Сили оборони на лівобережжі Херсонської області ліквідували 95 військових РФ, знищили п’ять одиниць автобронетехніки та три човни, - ОК "Південь"

За 2 вересня на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили 95 російських військових, п’ять одиниць автобронетанкової техніки та три човни, на яких вони маневрували.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Робота Сил оборони продовжується щогодини, тому що армія РФ час від часу намагається поновитися на тих позиціях, звідки ми їх вибиваємо. Наша задача - максимально зачистити смугу і відкинути їх далі, щоб кількість обстрілів не збільшувалася", - заявила Гуменюк.

Росіяни, які використовують цивільні човни для ДРГ, вимагають від свого керівництва перетягувати їх аж із Бердянського напрямку та намагаються перекидати все, що змогли знайти на лінії узбережжя.

Також керівниця Сил оборони та охорони півдня говорить, що на території тимчасово окупованої Херсонщини весь час відбуваються ротації, тому що найгарячіші напрямки потребують відновлення сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованих територіях ворог використовує школи як метод тиску, - ОК "Південь"

"Часто війська РФ відправляють підрозділи саме з Херсонщини на Схід і Запорізький напрямок. Сюди ж приїздять підрозділи, які намагаються відновити своє злагодження. Але наша бойова робота не дає їм передиху", - каже Гуменюк.

Армія РФ також намагається збирати так звані "загони територіальної оборони" та переконує місцевих жителів, що вони будуть потрібні тільки на цій території для утримання своїх населених пунктів.

"Відомо, що росіяни тривалий час перебували на території від Дніпра до Криму і мали час і змогу облаштувати певні лінії оборони. Вони також використовували там залізобетонні конструкції й різні способи замінування, тому тактика їх оборони досить зрозуміла і ідентична. Сили оборони продовжують бойову роботу вже з урахуванням того досвіду, який отримали наші побратими на Запорізькому напрямку", - повідомила Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони на Херсонському напрямку ліквідували понад 40 окупантів, знищили півтора десятка російської техніки, - Ок "Південь"