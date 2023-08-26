МЗС вважає неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт агропродукції з України
У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву міністра сільського господарства Польщі про те, що його країна, а також Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина підтримують продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС.
"Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.
Крім того зазначається, що викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів й інші категорії української продукції.
Як зауважили в МЗС, такі односторонні обмеження не відповідають духу і букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.
У зовнішньополітичному відомстві закликали керівництво Євросоюзу та причетні країни, деякі з яких отримали посилене фінансування відповідних секторів із європейського бюджету, знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію.
"Лише в дусі солідарності можна протидіяти викликам, спричиненим російською агресією проти України, зміцнювати Єдиний ринок ЄС" - наголосили в МЗС.
Як повідомлялося, Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця року.
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Ой, написал и испугался - а вдруг Кулеба прочитает.
Да сколько можно.
Я НЕ купляю польське, бо воно мені не смачне. Я хочу їсти не якесь ге, а їжу, тим більше, за дуже дорого.
А коли вершкове масло воняє смальцем невідомого походжєення, то виникають питання! То за що я маю виложити 50-80 грн, та ще й 200 грмаів немає в пачці)) Вершкове масло буде твердим, коли лежить в морозилці, а це геть м'яке. Та ще й упаковки такі, що кожна бабушка може взяти й майже лизнути те масло, спробувати, так скажімо, на смак. Коли таке бачиш, бридко стає від думки, що як раптом я вже купляла таке масло й не знала, що вже хтось ним користавсь)))
Так іноді хочеться хліба з маслом та з чаєм, а нема. Ні масла, ні хліба того, що колись був смачним. Багато виробів просто пропали з асортименту, нажаль. Є тільки чорний та білий хліб, навіть бубликів немає. Чи то хтось раніше мене все з'їдає))
з'їдать собаки - я також сумую за хлібом кирпічиком по 16коп, а саме найбільше сумую за радянським морозивом, яке було важке і не перетворювалось на піну коли тануло
смачніше що колись було - буде коштувати набагато дорожче чим те що зараз продають
Угорські продукти їла. Також смачні. Польські - ні. Може, не те їла, хз.
А в нас соромно виробляти неподобство.
Коли господиня готує, то вона готує смачно, вона кладе в свою страву усі інгрідієнти, нічого не краде й нічим не замінює на дешевше.
А коли сам те не сподиваєш, а тільки на продаж, то можна й накалапуцяти? Неправильно так.
Домашнє масло я не дуже, якщо чесно. Творог домашній сильно ********, але щоб він корівкою не пах мені, отака я занудисько)))
Тому ніхто не хоче губити гроші, які просто течуть з продажі товарів, тим більше, оптом, знову ж таки незалежно від кольору, зелені вони чи червоні))
Хліб - під депутатами. Молочка - також. Ковбаси - тим більше! Отак - з усіма продуктами. Навіть консерви рибні самі знаєте, чиї)) А про овочі, фрукти та мед годі й говорити, як й збіжжя, все в руках можновладців різного калібру. То ж не тьтя Галя відправляє пару ящиків на Польщу яблук з грушами))
12
05.2022
Польша не использовала все средства ЕС для помощи беженцам из Украины.
https://tvojarabota.pl/novosti/polsha-ne-ispolzovala-vse-sredstva-es-dlya-pomoshi-bezhencam-iz-ukrainy-1599
Тем самым спонсировали кацапов(их Жигули).