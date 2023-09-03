Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 264 660 осіб (+600 за добу), 4 476 танків, 5 582 артсистеми, 8 649 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 264 660 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 264660 (+600) осіб;
- танків - 4476 (+5) од;
- бойових броньованих машин - 8649 (+12) од;
- артилерійських систем - 5582 (+22) од;
- РСЗВ - 739 (+3) од;
- засоби ППО - 502 (+1) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4444 (+11);
- крилаті ракети - 1447 (+0);
- кораблі /катери - 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8102 (+59) од;
- спеціальна техніка - 841 (+6).
Топ коментарі
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Усього техніки - 108! Слава ЗСУ!
108!! одиниць техніки та 600! чумардосів.
Арта 25, броня 17 та 59!!! логістика.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:6.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 264 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...
мотор десь в повітрі ревів.
самотня малесенька пташка
летіла в тилу ворогів.
і зушка наведена миттю,
немов ріже небо мечем;
як блискавки кулі в повітрі
злітають сталевим дощем…
у крила набрала шрапнелі -
приладдя не міряє біль…
побачив пілот на панелі
за птаха важливішу ціль.
ще трішки, рідненька, вже скоро!
поки розгорталась чота
з маленькою птахою ворог
зробити не міг ні чорта.
все важче мотору тягнути,
все більше дірок у борті -
та ось по ворожих редутах
надали «зелений» арті.
гуп! гуп! роздається далеко;
бах! бах! - це вже ворога вщент.
ширяє самотній лелека -
ось він, заповітний момент!
пілот надсилає ікс-ігрек,
і цілі немає за мить;
і десь над тілами загиблих
самотній лелека парить.
додому не вистачить струму
але вже досягнута ціль
і птах надриває акуми,
повзе із останніх зусиль…
…ні слова ніхто не промовив…
лиш тихо пілот застогнав
коли зник з приладдя раптово
відважного птаха сигнал.
у тиші у темряві смутній
в руках до останнього пульт…
та ось!! донесло ледве чутний
мотора лелечого гул.
..а десь після жаркого бою
простий український солдат
тремтячи виводив рукою
у звіті начальству: без втрат.
Автор: Глеб До. Аеророзвідка