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Новини Війна
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Трюдо про наступ ЗСУ: У НАТО завжди знали, що війна надовго. Ми до цього готові

трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країни G7 завжди знали, що війна РФ проти України буде довгою.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net, про це він повідомив у коментарі виданню Bloomberg.

За його словами, лідери G7 розуміють, що війна може бути тривалою, але готові підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Ми завжди знали, що це буде довгий процес", - сказав Трюдо, коли його запитали, як просувається наступ України.

Він зазначив, що G7 та НАТО готові до тривалої війни.

Також читайте: Пентагон про контрнаступ ЗСУ: Підбивати підсумки в середині бою недоречно, битву не закінчено

"Бо ми не можемо і не повинні дозволити Росії перемогти", - резюмував політик.

Нагадаємо, начальник ГУР Буданов заявляв, що контрнаступ іде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється. У Пентагоні зауважували, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції. Президент Зеленський заявив, що контрнаступ складний і відбувається, напевно, повільніше, ніж хтось хоче.

Автор: 

НАТО (6424) Трюдо Джастін (355) контрнаступ (433)


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Топ коментарі
+24
Ви були готові , а от наша зелена шобла готувалась до шашликів
і ремонтувала дороги для кацапськоі техники ,
щоби вони швидше
дісталися Києва ‼️😠
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26.08.2023 14:04
+21
Ви то готові питань не має, питання що від України залишиться такими темпами через років 2
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26.08.2023 14:17
+13
Дали бы оружие. Было бы быстрее. Ну да, политика такая.
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26.08.2023 14:25
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Ясное дело вы готовы.
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26.08.2023 13:56 Відповісти
Justin Trudeau і «знали» не можуть бути в одному реченні.

цей лівак є клінічним імбецилом.
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26.08.2023 13:58 Відповісти
ти мені нагадуєш,,трампістів,, які Байдена обсирають)))
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26.08.2023 14:05 Відповісти
Розумнику, я тут живу 30 років а цього мудака споглядаю 9. На відміну від тебе - ти ж про трюда і трампістів учора дізнався. Та і хто кого тобі нагадує, мене мало цікавить.
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26.08.2023 19:14 Відповісти
Бабах Бабахович, а ви пiсля"обсирають" Байдена ще бiльше облизуйте,бо погано облизували,тож i лiтаки не дае!!!
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26.08.2023 21:39 Відповісти
Сенільна курва байден не може АТАКАМСИ родити, все інше піпеткою… 30 Абрамсів із тисяч на складах. Ще й союзників гальмує. Румунія скільки має на озброєнні HIMARS? 80??? А Ккраїні усім хором дали десь 40. Румунія з ким воює? Уявіть ці 80 додаткових хаймарсів у нас на фронті, з тисячами АТАКМС… війна була б «овер».
а вони все байдену сраку лижуть, бо лівацька преса так каже.
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26.08.2023 22:52 Відповісти
https://www.reddit.com/r/pics/comments/5p25sb/justin_trudeau_with_some_friends_at_the_toronto/?utm_source=share&utm_medium=ios_app&utm_name=ioscss&utm_content=3&utm_term=1
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26.08.2023 19:26 Відповісти
Не кажіть. Теж хотіла написати. Особливо цей кловун знав ... Але йому молоти ...
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26.08.2023 22:06 Відповісти
Ви були готові , а от наша зелена шобла готувалась до шашликів
і ремонтувала дороги для кацапськоі техники ,
щоби вони швидше
дісталися Києва ‼️😠
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26.08.2023 14:04 Відповісти
На півдні були гірші дороги?
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26.08.2023 14:14 Відповісти
Довгий процес лікування, людство в край отупіло, втратило відповідальність за себе і за планету на якій живе. Поки все це гімно не виб'ють з голів війна не скінчиться. Це стосується не тільки України, а всього світу. І тих хто кудись втік, і думає відсидітись, знайте, відкладені уроки виконуються складніше...
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26.08.2023 14:06 Відповісти
Ви то готові питань не має, питання що від України залишиться такими темпами через років 2
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26.08.2023 14:17 Відповісти
Ничего, и людей работоспособных тоже почти не останется
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26.08.2023 14:19 Відповісти
Україна залишиться і стане міцнішою, чого не скажешь за інших...
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26.08.2023 14:21 Відповісти
Ну, це якщо вірити телемарахвону. А якщо ввімкнути мізки, то перспективи дуже тривожні. Ми не клонами воюємо. В нас країна на "життєзабезпеченні" від заходу. Закінчиться це "життєзабезпечення" - і труба, бо тупе дегротне бидло наголосувало в 19 році. Клоуни, які зараз знищуюють країну, зміцнювати її не будуть.
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26.08.2023 15:25 Відповісти
Людина націлена на результат знаходить можливості, скиглій буде завивати про свою недолю, і шукати винних в своїх негараздах...
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26.08.2023 18:41 Відповісти
Владі це скажіть. Бо поки що вони "знайшли можливості" тільки для свого гаманця в оффшорах, але ніяк не для країни, яку зжирає кривава війна зовні і корупція всередині. А прості люди можуть знайти можливості лише за кордоном, куди й виїхали назавжди.
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26.08.2023 19:19 Відповісти
Прості люди перед тим як виїхати за кордон за цю владу проголосували, а відповісти за свої діі прийдеться, від долі не сховаєшся, тому і кажу що відповідальності навчать усіх, когось до кровавих соплєй..
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26.08.2023 21:05 Відповісти
Та немає ніяких перспектив. Населення зменшувалось і до війни, а тепер взагалі катастрофа. Після війни ніякого "бебі-буму" не буде, тож населення залишиться десь до 30-ти мільйонів і продовжить падати, а країна буде найбіднішою у Європі. Накерувалися.
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26.08.2023 18:44 Відповісти
А багато людей не потрібно, скільки зараз захищає країну 5 - 10 %, а від свинопасів толку ніколи не було і не буде, вони по приколу проголосують, а потім втечуть. Ім і розмножуватись не потрібно, це шлак…
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26.08.2023 21:09 Відповісти
Ну раз готовы то пусть идут воевать
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26.08.2023 14:18 Відповісти
Ге ж.
Там, за океаном усім вистачить і мужності, і готовності, і терплячки...
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26.08.2023 14:21 Відповісти
Дали бы оружие. Было бы быстрее. Ну да, политика такая.
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26.08.2023 14:25 Відповісти
А Ви гадаєте ЗСУ воює асфальтом від Зе чи відосиками?!
А чому досі виробництва своєї зброї немає.....
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27.08.2023 04:22 Відповісти
Готові?! Яким чином ви готові? Що, хоча б більше снарядів або танків почали виробляти? Можливо дрони?
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26.08.2023 14:40 Відповісти
Яким-яким ?

Плескати язиками про "підтримку".
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26.08.2023 22:07 Відповісти
Слова мудрого і відповідального політика
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26.08.2023 14:43 Відповісти
Ми завжди знали, що це буде довгий процес", - сказав Трюдо, коли його запитали, як просувається наступ України. Адже ми завжди знали(МАЛИ ДОМОВЛЕНОСТІ В НАТО) ,що УКРАЇНУ МИ В НАТО НЕ ВІЗЬМЕМО.ЧЕРЕЗ ЩО ПРОЦЕС БУДЕ ДОВГИЙ...
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26.08.2023 14:54 Відповісти
Щось я не чув що Канада дає Україні далекобійні ракети чи літаки. Може пропустив щось?
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26.08.2023 15:20 Відповісти
А тут їх і нема. Літаки старезні, армія карликова.
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26.08.2023 22:55 Відповісти
Звісно, що ви усі готові воювати з паРашею руками українців хоч вічно. Не ваш же народ гине, не ваші міста руйнують, не ваша країна знищується, доки ви цідите зброю по краплині та розказуєте як контрнаступи робити. Вам то що?
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26.08.2023 15:29 Відповісти
"У НАТО завжди знали, що війна надовго. Ми до цього готові ".
"Ми пахалі...".
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26.08.2023 16:10 Відповісти
А може це ти пахав, зелебот ганебний ? Чи може твій зеля пахав , готуючи шашлики на квітень ?
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26.08.2023 16:36 Відповісти
А чому зразу "зєлєбот"?І хоч я не прихильник Порошенка,але зараз мене можна назвати "порохоботом".Якщо хтось не вміє коректно формулювати думку,то хіба я йому лікар?
А стосовно тебе у мене є купа слів.Ти ж знаєшь,що коли представники твого народу починають виїжовуватися,то в українцях прокидається антисемітизм?І доречі,поц,до мене у тебе претензії є.А до Зєлупомойського?
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26.08.2023 23:47 Відповісти
А ось коли через одну людину (хоч яку) экстраполюють якості на весь народ (хоч який) - тоді вже в мене з'являється купа слів...

Бо аби який фашизм починаеться саме з цього... усі євреї...усі цигани... усі слов'яни... усі армяни... усі укри - з цього й розпалюється ворожнеча між людьми...
Доречі не поділишся секретом: як ти вибирав яким тебе хером зробили ? Міг би й конкретніше сформулювати питання, але якщо ти не зелебот - то тут закрапкую
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27.08.2023 01:31 Відповісти
Першим я тебе не чипав.Мій постріл завжди другий.
"Людина" не одна.Навіть в призвіську,яке я написав,їх два.
Тих,хто підтримує Україну,серед твого народу одиниці.Половині глибоко по цимбалах,інша половина гавкає за "сруській мір".Позиція твоєї держави - паскудно-хитровиїбана.
Не дуже зрозумів про "хєроя".Ти мав на увазі національність?Так я тебе здивую.Зараз етнічна приналежність визначається тільки самосвідомістю людини.Так,я обрав,я усвідомлюю себе українцем.
І харе робити з себе целку.Ти,якщо не дурний,прекрасно знаєш,що ставлення між нашими народами в історичній ретроспективі дуже непрості.
Ще одне зауваження.Якщо образив людину,не дивуйся,що тобі починають бити пику.А то зразу: -Ой-йо-йой,рятуйте,гвалт!Антисеміти сраку на британський прапор рвуть!
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27.08.2023 15:07 Відповісти
Де це ? де ти таке прочитав " то зразу: -Ой-йо-йой,рятуйте,гвалт!" Що за мальовничі картини малює твоя шизанута башка? САм ізсобою размовляєш - сам собі й відповідаєш - бо я ж такого не казав
Але я зрозумів головне: розмовляти із тобою - це не моя справа. Це справа лікарів ... Тебе вилікують ...мабуть...
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27.08.2023 18:10 Відповісти
Домовилися.Я - до лікарів.А ти - *****.
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27.08.2023 22:52 Відповісти
Кривава й довга війна через зелених гнид. Саме вони стали на заваді воєнної помочі союзників у повному обсязі , бо не виконують ані жодної з 7 умов Заходу, щодо демократізації України... Тобто зелені вороги гірше за х**лових.
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26.08.2023 16:34 Відповісти
Шмарклю геть!
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26.08.2023 19:31 Відповісти
У NATO знали, а вибір українців у 19 році на 100% знав, шо рюскіє теж люди, і ніколи не нападуть на Україну і казав - розслабтеся - Пасха, день победи, шашлики....
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26.08.2023 18:04 Відповісти
Давайте тему трюдо залишимо до обізнаних із нею. Він ненавидить військових, зброю, і все що з цим пов'язано. Канадська Бонсай армія недофінансована хронічно, неадекватна як кількісно так і якісно. Устаткування в основному дуже старе його дуже мало. Збирали не підвищують оборону бюджет тому що військо вони ненавидять. А от що вони ******* можете переглянути за лінком нижче.https://youtu.be/OOYWqP5PXmg?si=QNOTfUJX3arXbmIp
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26.08.2023 19:34 Відповісти
«Ліберали», звиняйте за помилку.
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26.08.2023 19:38 Відповісти
Роблю посилання активним

https://youtu.be/OOYWqP5PXmg?si=QNOTfUJX3arXbmIp

Trudeau first sitting PM to march in Halifax Pride parade
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26.08.2023 22:09 Відповісти
Протягом багатьох років Канада та інші країни-члени НАТО стикалися з критикою за те, що не виділяють два відсотки свого ВВП на військові витрати, ціль, встановлену в 2014 році військовим альянсом. За даними НАТО, бюджет канадських військових у 2023 році становить $36,7 млрд, або 1,29% ВВП.
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26.08.2023 19:53 Відповісти
У 2023 році країни НАТО витратили на оборону в середньому 2,64% свого ВВП порівняно з 2,57% у попередньому році
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26.08.2023 19:55 Відповісти
Трюдо сказав що Канада ніколи не досягне 2% видатків. Йому то не треба, є інше на що мільярди підуть.
А от Трамп, який примусив країни НАТО збільшити витрати на військо десь на 100 млрд.$ на рік, і обвалив ціни на енергоносії, то «аґент путіна».
Хоч убийся, люди елементарно не співставляють факти.
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26.08.2023 22:46 Відповісти
ви знали? ви цього хотіли, якщо подивитись якими краплинами ви даєте допомогу і чого гостро необхідного не даєте. Ви дали пуйлу фору у часі, щоб той побудував три лінії оборони, мобілізував бурятів і якутів, запустив свою оборонку, домовився з Іраном, Китаєм, КНДР про зброю. Ви знали, що це усе затягне війну хрен знає на скільки, але це вам і потрібно, а скільки українців загине вам похрен.
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26.08.2023 20:22 Відповісти
Так, Канада дає саме краплинами… бо сама має дуде мало. На 40-мільйонну країну десь 40 гармат 155, як вам таке? Менше сотні леопардів?? Літаки F18 десь так 80-х/ 90-х років, половина несправних не літає.Тут лівакам не до війська. Їм гендерні проблеми, «расизм», "equity" - весь неокомуністичний треш.
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26.08.2023 22:42 Відповісти
Мені здаяється, що як тільки почнуться бойові дії на території рашу війна зразу закінчиться. Недоторканність породжує безкарність.
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26.08.2023 20:59 Відповісти
Готовы они, смешно. Если бы руськэ напали на вас или любую страну НАТО ( извините, что большими буквами), думаю пару дней и подняли бы вы лапки к верху. Готовы. Помогают порционно, капля в море, тянут всё как резину...
И не нужно мне тут писать, не обязаны молв они и вообще, перестанут помогать. Не смешите, ибо обязаны, а помогать будут, никуда не денутся, потому как знают, что кроме Украинцев люлей мордве никто не сможет дать. Жаль только, что наши лучшие парни гибнут, можно бы было избежать больших жертв, если бы старые лгбтшники не тянули с помощью. Про наших полководителей командующих...это вообще отдельная диссертация.
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26.08.2023 21:52 Відповісти
Так, Канада практично беззахисна, армія ніяка, хоча професійні хоробрі люди є але їх за.. али гендерами і « рівністю»… поки Трюдо при владі це не зміниться. Москалі завоювали б Канаду за 48 годин, але ж ще вуйко Сем, лиш це і стримує.
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26.08.2023 22:59 Відповісти
Бл#дь Grind ти ідіот чи к4цап? Москалі Бахмут не могли за 48 годин завоювати а то Канаду. Досить писати хрінь!
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27.08.2023 04:29 Відповісти
Синку недолугий,ти тільки не припиняй писати. Вправляйся, тренуйся, пробуй. А також спробуй ЧИТАТИ - тобі реально треба багато читати, про Канаду, її армію, політику та інші речі. Поступово IQ покращиться , тоді ще поговоримо, а поки я відпочину від тебе, гаразд?
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27.08.2023 06:39 Відповісти
путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
РФ - страна террористов и военньіх преступников!
***** &рфія&Кацап- ПНХ!
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27.08.2023 11:13 Відповісти
До нас когда то дойдет,что нас ****@выют самым тупейшим способ.Никогда пи ндо сы не были заинтересованны в гашей победе.Им нужны мы для постоянного конфликта с россией.Только щвезднополосатые су ки за океаном,а мы соседей не поменяем,какими бы херовыми они не были.И нет разрешения ситуации,кроме как договариваться.
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27.08.2023 01:04 Відповісти
Ти ідіот, ***** не тримає слово з їм домовлятися немає сенсу й методичка ср4ного фесебе про "домовлятися" не пройде. ***** йде "домовлятись" щоб розслабити пильність й вдарити з ненацька у спину. Пригожин вже "домовився" з *****м.
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27.08.2023 04:34 Відповісти
А від запитання таки ухилився, бо нема чого відповісти... Ну - я так і думав. що жоден хер не хотів тебе робити... Від того ти такий дебільний й вийшов. Мабуть хтось Випадково Сплюнув.
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27.08.2023 23:06 Відповісти
 
 