Резніков - на критику контрнаступу: Не будемо відправляти солдатів на смерть без результату

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не відправлятиме на смерть своїх солдатів без результату.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Міністр стверджує, що наступ йде за планом, який попередньо обговорювався із союзниками.

"І всі, хто дійсно залучений до цього процесу, всі про це знають. Вони знають, якою є оборона противника, які зони безпеки, де мінні поля, де танки оточені, де укріплення", - сказав Резніков.

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Він наголосив, що українське керівництво мало дискусії з американськими колегами.

"Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. Ми не відправлятимемо наших солдатів на смерть у бою без жодного результату", - заявив міністр.

Глава відомства також згадав перевагу у повітрі у росіян.

"Наступ - це не фільм. Йдеться не про голлівудський блокбастер", - резюмував він.

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