Міноборони пропонує журналістам визначити подальшу долю Резнікова, - Бутусов

Пропозиція міністра оборони Олексія Резнікова укласти парі, за результатами якого звільняється або він, або журналіст Ткач і депутатка Радіна, та взяти арбітром Комісію з журналістської етики - спроба перекласти відповідальність із Зеленського, оборонного комітету ВР та правоохоронців.

Таку думку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов озвучив у своєму блозі.

"Міністр оборони вимагає у громадської Комісії з журналістської етики дати оцінку достовірності публікації журналіста УП Михайла Ткача і обіцяє подати у відставку, якщо Комісія визнає публікацію достовірною. А дійсно, хто ж і вирішить це питання, крім журналістів?" - пише Бутусов.

На думку журналіста, дати оцінку контрактам Резнікова мав би президента Зеленський. Але він боїться конфліктувати з головою ОП Єрмаком, партнером якого є Резніков.

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Також, вважає Бутусов, оцінити дії міністра мав би оборонний комітет Верховної Ради - але скандальний контракт передали родині депутата комітету Касая.

Крім того, як наголосив головред Цензор.НЕТ, оцінку контрактам Резнікова мали б дати СБУ та ДБР, які порушили для цього кілька справ. Але Офіс президента наказав припинити розслідування.

"Прошу шановну Комісію з журналістської етики якомога швидше вирішити питання перебування пана Резнікова на посаді міністра оборони, оскільки державні органи, відповідальні за звільнення пана Резнікова та контроль дільності Міноборони самоусунулись від необхідних рішень і, крім журналістів, боротися з корупцією та наводити лад у Міноборони нема кому. Це розуміє та цього вимагає сам міністр оборони", - іронічно підсумував Бутусов.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

Міністр оборони Резніков запропонував парі: якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтверджуються, він іде з посади. Якщо ні - нардеп Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст Михайло Ткач на 3 роки припиняє займатися журналістикою. Радіна погодилася на парі, Ткач - відмовився.