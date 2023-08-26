Джонсон: Хай що саме сталось із літаком Пригожина, його імовірна смерть не могла відбутися без наказу Путіна
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що ймовірне вбивство Євгенія Пригожина не могло відбутися без вказівки президента РФ Володимира Путіна, що свідчить про те, що домовлятися з ним не має сенсу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Джонсон написав у своїй останній колонці для таблоїда Daily Mail.
Експрем’єр Британії наголошує: хай що саме сталось із літаком, на якому був Пригожин, його імовірна смерть не могла відбутись без наказу Путіна.
"Путін показав себе гангстером, а його абсурдна телевізійна "данина пам'яті" загиблим вагнерівцям взята просто зі сторінок "Хрещеного батька"… Цими вбивствами Путін на наших очах перетворюється на азійського деспота, який вбиває свого колишнього фаворита, щоб показати, хто тут головний, впиваючись своєю безжальністю", – пише Джонсон.
Він пояснює, що саме таке відкрите бажання російського президента кинути виклик США сприяє його популярності в скептично налаштованих до Заходу державах.
"Якщо Путін переможе в Україні, це стане катастрофою для демократії в усьому світі. Якби Путін переміг, це було б виправданням усіх тих, хто каже, що на Захід не можна покладатися, і що він не буде з вами й не доведе справу до кінця", – застерігає британський політик.
Джонсон додає, що союзникам України не варто зациклюватись на долі Путіна, а продовжувати підтримку держави, яку він вирішив захопити.
"На щастя, є один очевидний висновок з люциферівського падіння Євгенія Пригожина. Подивіться на цей літак, що падає, усі ті, хто кажуть мені, що ми можемо знайти рішення шляхом переговорів, або що ми повинні якось заохотити українців обміняти землю на мир", – наголосив він.
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.
Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.
За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.
Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".
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Дофіга "миротворців" камлають про пєрєговори з Ху-йлом.
А тут, на прикладі дирявого повара, добре видно чого варті ху-лячі гарантії і чесне слово....
співпадіння ?
яким саме чином - ракета, вибухівка чи сам губошлеп вирішив покерувати і взяв штурвал на себе - зараз встановлюється розвідкою.
@RudijLis
Бал сатани під час війни. Вчора на марафоні Зьо вручав премію Національна легенда, були всі придворні, Могилевська шуткувала, хряк і скумбрія ржали, вдова і пуштун торгували лицем, Бєдняков розповідав про Маріуполь
це сама безпекова фаза польоту - не зліт і не посадка...
авіатори пьють кофе, керує автопілот.
на такій фазі польоту літаки самі не руйнуються і крила в них не відпадають.
А от чого він бритам не підійшов - х/з...
може дасте на день, а то в мене тут сусід під сумнівом,
вас нагадує - хочу заміряти порядок.
Все на суб'єктивних відчуттях...
Які бенефіти отримала ВБ від цього? ХЗ. Я не можу сказати (хоча звісно це ще не означає шо їх нема). В рамках ЄС вони були повністю самостійні, не в шенгені, зі своєю валютою.
Так шо то історія розсудить, був Джонсон провидцем чи чуваком, який наробив співітчизникам проблем заради своїх політичних амбіцій.
Тільки не забуваємо що виходили брити з ЕС де головну скрипку дуділа фрау Меркель, а на пдітацьовці гуляли саркозі і берлусконі.
Тоді картинка трошки по-іншому виглядає, нє?
На момент виходу фунт просів на третину. Тобто всі заощадження в фунтах всіх англійців (шотландців, вельсців і північних ірландців) в один момент подешевшали на 30%.
Наріду звалило звідти стільки, шо реально не було кому працювати на місцях. Не тільки кваліфікованих, але і простих робітників. І це не кацапська пропаганда, читав в місцевих новинах. Зараз воно все звичайно трохи встаканилося, але всеодно я не знаю відповіді на питання "нахіба все це було?".
Подивіться навкруги - чи багато наріду зараз каже йому "дякую"?
в годину безвластя за вуха витягнув країну.
ми нічого не пом'ятаємо і щє менше розуміємо...
хоча на Пастора всеж таки побоюються вякати. Мабудь фотожаби, де він в крові і з ножем, вплинули.