть лишити без борщу.
Бо компас у Каї Каллас будь здоров.
Подарили мне рубли на день рождения
В 2014 году,как только начались события в Крыму
Я обменяла эти рубли на гривны
По самому низкому курсу
Мне было плевать
Я не могла даже видеть эти бумажки у себя дома
Я не жена премьера
Но есть какие- то моральные границы
У каждого из нас
Не думаю,что семья премьерки Эстонии
Обеднела бы ,отказавшись от этих акций
Я неприятно поражена этой новостью
МОРАЛЬНОГО КОМПАСА
Значит - у премьерки Эстонии
Компас немного сбился
Надо компас поправить
А если не станет БОЛЕЕ МОРАЛЬНЫМ
Заменить на новый
И акций тех не столько, чтобы он на них жил и содержал семью.
И компания работала не в интересах России, а лишь на территории.
Не катит
Закон на то и закон
Чтобы его соблюдали все
В этом случае - он больше МОРАЛЬНЫЙ
Так и наша война - ЗА МОРАЛЬ
Человек не владелец компании, а миноритарный акционер.
Вот у вас где-то в старой сумочке в кармашке завалялся российский рубль.
А вы его не поменяли - это память подвела, или компас сбился ?
Можете не сомневаться, она вправит компас мужу по самые не хочу.
Хотя говорить по большому счёту не о чем.
Можете прочитать мой пост
Можете перечитать.
Я вас расстрою
Пользуюсь только банковской карточкой
У вас рубли на счкту, а вы про них ни слухом ни духом.
А компас шалит ....
(Вообще-то я квартирный вор, доктор квартирных наук,
профессор кафедры воровства из кошачей норки.)
Бо теж якось невдобно із компасом виходить. Мова окупанта не заважає ???
"Халлик подчеркнул, что решение о продолжении деятельности в России неоднократно оценивалось внутри компании как правильное."
Это я пишу, что бы вы понимали современные западные "ценности"....
Почитав про "страшний скандал" з чоловіком естонської прем'єрки Каї Каллас. По факту вийшло наступне.
Арво Халліку належить міноритарна частка (тобто, жменька акцій як джерело доходу - без впливу на управлінські рішення) в транспортній компанії Stark Logistics - головний власник якої ще й володіє виробником аерозольної упаковки AS Metaprint. І от одна його компанія досі возить до РФ трохи виробів іншої його компанії.
За 1,5 роки від 24 лютого 2022 бізнес з Росією згорнуто на 90% (з 60-70 до 4-6 перевезень на місяць). На 100% цей напрямок буде перекрито у вересні - тобто, за місяць.
І я підтримую тут публічну позицію пані Каї: тут нема нічого аморального. Її чоловік дійсно не впливає на політику компанії. Мав продати ту дрібку акцій? А чому - якщо вже за місяць це буде абсолютно дистанційований від Росії бізнес?
А нам взагалі варто скромно промовчати - якщо зважити на сотні і тисячі історій наших держслужбовців, котрі самі чи через родичів досі ведуть бізнес цілеспрямовано з Росією (а не "в тому числі з РФ"), вже після лютого 2022-го купували нерухомість в Росії і на окупованих теренах. Переоформлювали власність на окупованих теренах за російськими законами. Заробляють на сірому експорті до РФ товарів, задіяних у військових виробництвах (тобто, у вбивстві українців). І на виробництві та експорті просто деталей ракет і дронів. Мало хто з них почухався хоч на трохи скоротити бізнес - а не те що на 90% чи взагалі закрити.
І так: абсолютно точно не в наших інтересах відставка пані Каллас. Просто згадайте, яку частку ВВП Естонії вона скерувала на допомогу нам - цивільну і військову. І яку частину військових потужностей Естонії просто взяла - і передала нам. Бо ЗСУ потрібніше.
Так що цей скандал точно не в наших інтересах. Зате в інтересах ворога. Припускаю, що ним же і інспірований. В останній момент - бо за місяць перевезення взагалі припиняться і чоловік пані прем'єрки взагалі ні до чого сумнівного стосунку не матиме навіть як просто дрібний тримач акцій
шановні форумчане , будьте уважні к випадам кацапських тролей проти друзей України