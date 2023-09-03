РФ вербує на війну мігрантів з Центральної Азії, щоб уникнути мобілізації перед президентськими виборами, - британська розвідка

Росія з кінця червня вербує іноземців, зокрема громадян сусідніх країн та мігрантів з Центральної Азії. Таким чином Кремль намагається закрити свої втрати та уникнути мобілізації у РФ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

"Наприкінці червня у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення про службу в армії РФ. Іноземцям пропонували 495 000 рублів (5140 доларів) виплат та зарплату від 190 000 рублів (1973 доларів). У північному Костанайському регіоні Казахстану відбуваються спроби вербування, спрямовані на етнічних росіян", - йдеться у звіті.

Також Росія з травня 2023 року вербує мігрантів з країн Центральної Азії, обіцяючи прискорене громадянство та зарплати до 4160 доларів.

За повідомленнями, в узбецьких будівельників-мігрантів у Маріуполі конфіскували паспорти після прибуття і примушували вступати до лав російської армії. У Росії перебуває щонайменше шість мільйонів мігрантів з Центральної Азії, яких Кремль, ймовірно, розглядає як потенційних рекрутів.

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"Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних внутрішніх мобілізаційних заходів напередодні президентських виборів 2024 року, підкреслюють британські аналітики. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю отримати додатковий персонал для військових дій в умовах зростаючих втрат", - додають у британській розвідці.