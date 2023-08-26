Трюдо про наступ ЗСУ: У НАТО завжди знали, що війна надовго. Ми до цього готові
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країни G7 завжди знали, що війна РФ проти України буде довгою.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net, про це він повідомив у коментарі виданню Bloomberg.
За його словами, лідери G7 розуміють, що війна може бути тривалою, але готові підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".
"Ми завжди знали, що це буде довгий процес", - сказав Трюдо, коли його запитали, як просувається наступ України.
Він зазначив, що G7 та НАТО готові до тривалої війни.
"Бо ми не можемо і не повинні дозволити Росії перемогти", - резюмував політик.
Нагадаємо, начальник ГУР Буданов заявляв, що контрнаступ іде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється. У Пентагоні зауважували, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції. Президент Зеленський заявив, що контрнаступ складний і відбувається, напевно, повільніше, ніж хтось хоче.
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цей лівак є клінічним імбецилом.
а вони все байдену сраку лижуть, бо лівацька преса так каже.
і ремонтувала дороги для кацапськоі техники ,
щоби вони швидше
дісталися Києва ‼️😠
Там, за океаном усім вистачить і мужності, і готовності, і терплячки...
А чому досі виробництва своєї зброї немає.....
Плескати язиками про "підтримку".
"Ми пахалі...".
А стосовно тебе у мене є купа слів.Ти ж знаєшь,що коли представники твого народу починають виїжовуватися,то в українцях прокидається антисемітизм?І доречі,поц,до мене у тебе претензії є.А до Зєлупомойського?
Бо аби який фашизм починаеться саме з цього... усі євреї...усі цигани... усі слов'яни... усі армяни... усі укри - з цього й розпалюється ворожнеча між людьми...
Доречі не поділишся секретом: як ти вибирав яким тебе хером зробили ? Міг би й конкретніше сформулювати питання, але якщо ти не зелебот - то тут закрапкую
"Людина" не одна.Навіть в призвіську,яке я написав,їх два.
Тих,хто підтримує Україну,серед твого народу одиниці.Половині глибоко по цимбалах,інша половина гавкає за "сруській мір".Позиція твоєї держави - паскудно-хитровиїбана.
Не дуже зрозумів про "хєроя".Ти мав на увазі національність?Так я тебе здивую.Зараз етнічна приналежність визначається тільки самосвідомістю людини.Так,я обрав,я усвідомлюю себе українцем.
І харе робити з себе целку.Ти,якщо не дурний,прекрасно знаєш,що ставлення між нашими народами в історичній ретроспективі дуже непрості.
Ще одне зауваження.Якщо образив людину,не дивуйся,що тобі починають бити пику.А то зразу: -Ой-йо-йой,рятуйте,гвалт!Антисеміти сраку на британський прапор рвуть!
Але я зрозумів головне: розмовляти із тобою - це не моя справа. Це справа лікарів ... Тебе вилікують ...мабуть...
https://youtu.be/OOYWqP5PXmg?si=QNOTfUJX3arXbmIp
Trudeau first sitting PM to march in Halifax Pride parade
А от Трамп, який примусив країни НАТО збільшити витрати на військо десь на 100 млрд.$ на рік, і обвалив ціни на енергоносії, то «аґент путіна».
Хоч убийся, люди елементарно не співставляють факти.
И не нужно мне тут писать, не обязаны молв они и вообще, перестанут помогать. Не смешите, ибо обязаны, а помогать будут, никуда не денутся, потому как знают, что кроме Украинцев люлей мордве никто не сможет дать. Жаль только, что наши лучшие парни гибнут, можно бы было избежать больших жертв, если бы старые лгбтшники не тянули с помощью. Про наших полководителей командующих...это вообще отдельная диссертация.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФ - страна террористов и военньіх преступников!
***** &рфія&Кацап- ПНХ!