У 2023 році Favbet збільшила обсяги підтримки ЗСУ, загальна сума допомоги становить понад 150 млн грн

За результатами першого півріччя 2023 року група компаній Favbet збільшила обсяги допомоги армії та внесків до держбюджету коштом регулярних ліцензійних платежів для продовження легального оперування. Загальна допомога ЗСУ від групи склала понад 150 млн грн.

Favbet також залишається одним із найбільших платників податків України, спрямувавши лише в серпні до державного бюджету понад 500 млн грн.

Упродовж першої половини 2023 року Favbet перерахував до бюджету понад 280 млн грн у вигляді платежів за діючі й нові ліцензії. Всього ж станом на серпень 2023 року до казни було перераховано понад 380 млн грн ліцензійних платежів.

Окрім підтримки економіки, останні шість місяців робота Favbet була зосереджена й на впровадженні низки соціальних проектів спільно з державними органами та власних благодійних ініціатив за кількома напрямами. Серед основних - розвиток спорту, допомога українцям, що постраждали від війни, та забезпечення українського війська.

Так, Favbet та фонд Favbet Foundation від початку великої війни активно долучаються до проектів та ініціатив, спрямованих на підвищення обороноздатності України. Це й донати фонду "Повернись живим" та UNITED24, і перерахування коштів на спецрахунки Нацбанку.

2023 року системна робота з оснащення української армії посилилась. Влітку Favbet став партнером фандрейзингової платформи UNITED24 та долучився до її ключових ініціатив.

Зокрема, компанія виділила 57 450 000 грн на закупівлю 53-х нових пікапів для оснащення ударних рот БПЛА в межах програми "Армія дронів", що втілюється під егідою Мінцифри та оборонних відомств.

Favbet також став найбільшим корпоративним донором спільного проекту UNITED24, "Повернись живим" та Monobank "Операція "Єдність" із закупівлі 10 тисяч FPV-дронів, надавши 10 млн грн.

Крім того, станом на середину 2023 року за сприяння Favbet Foundation підрозділи ЗСУ вже отримали понад 200 автомобілів різних типів та модифікацій, від броньованих позашляховиків до "швидких" для евакуації, а також понад 90 дронів різного типу.