Трюдо про наступ ЗСУ: У НАТО завжди знали, що війна надовго. Ми до цього готові

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країни G7 завжди знали, що війна РФ проти України буде довгою.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net, про це він повідомив у коментарі виданню Bloomberg.

За його словами, лідери G7 розуміють, що війна може бути тривалою, але готові підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Ми завжди знали, що це буде довгий процес", - сказав Трюдо, коли його запитали, як просувається наступ України.

Він зазначив, що G7 та НАТО готові до тривалої війни.

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"Бо ми не можемо і не повинні дозволити Росії перемогти", - резюмував політик.

Нагадаємо, начальник ГУР Буданов заявляв, що контрнаступ іде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється. У Пентагоні зауважували, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції. Президент Зеленський заявив, що контрнаступ складний і відбувається, напевно, повільніше, ніж хтось хоче.