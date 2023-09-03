На Одещині ППО знищила 22 "шахеди" з 25, є влучання, дві особи постраждали, - Повітряні Сили

У ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Сил оборони півдня, ворог вкотре атакував цивільну інфраструктуру Подунав'я на Одещині. Масована дронова атака тривала понад 3,5 години.

"На жаль, є влучання в припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Попередньо відомо про 2 постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу", - розповіли у Силах оборони півдня.

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