Резніков - на критику контрнаступу: Не будемо відправляти солдатів на смерть без результату
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не відправлятиме на смерть своїх солдатів без результату.
Про це він сказав в інтерв’ю Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Міністр стверджує, що наступ йде за планом, який попередньо обговорювався із союзниками.
"І всі, хто дійсно залучений до цього процесу, всі про це знають. Вони знають, якою є оборона противника, які зони безпеки, де мінні поля, де танки оточені, де укріплення", - сказав Резніков.
Він наголосив, що українське керівництво мало дискусії з американськими колегами.
"Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. Ми не відправлятимемо наших солдатів на смерть у бою без жодного результату", - заявив міністр.
Глава відомства також згадав перевагу у повітрі у росіян.
"Наступ - це не фільм. Йдеться не про голлівудський блокбастер", - резюмував він.
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А разве Резников ведет войска
В конртнаступление?
Я - то думала
Что Резников должен
Одеть
Обуть
Накормить
Дать оружие
А он оказывается
ШАШКОЙ МАШЕТ!
Герой, бл.....
Антін Мухарський
26 серпня, 2023 субота
08:03
А уявляєте, приходить зараз молодий політик, який заявляє Зеленському: "Кожен з нас президент"
Простий народ у восторгє волає: "Бариг в тюрму!" "Яйця по 17", "А-а-а торговля на крові...".
Зеленський (шоковано): "Це все російські ІПСО з метою дискредитації керівництва держави".
А той: "Вийди звідси, розбійник"!
Зеленський: "Зрозумійте, в країні війна. Росія напала... Убиває наших людей"
А той: "Чтоби прєкратіть войну, нужно просто пєрєстать стрєлять".
Зеленський: "Можєт, ви єщьо хотітє увідєть мір в глазах Путіна?".
А той: "Я нє лох. Я вам нічєго нє должєн. Ето ви сдалі Маріуполь, Чонгар, юг України. Допустілі атаку на Кієв. Закрилі ракєтниє програми, отпустілі Вагнеров, посаділі в тюрьму боєвих гєнєралов. Ваш офіс кішит агєнтамі ФСБ. Із-за вас началась ета война. Ви - єйо прічіна. Ви за всьо отвєтітє".
Зеленський: "Та ви оху*ли!"
А той з ухмилочкою: "Я ваш пріговор".
Народ, як завжди, обирає "Мир і все хароше". Після чого починається ядерна війна.
Світ гине.
Завіса.
Я боюсь больше всего
попереду йшов пессіміст, а за ним два оптімісти в цивільному...
"
Світ гинеУкраїна гине.
Завіса."
то по чому кіло зимніх курток??????
Яйця купуй і не лізь до війська
Маскувати злодюг патріотичними гаслами.
пацани велкам ту тцк на мясні штурми з результатом
То чому зараз в західній пресі ширять інфу, що:
1) треба сфокуватись на 1 напрямку, а не розпорошуватись всюди;
2) задають питання, нахера ми вбухали стільки ресурсів на Бахмут.
А зачем нужно было за полгода до контрнаступления трезвонить об этом на весь мир? Вот враг за это время хорошо подготовился, заминировал всё что мог и тщательно подготовился к обороне. Да ещё в интернете ведущие украинские военные специалисты конкретно, почти до мелочей раскрывали примерный план наступления с привязкой к карте. Нахрена это всё нужно было делать? Вот результат..
Молчали бы всё это время в тряпочку и сидели бы тихо, а когда настало время "ч" - то сразу бы наступали всеми необходимыми силами. "Неожиданность - залог успеха!"
Мені???
І яке відношення він має до військових операцій?
Він головний завгосп армії, де повна дупа, корупція та неякісне постачання, яке якраз і загрожує здоровʼю та життю наших захисників!!!
Заносьте наступного!
Перший етап контрнаступу в лоб пробивати три лінії оборони...