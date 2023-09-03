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Одеська область (2492) дрони (2507) Повітряні сили (1266)

На Одещині ППО знищила 22 "шахеди" з 25, є влучання, дві особи постраждали, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одещина

У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Сил оборони півдня, ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Масована дронова атака тривала понад 3,5 години.

"На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу", - розповіли у Силах оборони півдня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти знову атакували шахедами портову інфраструктуру Одеської області

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+14
Одеса? Повітряна тривога? Російські ракети?
І "Комсомольськая Прав"ДА!"...???
Це та "прав" да!" де служить журналістом Сергій Мардан?

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03.09.2023 07:43
+10
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03.09.2023 07:34
+9
А у них свята лише тоді коли вони самі хочуть та їх призначають Захотілося їм якось похмелиться після п"янки - призначили 23 лютого Днем Збройних Сил (хоча в той день не тільки нічого "переможного" не було але й Червона Гвардія "піздюлєй відгребла" від німців на залізниці під Петроградом)
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03.09.2023 08:04
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Що рашисти збоченці,я знав,але щоб до такої міри...
Привітали одеситів з днем міста...
Виродки...
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03.09.2023 07:34 Відповісти
А у них свята лише тоді коли вони самі хочуть та їх призначають Захотілося їм якось похмелиться після п"янки - призначили 23 лютого Днем Збройних Сил (хоча в той день не тільки нічого "переможного" не було але й Червона Гвардія "піздюлєй відгребла" від німців на залізниці під Петроградом)
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03.09.2023 08:04 Відповісти
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03.09.2023 07:34 Відповісти
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03.09.2023 07:49 Відповісти
Одеса? Повітряна тривога? Російські ракети?
І "Комсомольськая Прав"ДА!"...???
Це та "прав" да!" де служить журналістом Сергій Мардан?

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03.09.2023 07:43 Відповісти
Це лайно дуже хоче статуетку.
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03.09.2023 08:04 Відповісти
по Рени захреначили, а до Измаила недолетели
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03.09.2023 08:21 Відповісти
А що тут робить рускаязичная чєлюсть?
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03.09.2023 08:30 Відповісти
Там таких дууужжее багато.
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03.09.2023 09:53 Відповісти
І це говорить той у якого у самого брат посередник і куратор все в одному флаконі який знаходиться в пітері, шанувальник партії єдина параша з яким він "5 копійок" активно листується і отримує зарплату на картку, виконуючи завдання з дискредитації української влади, не сміш дід , всі ми знаємо хто ти і що танцювати під юльчину дудку тобі вже не цікаво у зв'язку з втратою її рейтингу, тому ти переключився на дрібного агента кремля, тебе тупо завербували як рупор на цензорі, ти ж береш участь тільки в певних темах, причому цікаво, що коли щось відбувається в твоєму рідному Запоріжжі тобі насрать і в тему ти не виходиш
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03.09.2023 13:49 Відповісти
кремлёвский бот, я 45 лет живу в русскоязычном городе - ОДЕССЕ, потому и пишу на этом языке, а Рідну мову знаю краще за тебе, на рівні Лесі Українки, Івана франка та Михайла Коцюбинського, накшталт суржику Шевченка...
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05.09.2023 08:51 Відповісти
А чєлюсть у тебе рускаязичная патамушта мова сама важка для вивчення.
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05.09.2023 09:00 Відповісти
Ви фільм "патріот" з мелом нашим Гібсоном дивились? Так от, англомовна щелепа (не чєлюсть) зовсім не заважала північноамериканцям їбашить русню англїйню!
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03.09.2023 08:40 Відповісти
Це кацапи відповіли ООНу на пропозицію ''зернового коридору''.
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03.09.2023 09:52 Відповісти
Дякуємо нашому ППО.
Бог у поміч, хлопці
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03.09.2023 19:51 Відповісти
 
 