Протягом доби на Таврійському напрямку знищено 93 окупанти, 19 одиниць військової техніки та 5 складів боєприпасів, - Тарнавський

На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1283 вогневі завдання.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, загалом протягом минулої доби ворог 27 разів атакував українські позиції та здійснив 731 обстріл, завдав 2 ракетні та 24 авіаудари.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1283 вогневі завдання.

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"За останню добу втрати ворога склали 309 осіб (безповоротні - 93, поранені - 208, полон - 8).



Знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ.



Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога", - додав він.

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