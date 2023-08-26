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Новини Війна
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Резніков - на критику контрнаступу: Не будемо відправляти солдатів на смерть без результату

залужний,резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не відправлятиме на смерть своїх солдатів без результату.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Міністр стверджує, що наступ йде за планом, який попередньо обговорювався із союзниками.

"І всі, хто дійсно залучений до цього процесу, всі про це знають. Вони знають, якою є оборона противника, які зони безпеки, де мінні поля, де танки оточені, де укріплення", - сказав Резніков.

Читайте: Трюдо про наступ ЗСУ: У НАТО завжди знали, що війна надовго. Ми до цього готові

Він наголосив, що українське керівництво мало дискусії з американськими колегами.

"Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. Ми не відправлятимемо наших солдатів на смерть у бою без жодного результату", - заявив міністр.

Глава відомства також згадав перевагу у повітрі у росіян.

"Наступ - це не фільм. Йдеться не про голлівудський блокбастер", - резюмував він.

Також читайте: Схоже, українці прорвали першу лінію оборони РФ на півдні, - СNN

Автор: 

Резніков Олексій (1445) контрнаступ (433) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+44
Не поняла
А разве Резников ведет войска
В конртнаступление?
Я - то думала
Что Резников должен
Одеть
Обуть
Накормить
Дать оружие
А он оказывается
ШАШКОЙ МАШЕТ!
Герой, бл.....
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26.08.2023 14:03
+27
о , курточный диверсант отозвался , а что ты сделал для наступления ? чепушило .
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26.08.2023 14:02
+25
з трусами та носками розібратись не може а за контрнаступ долі та життя людей каже...
то по чому кіло зимніх курток??????
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26.08.2023 14:03
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А з результатом?
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26.08.2023 14:01 Відповісти
На войнє нє бєз убітих.
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26.08.2023 14:24 Відповісти
о , курточный диверсант отозвался , а что ты сделал для наступления ? чепушило .
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26.08.2023 14:02 Відповісти
Как сказал недавно воин ЗСУ, кому не нравится быстро, добро пожаловать к нам.
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26.08.2023 14:03 Відповісти
Не поняла
А разве Резников ведет войска
В конртнаступление?
Я - то думала
Что Резников должен
Одеть
Обуть
Накормить
Дать оружие
А он оказывается
ШАШКОЙ МАШЕТ!
Герой, бл.....
показати весь коментар
26.08.2023 14:03 Відповісти
Я - ваш вирок!

Антін Мухарський

26 серпня, 2023 субота

08:03



А уявляєте, приходить зараз молодий політик, який заявляє Зеленському: "Кожен з нас президент"

Простий народ у восторгє волає: "Бариг в тюрму!" "Яйця по 17", "А-а-а торговля на крові...".

Зеленський (шоковано): "Це все російські ІПСО з метою дискредитації керівництва держави".

А той: "Вийди звідси, розбійник"!

Зеленський: "Зрозумійте, в країні війна. Росія напала... Убиває наших людей"

А той: "Чтоби прєкратіть войну, нужно просто пєрєстать стрєлять".

Зеленський: "Можєт, ви єщьо хотітє увідєть мір в глазах Путіна?".

А той: "Я нє лох. Я вам нічєго нє должєн. Ето ви сдалі Маріуполь, Чонгар, юг України. Допустілі атаку на Кієв. Закрилі ракєтниє програми, отпустілі Вагнеров, посаділі в тюрьму боєвих гєнєралов. Ваш офіс кішит агєнтамі ФСБ. Із-за вас началась ета война. Ви - єйо прічіна. Ви за всьо отвєтітє".

Зеленський: "Та ви оху*ли!"

А той з ухмилочкою: "Я ваш пріговор".

Народ, як завжди, обирає "Мир і все хароше". Після чого починається ядерна війна.

Світ гине.

Завіса.
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26.08.2023 14:09 Відповісти
Именно этого,пани Наталья
Я боюсь больше всего
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26.08.2023 14:11 Відповісти
Прийняли б закон про мародерство... Входить навіть опозиції не хочеться хоча б інформхвилю на цьому питанні у ВР пілдняти
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26.08.2023 14:17 Відповісти
Кокой закон про мародерство? Надо просто исполнять уже существующие законы.
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26.08.2023 14:20 Відповісти
Багато хто думає, що законів треба приймати багат різних і хороших. Це добре для щаконотворців, які імітують процес, але не допомагає виборцям. Справді, потрібно просто виконувати ті, які вже є, не дублюючи, не ускладнюючи тисячами змін і доповнень. І що цікаво, державою передбачено цілий інститут, чи орган, який б мав гарантувати верховенство права, в тому числі і Конституційного. Цей орган - інститут президентства. Повний правовий нігілізм, плювання на Конституцію, відсутність верховенства права свідчить про те, що інститут президентства в Україні нічого не виконує, в тому числі основну функцію - бути Гарантом Конституції.
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26.08.2023 14:37 Відповісти
пессімістичненько так, але по суті і заперечити нема аргументів...
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26.08.2023 14:21 Відповісти
Казка то гарна. Але, все ж таки є нюанс...
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26.08.2023 14:21 Відповісти
згадалося:
попереду йшов пессіміст, а за ним два оптімісти в цивільному...
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26.08.2023 14:25 Відповісти
Точно: а я и забыл, что я президент. Напомню начальнику в понедельник, с кем он имеет дело!
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26.08.2023 14:40 Відповісти
Дуже вірогідний сценарій на наступних виборах, але ніякої ядерної війни не буде.

"Світ гине Україна гине.

Завіса."
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26.08.2023 16:49 Відповісти
Нету воина сильней чеи испуганний Льоха Голденяйц
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26.08.2023 15:58 Відповісти
з трусами та носками розібратись не може а за контрнаступ долі та життя людей каже...
то по чому кіло зимніх курток??????
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26.08.2023 14:03 Відповісти
зелений пдарас!
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26.08.2023 14:05 Відповісти
Яєшний єнерал.
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26.08.2023 14:06 Відповісти
Ти з куртками розберись а він вже рішає посилати чи ні солдат в атаку -- Залужнии є для цього
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26.08.2023 14:06 Відповісти
Так то ж саме ви з наступу кіно зробили. Півроку анонси з кожної праски. І про кофе у Ялті на початку літа...
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26.08.2023 14:07 Відповісти
крадій ніяк рота не закриє
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26.08.2023 14:09 Відповісти
А ти тут до чого? Куртки з яйцями іди замовляй.
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26.08.2023 14:10 Відповісти
А який стосунок до планів у військових діях має казнокрад рєзніков? Його завдання за посадою полягає лише у організації забезпечення війська необхідним. Наорганізовував… розкрадання коштів.
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26.08.2023 14:11 Відповісти
Його завдання прибарахлтились для онуків і спетляти з вільної країни, можливо послом у Великобританію, залишивши населення за парканом щоб не догнали. Після таких зашкварів схематозних...
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26.08.2023 14:24 Відповісти
А ти тут до чого ?
Яйця купуй і не лізь до війська
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26.08.2023 14:17 Відповісти
А оце вже дніще...
Маскувати злодюг патріотичними гаслами.
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26.08.2023 14:17 Відповісти
вор 👎
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26.08.2023 14:17 Відповісти
Мародер та наволоч-кримінальник як Вершитель доль людських.
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26.08.2023 14:19 Відповісти
цей яйцеголовий підор хоч зрозумів що ротом перднув......
пацани велкам ту тцк на мясні штурми з результатом
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26.08.2023 14:20 Відповісти
У нас не "м'ясні штурми", у нас розмінування дупою.
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26.08.2023 14:28 Відповісти
я это уже писал. но еще раз скажу что эту войну выиграет Народ Украины а не правительство.
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26.08.2023 14:21 Відповісти
Негативний результат - теж результат. Назвемо знищення мобів "розвідкою боєм"!
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26.08.2023 14:22 Відповісти
ті китайські турнікети, які закуповує МО, знижую можливість виживання наших бійців. Воно бидлота єрмаковська ще патякає про те чого не знає.
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26.08.2023 14:24 Відповісти
Ще один ГІВНОКОМАНДУВАЧ. Ти яке відношення маєш до військових операцій. Мародер сраний.
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26.08.2023 14:25 Відповісти
> наступ йде за планом, який попередньо обговорювався із союзниками.

То чому зараз в західній пресі ширять інфу, що:
1) треба сфокуватись на 1 напрямку, а не розпорошуватись всюди;
2) задають питання, нахера ми вбухали стільки ресурсів на Бахмут.
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26.08.2023 14:25 Відповісти
Бо автори, які пишуть статті в газетах, - дурні. Це я як колишній випускаючий редактор і оглядач інформагенства кажу.
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26.08.2023 14:31 Відповісти
Дурні чи ні, а про Бахмут - це точно правда.
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26.08.2023 21:37 Відповісти
Ви вiйськовий? Ви хочете, щоб за пару днiв орки були у Днiпрi?
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26.08.2023 21:55 Відповісти
А по чому ж кілограм курток?
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26.08.2023 14:30 Відповісти
Резніков робить вигляд наче йому не насрати скільки солдат загине.
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26.08.2023 14:35 Відповісти
Тобто посилати на смерть без результату - не гарно. А з результатом? Можна? На смерть? Так і м'ясні штурми несди смерть. З результатом. Для Рєзнікова це нормальне явище? Посилати на смерть може суд, але точно не зороший командир. Командир посилає у бій. І щоб він не був смертельним - забезпечує підлеглого всім - зпзистом, турнікетами, зброєю, набоями, вогневою підтримкою. І хороший командир ніколи навіть не заїкнеться про смерть, посилаючи підлеглих на завдання.
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26.08.2023 14:43 Відповісти
сашка македонській з яйцями та в зимовій куртці. небезпечний стратег.
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26.08.2023 14:52 Відповісти
"Резников - на критику контрнаступления: Не будем отправлять солдат на смерть без результата"
А зачем нужно было за полгода до контрнаступления трезвонить об этом на весь мир? Вот враг за это время хорошо подготовился, заминировал всё что мог и тщательно подготовился к обороне. Да ещё в интернете ведущие украинские военные специалисты конкретно, почти до мелочей раскрывали примерный план наступления с привязкой к карте. Нахрена это всё нужно было делать? Вот результат..
Молчали бы всё это время в тряпочку и сидели бы тихо, а когда настало время "ч" - то сразу бы наступали всеми необходимыми силами. "Неожиданность - залог успеха!"
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26.08.2023 14:52 Відповісти
Яке відношення до контрнаступу має ця ***** очката? Хіба гальмує його своїм злодійством...
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26.08.2023 14:52 Відповісти
Йому б промовчати, бо він має РИЛО у ПУХУ, але ж з ОПУ дали команду щось варнякати, на синьому оці, перед ЗМІ!!
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26.08.2023 14:56 Відповісти
"Не будем отправлять солдат на смерть без результата. Сначала получим результат распила - и потом уж на смерть."
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26.08.2023 15:03 Відповісти
**** зелена чотириока! А скільки через твоє крадійство-разпіз***ство військових загинуло???? Щоб тебе з твоїми родичами вовки загризли!!!!
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26.08.2023 15:15 Відповісти
Краще щоб здохли голодною смертю...
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26.08.2023 15:25 Відповісти
Мародери у контрнаступ переходять. Як же ж піклуються !!!
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26.08.2023 15:16 Відповісти
Курка ******* має мовчки сидіти на яйцях, а не кукурікать!
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26.08.2023 15:24 Відповісти
Рєзнік(ов) взагалі не має права коментувати події на фронті. Він корумпований завгосп армії, якого вже давно пора повісити на ліхтарі за ноги...
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26.08.2023 15:24 Відповісти
Кому це він повідомляє???
Мені???
І яке відношення він має до військових операцій?
Він головний завгосп армії, де повна дупа, корупція та неякісне постачання, яке якраз і загрожує здоровʼю та життю наших захисників!!!
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26.08.2023 15:33 Відповісти
Пішов геть з посади!

Заносьте наступного!
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26.08.2023 15:37 Відповісти
А где он таких солдат видел,что могут помирать в бою без жодного результата,это типа друг друга стреляют?
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26.08.2023 16:02 Відповісти
На фото Яйцеслав розʼяснює недосвідченому офіцеру як правильно вести наступ.
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26.08.2023 16:06 Відповісти
Був же такий один, який казав: бабы еще нарожают.
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26.08.2023 17:55 Відповісти
Брехня в очі - битва за Бахмут, трупами закидати небудівництво укррайону вже під час війни.
Перший етап контрнаступу в лоб пробивати три лінії оборони...
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26.08.2023 17:58 Відповісти
Пiди повоюй.
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26.08.2023 21:56 Відповісти
Ще не вистачало, щоб цей мудень когось кудись відправляв.
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26.08.2023 18:35 Відповісти
Ах ви фарісей !!! які серрдобольні... Циніки.
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26.08.2023 19:01 Відповісти
 
 