Наша залежність від Росії щодо безпеки була стратегічною помилкою, - прем’єр-міністр Вірменії Пашинян

Залежність Вірменії у сфері безпеки від одного центру, яким була Росія, виявилась стратегічною помилкою.

Про це в інтерв'ю La Repubblica заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% була пов'язана з Росією, зокрема й у сфері придбання зброї та боєприпасів. Але сьогодні, коли Росія потребує зброї та боєприпасів, зрозуміло, що навіть якби вона захотіла, РФ не змогла б забезпечити потреби Вірменії у сфері безпеки.

Цей приклад має показати нам, що у сфері безпеки залежність або прив'язка лише до одного центру сама по собі є стратегічною помилкою. І тільки після того, як ми постфактум скуштували гіркі плоди цієї помилки, ми робимо вельми непевні спроби диверсифікувати нашу політику у сфері безпеки", - зазначив Пашинян.

Він також заявив, що раніше "ми бачили ситуації, коли за один день, місяць або рік РФ залишала і йшла з Південного Кавказу".

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За словами прем'єра, російські партнери кажуть вірменській стороні про те, що західні країни працюють із Вірменією і підштовхують уряд країни до вжиття заходів щодо витіснення Росії з регіону.

"Але, говорячи з нашими російськими партнерами, ми іноді озвучуємо свою думку й оцінку про те, що, навпаки, ми бачимо, що Росія сама йде з регіону через ті кроки, які вона робить або не робить. З яких причин, ми не знаємо. Ми можемо коментувати, але я не можу стверджувати", – заявив Пашинян.

За його словами, є процеси, які призводять до думки, що "той самий сценарій може повторитися, що одного разу ми просто прокинемося і побачимо, що Росії тут немає".

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