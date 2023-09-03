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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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армія РФ (13497) ліквідація (1950) знищення (4127)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 264 660 осіб (+600 за добу), 4 476 танків, 5 582 артсистеми, 8 649 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 264 660 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 264660 (+600) осіб;
  • танків - 4476 (+5) од;
  • бойових броньованих машин - 8649 (+12) од;
  • артилерійських систем - 5582 (+22) од;
  • РСЗВ - 739 (+3) од;
  • засоби ППО - 502 (+1) од;
  • літаків - 315 (+0) од;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4444 (+11);
  • крилаті ракети - 1447 (+0);
  • кораблі /катери - 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8102 (+59) од;
  • спеціальна техніка - 841 (+6).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 264 660 осіб (+600 за добу), 4 476 танків, 5 582 артсистеми, 8 649 броньованих машин 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+30
Який потужний удар по логістиці -59!

Усього техніки - 108! Слава ЗСУ!
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03.09.2023 08:04
+17
Гарно! Один паливозаправник згорів - і рота танкова спинилася Або півескадрильї вертольотів у повітря не піднялися
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03.09.2023 08:22
+17
Минув 3478 день москальсько-української війни.
108!! одиниць техніки та 600! чумардосів.
Арта 25, броня 17 та 59!!! логістика.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:6.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 264 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...
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03.09.2023 08:51
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Який потужний удар по логістиці -59!

Усього техніки - 108! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
03.09.2023 08:04 Відповісти
Гарно! Один паливозаправник згорів - і рота танкова спинилася Або півескадрильї вертольотів у повітря не піднялися
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03.09.2023 08:22 Відповісти
О/с і арта теж непогано.
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03.09.2023 08:23 Відповісти
Минув 3478 день москальсько-української війни.
108!! одиниць техніки та 600! чумардосів.
Арта 25, броня 17 та 59!!! логістика.
Рахунок ППО спецтехніка - 1:6.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 264 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...
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03.09.2023 08:51 Відповісти
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03.09.2023 08:55 Відповісти
Ти вчитався в мою вчорашню переписку з "Гусаченком" з приводу "Мсти-С"? І це людина яка заявляла тут про себе як про "старшого інженера авіаполку з озброєння"! А це не просто "вища освіта" Це заявка на великий строк служби та досвід роботи зі зброєю! А сам "елементарщини" не розуміє! У нас таких "гайкокрутами" називали
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03.09.2023 09:02 Відповісти
Він явно просто хотів тебе подратувати, це очевидно ))
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03.09.2023 09:07 Відповісти
Та "дурний як сало без хліба"! Ще й озлоблений на всіх ("плакався в жилетку" тут недавно по сімейних справах) А мене недолюблює - бо я його тут кілька разів за тупість висміяв
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03.09.2023 13:04 Відповісти
ЗСУ СИЛА!!!
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03.09.2023 08:56 Відповісти
Гул вітром принé‎сло зненацька -
мотор десь в повітрі ревів.
самотня малесенька пташка
летіла в тилу ворогів.
і зушка наведена миттю,
немов ріже небо мечем;
як блискавки кулі в повітрі
злітають сталевим дощем…
у крила набрала шрапнелі -
приладдя не міряє біль…
побачив пілот на панелі
за птаха важливішу ціль.
ще трішки, рідненька, вже скоро!
поки розгорталась чота
з маленькою птахою ворог
зробити не міг ні чорта.
все важче мотору тягнути,
все більше дірок у борті -
та ось по ворожих редутах
надали «зелений» арті.
гуп! гуп! роздається далеко;
бах! бах! - це вже ворога вщент.
ширяє самотній лелека -
ось він, заповітний момент!
пілот надсилає ікс-ігрек,
і цілі немає за мить;
і десь над тілами загиблих
самотній лелека парить.
додому не вистачить струму
але вже досягнута ціль
і птах надриває акуми,
повзе із останніх зусиль…
…ні слова ніхто не промовив…
лиш тихо пілот застогнав
коли зник з приладдя раптово
відважного птаха сигнал.
у тиші у темряві смутній
в руках до останнього пульт…
та ось!! донесло ледве чутний
мотора лелечого гул.
..а десь після жаркого бою
простий український солдат
тремтячи виводив рукою
у звіті начальству: без втрат.

Автор: Глеб До. Аеророзвідка
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03.09.2023 09:10 Відповісти
А де ж заблукав той гвинтокрил Ка-52, що ще 1 вересня впав під Запоріжжям? Чи "це не ми"?
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03.09.2023 10:43 Відповісти
Даёшь 300 тысяч мёртвых москалей ко Дню Защитника Отечества!!!
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03.09.2023 12:21 Відповісти
 
 