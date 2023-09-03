УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4569 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
4 045 15
Велика Британія (3673) зовнішня розвідка (288) мобілізація (1458)

РФ вербує на війну мігрантів з Центральної Азії, щоб уникнути мобілізації перед президентськими виборами, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

Росія з кінця червня вербує іноземців, зокрема громадян сусідніх країн та мігрантів з Центральної Азії. Таким чином Кремль намагається закрити свої втрати та уникнути мобілізації у РФ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці червня у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення про службу в армії РФ. Іноземцям пропонували 495 000 рублів (5140 доларів) виплат та зарплату від 190 000 рублів (1973 доларів). У північному Костанайському регіоні Казахстану відбуваються спроби вербування, спрямовані на етнічних росіян", - йдеться у звіті.

Також Росія з травня 2023 року вербує мігрантів з країн Центральної Азії, обіцяючи прискорене громадянство та зарплати до 4160 доларів.

За повідомленнями, в узбецьких будівельників-мігрантів у Маріуполі конфіскували паспорти після прибуття і примушували вступати до лав російської армії. У Росії перебуває щонайменше шість мільйонів мігрантів з Центральної Азії, яких Кремль, ймовірно, розглядає як потенційних рекрутів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують нову хвилю мобілізації в Криму

"Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних внутрішніх мобілізаційних заходів напередодні президентських виборів 2024 року, підкреслюють британські аналітики. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю отримати додатковий персонал для військових дій в умовах зростаючих втрат", - додають у британській розвідці.

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7

показати весь коментар
03.09.2023 09:51
+6
Неа, у ***** всегда пытались перед выборами не делать непопулярных решений. И цифры тут ни при чем. ***** нужна иллюзия того что выборы настоящие.
показати весь коментар
03.09.2023 10:18
+5
Ну папік римський не даремно туди поїхав.
показати весь коментар
03.09.2023 10:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

показати весь коментар
03.09.2023 09:51 Відповісти
Учора дивилася новини про Монголію. Вони не те що розташовані між кацапією і Китаєм,вони ще і політику цих двох підтримують
показати весь коментар
03.09.2023 10:05 Відповісти
Ну папік римський не даремно туди поїхав.
показати весь коментар
03.09.2023 10:07 Відповісти
Монголія? це все одно в політиціі не тільки ,як назвати Вануату лідером електроніки в світі
показати весь коментар
03.09.2023 11:43 Відповісти
Британські аналітики --- як малі діти! Цифри по виборам давно готові, хоч 10 мобілізацій проведи!
показати весь коментар
03.09.2023 10:08 Відповісти
Неа, у ***** всегда пытались перед выборами не делать непопулярных решений. И цифры тут ни при чем. ***** нужна иллюзия того что выборы настоящие.
показати весь коментар
03.09.2023 10:18 Відповісти
Хотел написать , что в эту иллюзию никто не поверит, кроме безумных старух и конченых пенсионеров-алкашей, но... Стопе! Британские "учоные" принимают же за чистую монету!
показати весь коментар
03.09.2023 10:35 Відповісти
Британських "учоних" вже другий рік як замінила "британська розвідка"!
показати весь коментар
03.09.2023 11:56 Відповісти
Ілюзія потрібна не ПТН, а західним "путінферштейнам".
показати весь коментар
03.09.2023 11:35 Відповісти
Ілюзія обману...
показати весь коментар
03.09.2023 11:46 Відповісти
Нехай краще не їдуть, бо тут хробакобандерівці з'їдять.
показати весь коментар
03.09.2023 10:12 Відповісти
Та вже давно вербують - всі ті азіатські імбіціили, які готові подохнути пару тисяч доларів вже смердять на Україні, а інших вже скільки не вербуй, свій вибір вони вже давно зробили. А для х#йла задача номер один - зберегти владу, і заради неї він готовий пожертвувати усім - навіть провалити "спецоперацію", тому таке відкладання мобілізації незважаючи на тяжкі наслідки цілковито вписується в його цинічну логіку.
показати весь коментар
03.09.2023 10:33 Відповісти
мають гроші і вербують
показати весь коментар
03.09.2023 11:39 Відповісти
насильно забритые в армию бабаи разбегутся при первом выстреле.
Судя по тому что пишет приятель с Ташкента, массой бабаи валят назад отказываясь от рф гражданства.
показати весь коментар
03.09.2023 11:59 Відповісти
Ну це повний пізд@ц , є мясо з болот так ще бракує Україні азіатського мяса і добрив ?
показати весь коментар
23.10.2023 11:06 Відповісти
 
 