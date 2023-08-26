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Джонсон: Хай що саме сталось із літаком Пригожина, його імовірна смерть не могла відбутися без наказу Путіна

джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що ймовірне вбивство Євгенія Пригожина не могло відбутися без вказівки президента РФ Володимира Путіна, що свідчить про те, що домовлятися з ним не має сенсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Джонсон написав у своїй останній колонці для таблоїда Daily Mail.

Експрем’єр Британії наголошує: хай що саме сталось із літаком, на якому був Пригожин, його імовірна смерть не могла відбутись без наказу Путіна.

"Путін показав себе гангстером, а його абсурдна телевізійна "данина пам'яті" загиблим вагнерівцям взята просто зі сторінок "Хрещеного батька"… Цими вбивствами Путін на наших очах перетворюється на азійського деспота, який вбиває свого колишнього фаворита, щоб показати, хто тут головний, впиваючись своєю безжальністю", – пише Джонсон.

Він пояснює, що саме таке відкрите бажання російського президента кинути виклик США сприяє його популярності в скептично налаштованих до Заходу державах.

Також читайте: Байден: Літак із Пригожиним збили. Ми намагаємося з’ясувати, як саме

"Якщо Путін переможе в Україні, це стане катастрофою для демократії в усьому світі. Якби Путін переміг, це було б виправданням усіх тих, хто каже, що на Захід не можна покладатися, і що він не буде з вами й не доведе справу до кінця", – застерігає британський політик.

Джонсон додає, що союзникам України не варто зациклюватись на долі Путіна, а продовжувати підтримку держави, яку він вирішив захопити.

"На щастя, є один очевидний висновок з люциферівського падіння Євгенія Пригожина. Подивіться на цей літак, що падає, усі ті, хто кажуть мені, що ми можемо знайти рішення шляхом переговорів, або що ми повинні якось заохотити українців обміняти землю на мир", – наголосив він.

Читайте: За ліквідацією Пригожина може стояти причетний до отруєння Скрипалів, - британські ЗМІ

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Автор: 

літак (2899) Джонсон Борис (582) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+10
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26.08.2023 17:00
+9
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26.08.2023 16:53
+9
Яценюк був не менш притомним премʼєром. І на відміну від стабільної ВБ він керував країною, яка була на краю прірви.
Подивіться навкруги - чи багато наріду зараз каже йому "дякую"?
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26.08.2023 17:54
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Что-то много внимания этой болотной хтони
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26.08.2023 16:43 Відповісти
Все правильно.
Дофіга "миротворців" камлають про пєрєговори з Ху-йлом.
А тут, на прикладі дирявого повара, добре видно чого варті ху-лячі гарантії і чесне слово....
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26.08.2023 16:58 Відповісти
зараз по засрашці зносять хрести вагнерам, спалюють все, щоб жодної згадки про них не було
співпадіння ?
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26.08.2023 16:44 Відповісти
Так потом будут так же относиться к "героям сво". "Ветераны" двух чеченских войн сидят тихо и даже не отсвечивают
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26.08.2023 16:49 Відповісти
діда Джо вже сказав, що літак було знищєно.
яким саме чином - ракета, вибухівка чи сам губошлеп вирішив покерувати і взяв штурвал на себе - зараз встановлюється розвідкою.
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26.08.2023 16:49 Відповісти
Pandamonium ☕
@RudijLis
Бал сатани під час війни. Вчора на марафоні Зьо вручав премію Національна легенда, були всі придворні, Могилевська шуткувала, хряк і скумбрія ржали, вдова і пуштун торгували лицем, Бєдняков розповідав про Маріуполь
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26.08.2023 16:51 Відповісти
Що за "вдова"?
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26.08.2023 17:00 Відповісти
Це не мій допис. Я не знаю. Фоток багато присутніх ще є
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26.08.2023 19:31 Відповісти
Така собі "Аліна Михайлова"
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26.08.2023 20:05 Відповісти
Он вона, ліворуч трохи вище Бєднякова
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26.08.2023 20:06 Відповісти
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26.08.2023 16:53 Відповісти
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26.08.2023 17:00 Відповісти
все що звістно до сіх - літак летів в своєму ешелоні,
це сама безпекова фаза польоту - не зліт і не посадка...
авіатори пьють кофе, керує автопілот.
на такій фазі польоту літаки самі не руйнуються і крила в них не відпадають.
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26.08.2023 17:03 Відповісти
Джонсон таки один з найрозумніших дядьків у світовій політиці. На два порядки мудріший дядька Джо.
А от чого він бритам не підійшов - х/з...
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26.08.2023 17:04 Відповісти
у вас мірякла є по порядках хто за кого розумніший?
може дасте на день, а то в мене тут сусід під сумнівом,
вас нагадує - хочу заміряти порядок.
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26.08.2023 17:11 Відповісти
*мірялка
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26.08.2023 17:12 Відповісти
Я зрозумів. На жаль немає.
Все на суб'єктивних відчуттях...
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26.08.2023 17:13 Відповісти
от і в мене все на них...
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26.08.2023 17:18 Відповісти
Цей найрозумніший дядька - один із організаторів брексіту, на якому ВБ і її громадяни втратили десятки якшо не сотні міліардів одразу і ще стільки ж в перспективі. Я добре памʼятаю як сотні контор валили з ВБ разом з робітниками, коли стався брексіт, шоб залишитися в ЄС. Багато з них валили в НЛ, бо тут всі розмовляють англійською і до дому недалеко. Заразом ввалили ринок нерухомості в Нідерландах.
Які бенефіти отримала ВБ від цього? ХЗ. Я не можу сказати (хоча звісно це ще не означає шо їх нема). В рамках ЄС вони були повністю самостійні, не в шенгені, зі своєю валютою.
Так шо то історія розсудить, був Джонсон провидцем чи чуваком, який наробив співітчизникам проблем заради своїх політичних амбіцій.
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26.08.2023 17:51 Відповісти
Воно то так.
Тільки не забуваємо що виходили брити з ЕС де головну скрипку дуділа фрау Меркель, а на пдітацьовці гуляли саркозі і берлусконі.
Тоді картинка трошки по-іншому виглядає, нє?
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26.08.2023 18:01 Відповісти
У ВБ в ЄС було виняткове становище. І, наскільки я знаю, клали брити з пробором і на фрау і на мсьє і навіть на генацвалє (чи як там називався той бєрлусконі). ВБ це вам була не Польша(не в образу полякам).
На момент виходу фунт просів на третину. Тобто всі заощадження в фунтах всіх англійців (шотландців, вельсців і північних ірландців) в один момент подешевшали на 30%.
Наріду звалило звідти стільки, шо реально не було кому працювати на місцях. Не тільки кваліфікованих, але і простих робітників. І це не кацапська пропаганда, читав в місцевих новинах. Зараз воно все звичайно трохи встаканилося, але всеодно я не знаю відповіді на питання "нахіба все це було?".
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26.08.2023 18:09 Відповісти
А, і найголовніше в цій історії. Пригадайте хто приймав остаточне рішення в питанні брексіту. Це рішення приймав не референдумі глибинний британській нарід, якому декілька років по телевізєру вливали "досить годувати нахлібників з ЄС". Нічо не нагадує?
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26.08.2023 18:53 Відповісти
Цей дядько може й організатор брекзіту, а чию волю він виконував?! Мудрого британського наріду, що дружно проголосував за вихід з ЄС!
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26.08.2023 20:12 Відповісти
Нє, так воно не працює. Поки дорослі дядьки не розказали британцям, шо вони годують ЄС, нарід сидів на сраці рівно. Вони стартували і підтримували цей процес. А потім нарід побіг і наголосував.
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26.08.2023 22:29 Відповісти
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26.08.2023 17:21 Відповісти
Притомний дядько . Може його нам в ''прем'єри'', може хоч трохи ладу наведе!
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26.08.2023 17:24 Відповісти
Яценюк був не менш притомним премʼєром. І на відміну від стабільної ВБ він керував країною, яка була на краю прірви.
Подивіться навкруги - чи багато наріду зараз каже йому "дякую"?
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26.08.2023 17:54 Відповісти
а яка куча зеленого лайна навколо пастора?
в годину безвластя за вуха витягнув країну.
ми нічого не пом'ятаємо і щє менше розуміємо...
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26.08.2023 19:24 Відповісти
+100500
хоча на Пастора всеж таки побоюються вякати. Мабудь фотожаби, де він в крові і з ножем, вплинули.
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26.08.2023 22:30 Відповісти
А якщо все ж таки без відому пуйла, то історія виглядає ще цікавішою.
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26.08.2023 19:18 Відповісти
Нарешті...Не аби хто сказав "ймовірної".
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26.08.2023 21:30 Відповісти
 
 