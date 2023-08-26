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Новини Агресія Росії проти України
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Протягом доби на Таврійському напрямку знищено 93 окупанти, 19 одиниць військової техніки та 5 складів боєприпасів, - Тарнавський

війна,зсу

На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1283 вогневі завдання.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом протягом минулої доби ворог 27 разів атакував українські позиції та здійснив 731 обстріл, завдав 2 ракетні та 24 авіаудари.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1283 вогневі завдання.

Також читайте: За останню добу на Таврійському напрямку ліквідовано 109 окупантів, знищено 23 одиниці військової техніки та 3 склади боєприпасів, - Тарнавський

"За останню добу втрати ворога склали 309 осіб (безповоротні - 93, поранені - 208, полон - 8).

Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ.

Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога", - додав він.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 260 270 осіб (+640 за добу), 4 390 танків, 5 379 артсистем, 8 539 броньованих машин

Автор: 

Таврія (204) знищення (7154) Тарнавський Олександр (277)


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26.08.2023 17:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DzdmSFM1tWU
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26.08.2023 18:10 Відповісти
Відео недоступне
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26.08.2023 20:29 Відповісти
 
 