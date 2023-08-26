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Новини
17 092 129

Міноборони пропонує журналістам визначити подальшу долю Резнікова, - Бутусов

резніков

Пропозиція міністра оборони Олексія Резнікова укласти парі, за результатами якого звільняється або він, або журналіст Ткач і депутатка Радіна, та взяти арбітром Комісію з журналістської етики - спроба перекласти відповідальність із Зеленського, оборонного комітету ВР та правоохоронців.

Таку думку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов озвучив у своєму блозі.

"Міністр оборони вимагає у громадської Комісії з журналістської етики дати оцінку достовірності публікації журналіста УП Михайла Ткача і обіцяє подати у відставку, якщо Комісія визнає публікацію достовірною. А дійсно, хто ж і вирішить це питання, крім журналістів?" - пише Бутусов.

На думку журналіста, дати оцінку контрактам Резнікова мав би президента Зеленський. Але він боїться конфліктувати з головою ОП Єрмаком, партнером якого є Резніков.

Читайте: Резніков вимагає звільнення журналістів, якщо розслідування стосовно курток недостовірне

Також, вважає Бутусов, оцінити дії міністра мав би оборонний комітет Верховної Ради - але скандальний контракт передали родині депутата комітету Касая.

Крім того, як наголосив головред Цензор.НЕТ, оцінку контрактам Резнікова мали б дати СБУ та ДБР, які порушили для цього кілька справ. Але Офіс президента наказав припинити розслідування.

"Прошу шановну Комісію з журналістської етики якомога швидше вирішити питання перебування пана Резнікова на посаді міністра оборони, оскільки державні органи, відповідальні за звільнення пана Резнікова та контроль дільності Міноборони самоусунулись від необхідних рішень і, крім журналістів, боротися з корупцією та наводити лад у Міноборони нема кому. Це розуміє та цього вимагає сам міністр оборони", - іронічно підсумував Бутусов.

Також читайте: Журналіст Ткач - Резнікову: Укладайте не парі, укладайте договори про закупівлі по ринкових цінах

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували розслідування, в якому йшлося, що племінник "слуги народу" Касая був бенефіціаром "турецької" компанії, у якої Міноборони втричі дорожче закупило "зимові" куртки.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, "слуга народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків антикорупційного комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

Міністр оборони Резніков запропонував парі: якщо обвинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтверджуються, він іде з посади. Якщо ні - нардеп Анастасія Радіна здає мандат, а журналіст Михайло Ткач на 3 роки припиняє займатися журналістикою. Радіна погодилася на парі, Ткач - відмовився.

Автор: 

Міноборони (7318) Бутусов Юрій (3579) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+63
... ять. Говорю все чаще в последнее время. Это все превратилось в цирк гре@анных уродов. Только вот эти клоуны и шуты нам обходятся очень дорого. Во всех смыслах. За этот весь пи@дец платят своими жизнями наши ребята.
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26.08.2023 14:37
+40
а поліції дбр сбу не цікаво ?
це ж мародерство у крупних розмірах
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26.08.2023 14:38
+32
Розстріляти можна?
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26.08.2023 14:34
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Памятник поставить!? Интересно за что?
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26.08.2023 16:25 Відповісти
Рєзніков і є Міноборони - Міністр оборони.
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26.08.2023 16:09 Відповісти
Журналістам? А законів немає? Шапіто зелене, ***…
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26.08.2023 16:23 Відповісти
Закони є. Нема тих, хто їх виконує.
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26.08.2023 18:15 Відповісти
его не просто уволить,а ещё сразу повестку выписать и под Бахмут. Пусть жрёт то,что породил!!!
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26.08.2023 16:24 Відповісти
На три года
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26.08.2023 18:42 Відповісти
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26.08.2023 16:32 Відповісти
Там все що зелене гнати і садити, чим швидше тим краще.Аудит треба хай повернуть крадене .
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26.08.2023 16:34 Відповісти
Він же казав - "за посаду не тримаюся"!? Цього брехливого покидька треба було гнати поганою метлою під сраку ще після факапу з яйцями!
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26.08.2023 16:43 Відповісти
Таки, да. Так мог сказать только человек которому пофигу на все.
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26.08.2023 16:50 Відповісти
"А Васька слухає та єст"
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26.08.2023 16:53 Відповісти
А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ!
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26.08.2023 18:17 Відповісти
Не треба порівнювати свинарчуків Зеленського із свинарчуками Порошенка. Бо свинарчуки Порошенка обкрадали російську армію, а свинарчуки Зеленського обкрадають українську.
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26.08.2023 16:47 Відповісти
Єслі у мєна найдут моїх свінарчуков, то я пайду, - кривлявся рєзніков
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26.08.2023 16:51 Відповісти
чи є у людини гідність? риторичне питання. Чому в інших країнах при подібних зашкварах посадовець добровільно йде з посади. Перефразую Жванецького - "країна не ляканих чиновників". Мабуть нас вони вважають за ідіотів.
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26.08.2023 16:57 Відповісти
Цю хитрожобу рожу на хєр, міністр грьобаний!!!!
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26.08.2023 16:59 Відповісти
На хиляку...
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26.08.2023 17:05 Відповісти
Інтересний факт. У 2008 році Микола Катеринчук на вибори до Київради вів свою партію "Європейський вибір" .
"Блок Миколи Катеринчука" йшов під гаслом "В Європу ! "і проти злодюжки Черновецького .

Кілька людей з списку були обрані депутатами. Там вони ..... ввійшли до більшості Черновецького , обрали Олеся Довгого секретарем і підтримували дерибан київської землі , майна і бюджетних коштів...

Серед зрадників був і .... Олексій Юрійович Резніков (номер 2 у списку) , зараз міністр оборони.
Кияни , пам'ятайте завжди , хто влаштував дерибан київскої землі , роздані 2000 гектарів !
Часто депутати голосували не за прізвище чи юрособу кому надається земля , а за "папку".
Тобто папка для паперів , там лежить проект рішення про виділення землі , але не сказано , кому земля, тільки є номер рішення про надання конкретної ділянки.
От за такі номери і голосував Резніков. Потім в "Рішення" вдруковували того , кого треба.
Не забувайте , бо воно знову попреться у владу !
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26.08.2023 17:13 Відповісти
дальнейшую участь мародера должны определять снайпера
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26.08.2023 17:28 Відповісти
Во всех цивилизованных странах судьбу коррупционеров правоохранительные органы определяют. А у нас журналисты. Развал государственного управления при Зеленском полнейший!
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26.08.2023 18:01 Відповісти
Може хорош цацкатися з цими зеленими подонками,пора їх ліквідувати.
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26.08.2023 18:06 Відповісти
Вот взять одесского военкома Борисова, который купил себе шикарную виллу в Испании. О том, что он берет взятки за то, чтобы отмазать военнообязанных от мобилизации, знала вся страна. Знали все без исключения сотрудники СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, знала Генпрокуратура, САП, знал Резников и все его замы. Знал Зеленский. И всем было на это пох. Военком заезжал временами в Киев и заносил кому надо откаты. И только после журналистского расследования Ткача последовали какие-то действия.
Так я предлагаю все эти лишенные всякого смысла СБУ, МВД, НАБУ, ГБР, ГПУ, САП ликвидировать, а вместо них поставить управлять страной какой-нибудь журналистский коллегиальный орган.
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26.08.2023 18:12 Відповісти
А вообще символом режима Зеленского стал народный депутат Коля Тищенко по кличке Котлета-рекетир из 90-ых из банды Савлохова. Тупой, наглый, интеллектуально недоразвитый боевик, свою карьеру он начинал с бандитских стрелок и сходняков. С битой и утюгом в рукахи он посещал кооператоров и выбивал из них деньги. А теперь он по протекции Зеленского в Верховной Раде заседает, законы нам пишет. Законодатель грёбаный, читать-писать не умеет. Ездил, несмотря на военные действия в стране, недавно в Таиланд, организовывал там отряды самообороны, защищал Пхукет от российских туристов.
Теперь на крышевание колл-центров присел, одноразово "константу" просит-1 млн. долларов США, а потом ежемесячный откат.
За одно это Зеленского надо гнать из власти к едрёной фене. Я уже не говорю о гигантских хищениях в Минобороны и прочих воровских делах.
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26.08.2023 18:35 Відповісти
пропоную створити петицию до зе про доповнення до конституціі на час війскового стану про покарання для держ службовця за хабарницьтво до розтрілу -і уважно подивимось як клован буде петляти
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26.08.2023 19:20 Відповісти
коли всі ці єрмаки резнікови татарови зеленські верещуки і так далі повиздихають???
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26.08.2023 21:14 Відповісти
За грати потвору!
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26.08.2023 23:30 Відповісти
Ты не смешивай божий дар с яичницей!
С юридической стороной пусть соответствующие органы занимаются, не?
А вот с политической - так Резников предложил вместо криков и пустого срача - вменяемую вешь:
" "арбітрами в цьому парі я запрошую Комітет з депутатської етики ВРУ та Комісію з журналістської етики, а спостерігачами - редакції авторитетних українських видань"
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27.08.2023 11:26 Відповісти
За ціну то хай вже розбираються ДБР та інші компетентні. Мене цікавить питання самого одягу. Чи він поставлений в замовлені кількості? Чи той одяг є зимовим? Чи якість одягу відповідає умовам замовлення? А не переходити на відволікаючий срач відносно головного питання. Бо якщо поставлені літні замість зимових то то є диверсія відносно обороноздатності... І з диверсантами розмова має бути інша..
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27.08.2023 14:03 Відповісти
Так а я про что?
" відволікаючий срач" - это и есть завывания разоблачителей. У вас факты преступления? Так не трындите в видосиках, а несите их в прокуратуру!
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27.08.2023 19:37 Відповісти
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