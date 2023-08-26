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МЗС вважає неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт агропродукції з України

зерно,господарство,сільське,зернові,агропродукція

У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву міністра сільського господарства Польщі про те, що його країна, а також Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина підтримують продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС.

"Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Крім того зазначається, що викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів й інші категорії української продукції.

Як зауважили в МЗС, такі односторонні обмеження не відповідають духу і букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

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У зовнішньополітичному відомстві закликали керівництво Євросоюзу та причетні країни, деякі з яких отримали посилене фінансування відповідних секторів із європейського бюджету, знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію.

"Лише в дусі солідарності можна протидіяти викликам, спричиненим російською агресією проти України, зміцнювати Єдиний ринок ЄС" - наголосили в МЗС.

Також читайте: Україна залишається на третьому місці серед найважливіших експортерів агропродукції до ЄС, - дані Єврокомісії

Як повідомлялося, Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця року.

Автор: 

зерно (3116) імпорт (2588) МЗС (4110)


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Топ коментарі
+8
Агенту ФСБ буде менше відкатів в оманські опшори.
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26.08.2023 12:44
+7
А що заважає закрити у відповідь український ринок для польських сирів, молочки, м'ясних продуктів, солодощів? Вони також демпінгують цінами український ринок.
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26.08.2023 12:40
+5
Ага, и еще обложить НДС всю военную помощь которую завозят из Польши...
Ой, написал и испугался - а вдруг Кулеба прочитает.
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26.08.2023 13:00
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А що заважає закрити у відповідь український ринок для польських сирів, молочки, м'ясних продуктів, солодощів? Вони також демпінгують цінами український ринок.
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26.08.2023 12:40 Відповісти
Ага, и еще обложить НДС всю военную помощь которую завозят из Польши...
Ой, написал и испугался - а вдруг Кулеба прочитает.
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26.08.2023 13:00 Відповісти
Манкурти під польським прапором - це найогидніші українофоби, які є у світі. Більш огидніші тільки лугандонці і кацапи. Всі вони бажають приниження і фізичне знищення України. друг гітлера - пілсудський, може радіти, що його пацифікація каклів у 21 сторіччі йде шаленими темпами. Так що можеш собі на ничку зігувати.
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26.08.2023 14:58 Відповісти
ти теж хе-ню зморозив
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26.08.2023 15:01 Відповісти
Как,они что опять хотят кормить негров?
Да сколько можно.
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26.08.2023 12:44 Відповісти
Агенту ФСБ буде менше відкатів в оманські опшори.
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26.08.2023 12:44 Відповісти
Якщо оті кефіри та вершкове масло, яке виробляють для українців, відправляють й до Европи, тоді зрозумло, чому відмовилися.

Я НЕ купляю польське, бо воно мені не смачне. Я хочу їсти не якесь ге, а їжу, тим більше, за дуже дорого.
А коли вершкове масло воняє смальцем невідомого походжєення, то виникають питання! То за що я маю виложити 50-80 грн, та ще й 200 грмаів немає в пачці)) Вершкове масло буде твердим, коли лежить в морозилці, а це геть м'яке. Та ще й упаковки такі, що кожна бабушка може взяти й майже лизнути те масло, спробувати, так скажімо, на смак. Коли таке бачиш, бридко стає від думки, що як раптом я вже купляла таке масло й не знала, що вже хтось ним користавсь)))
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26.08.2023 12:51 Відповісти
"кому и кобыла невеста", а масло в клітинку не всім по кишені
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26.08.2023 12:56 Відповісти
Так, синє та червоне? знаю, чого ж?)) Їла, було колись смачним, а от минулого року покинули його купляти, ось взяли Білоцерковське, а воно також з неприємним присмаком, геть не вершкове, нажаль.

Так іноді хочеться хліба з маслом та з чаєм, а нема. Ні масла, ні хліба того, що колись був смачним. Багато виробів просто пропали з асортименту, нажаль. Є тільки чорний та білий хліб, навіть бубликів немає. Чи то хтось раніше мене все з'їдає))
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26.08.2023 13:04 Відповісти
берем синє - як нема то червоне -поки що все влаштовувало

з'їдать собаки - я також сумую за хлібом кирпічиком по 16коп, а саме найбільше сумую за радянським морозивом, яке було важке і не перетворювалось на піну коли тануло
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26.08.2023 13:10 Відповісти
Ви мене не підкалуйте, бо сумнів сумнівом, а хіба зараз комусь хтось заважає виробляти смачніше того, що колись було? Ні! Ми ж незалежні, то в чому справи? А в тому, що усі карманичі дуже жадні! Й хочуть продати українцям гидоту по ціні золота або срібла))) Не знаю, я в Польщі не була, яке там вони їдіть масло, не знаю, зато я знаю, чим годують нас наші багатії, які розгребли собі бізнеси й під себе підмяли все навкруги. Вже й домашнього не силько зкуштуєш, бо тій корові пастись немає де. Й кормити її дорого.
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26.08.2023 13:24 Відповісти
я Вам писав абсолютно щиро, хіба що трошки пожартував, але і в мене інколи таке враження складається що все найкраще хтось зжирає

смачніше що колись було - буде коштувати набагато дорожче чим те що зараз продають
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26.08.2023 13:28 Відповісти
Дякую за щирість) Я куштувала німецькі продукти. Їм також ніхто не заважає виробляти смачні морозиво та маргарин Раму)) Сир також твердий Гауда, дуже смачнючий) Дешевший за наш, до речі, чомусь))
Угорські продукти їла. Також смачні. Польські - ні. Може, не те їла, хз.
А в нас соромно виробляти неподобство.
Коли господиня готує, то вона готує смачно, вона кладе в свою страву усі інгрідієнти, нічого не краде й нічим не замінює на дешевше.
А коли сам те не сподиваєш, а тільки на продаж, то можна й накалапуцяти? Неправильно так.
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26.08.2023 13:34 Відповісти
В Одесі все це є в великому асортименті. Так що не треба брехати. А як хочеш натурального з села, то чапай на Привоз. Там і домашні вироби з м*яса і сільське натуральне масло і ще багато чого.
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26.08.2023 14:07 Відповісти
Вибачте, то Ви мені?) Я живу дуже далеко від Одеси. Привоз знаю, не раз там бувала. Закохалася в нього, як, мабуть, усі, хто там побував хоча б раз в житті.
Домашнє масло я не дуже, якщо чесно. Творог домашній сильно ********, але щоб він корівкою не пах мені, отака я занудисько)))
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26.08.2023 14:15 Відповісти
В принципі кожна країна працює на свої інтереси, і це нормально. А дипломатія існує для того, щоб досягати взаєморозуміння і взаємовигоди, а не розносити срач назагал. Та де зелені і де дипломатія!
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26.08.2023 12:55 Відповісти
Там не тільки зелені, а різконольорові карманичи мають бізнеси, які виробляють продукцію під різнокольоровими брендами, від літери А до літери Я.
Тому ніхто не хоче губити гроші, які просто течуть з продажі товарів, тим більше, оптом, знову ж таки незалежно від кольору, зелені вони чи червоні))
Хліб - під депутатами. Молочка - також. Ковбаси - тим більше! Отак - з усіма продуктами. Навіть консерви рибні самі знаєте, чиї)) А про овочі, фрукти та мед годі й говорити, як й збіжжя, все в руках можновладців різного калібру. То ж не тьтя Галя відправляє пару ящиків на Польщу яблук з грушами))
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26.08.2023 13:01 Відповісти
Яке право мають ці європейці дбати про свої економіки???
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26.08.2023 12:59 Відповісти
Хай дбають таким способом, але нехай не ******* про вільний ринок і конкуренцію.
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26.08.2023 14:09 Відповісти
Україна вже член ЄС?
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26.08.2023 15:32 Відповісти
А може робити з нього дизпальне?
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26.08.2023 13:01 Відповісти
Коли при владі будуть державники може щось і зміниться виробляти можна все це і спирти,біобензин,біодизель я вже тут з п'ять років про це пишу ,але кому це потрібно ,всіх влаштовує що країна віддає за безцінь сільськогосподарську сировину а потім в три дорога імпортує готову продукцію та ще й нафтопродукти які можна частину замінити власною альтернативою.
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26.08.2023 13:07 Відповісти
Эти страны ЕС больше всего понесут убытков от украинского импорта сельхозпродукции. А ведт они еще и выделяют большие деньги из бюджета на помощь украинским беженцам и поставки оружия из своих запасов. Вот они и пытаются как-то уложиться с доходами/расходами. Тем более перед выборами.
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26.08.2023 13:04 Відповісти
Досить натягувати сову на глобус. Твоя інфа вже не актуальна. За минулі 1.5 роки, українські біженці прямих податків заплатили понад 4 млрд євро у одній тільки польщі, а ще купа мільярдів зайшло через туризм. І не забуваємо, що польща отримує дотації від ЄС; при цьому бюджетні мільярди які нібито ідуть на біженців, на 100% залишаються в польській економіці. І вишенка на торті - завдяки зоні вільної торгівлі Україна -ЄС, польща за минулий рік збільшила свій експорт в Україну на 65%, до рекордних 10 млрд євро. Так що твоє ниття про якісь втрати польської економіки - не відповідають реальності.
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26.08.2023 14:34 Відповісти
Так шо, посилаємо поляків нах до Пілсудського, вимагаємо шоб вони повернули гроші, які вирахували з наших громадян і бажаєм сатисфакції за те, шо лях Чаплинський спалив хутір Хмельницького. Грошима!
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26.08.2023 15:49 Відповісти
Не надо рассказывать такие страхи про бескорыстность поляков. Всем странам приютивших у себя беженцев ЕС выделяет средства.
12

05.2022

Польша не использовала все средства ЕС для помощи беженцам из Украины.
https://tvojarabota.pl/novosti/polsha-ne-ispolzovala-vse-sredstva-es-dlya-pomoshi-bezhencam-iz-ukrainy-1599
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26.08.2023 14:43 Відповісти
До речі, Чехія прийняла рекордну кількість біженців у відношенні до своєї території, однак її повністю влаштовує дешева українська аграрна продукція
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26.08.2023 14:46 Відповісти
У чехов нету своей сельхоз индустрии - только выращивание хмеля.
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26.08.2023 15:50 Відповісти
Украина 32 года обкладывала налогом авто на таможне,не имея производства собственных.Да так что авто за 3000 после растаможки обходилось в 10000.
Тем самым спонсировали кацапов(их Жигули).
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26.08.2023 13:05 Відповісти
Ти дебіл, напиши скільки жигулєй було продано за 2021-й рік в Україні
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26.08.2023 14:47 Відповісти
Фермерів стрижуть, як гусей мийщики ПДВ, які і скиглять про заборони. При цьому їм пофіг на ціну, відверто демпінгують європейських партнерів, щоб намити своїх 20%....
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26.08.2023 13:14 Відповісти
Так польська с/г продукція повністю дотаційна із бюджету ЄС, а українська - ні. Відповідно поляки демпінгують на українському ринку знищуючи вітчизняних підприємців. Чи польський демпінг - це нормально, а український - ні?!
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26.08.2023 14:50 Відповісти
Зерно йде на корм тварин в масі своїй. Якщо б люди відмовились від мяса, не потрібно було б виснажувати землі і використовувати масу води, субсидій для с/г... Кажу, як людина, яка 33роки не споживає мяса і риби....
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26.08.2023 14:58 Відповісти
А курточки с Турции,вакцина из Китая,телефоны китайские для Е- бабусь тоже дотационные?
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26.08.2023 15:26 Відповісти
В Україні є МЗС?
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26.08.2023 13:53 Відповісти
ну так правильно ... бариги в УКРАЇНІ зерно у фермерів купують майже за даром отже на европейському ринку можуть демпінгувати ціну в рази
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26.08.2023 15:06 Відповісти
нужно на время войны продовольствие вывозимое из Украины обменивать только на боеприпасы, военную технику и амуницию. нет денег, только бартер - не будет и коррупции хотя бы на экспорте. даешь, оружие в обмен на продовольствие!
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26.08.2023 23:47 Відповісти
 
 