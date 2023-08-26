МЗС вважає неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт агропродукції з України

У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву міністра сільського господарства Польщі про те, що його країна, а також Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина підтримують продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МЗС.

"Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської Комісії", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Крім того зазначається, що викликають повне нерозуміння і наміри додати до переліку заборонених до імпорту товарів й інші категорії української продукції.

Як зауважили в МЗС, такі односторонні обмеження не відповідають духу і букві Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС.

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У зовнішньополітичному відомстві закликали керівництво Євросоюзу та причетні країни, деякі з яких отримали посилене фінансування відповідних секторів із європейського бюджету, знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію.

"Лише в дусі солідарності можна протидіяти викликам, спричиненим російською агресією проти України, зміцнювати Єдиний ринок ЄС" - наголосили в МЗС.

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Як повідомлялося, Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця року.