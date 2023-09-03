Тисячі росіян можуть зобов’язати покинути Латвію через нові правила отримання посвідки на проживання
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Латвії набули чинності нові правила отримання посвідки на проживання, через що тисячі росіян можуть зобов’язати покинути країну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в Управлінні у справах громадянства та міграції Латвії.
Відповідно до поправок до Закону про імміграцію, понад 25 тисяч осіб, які підпадають під цей закон, мали подати документи до Управління у справах громадянства та міграції до 1 вересня на набуття статусу постійного мешканця Європейського Союзу на підставі тесту з державної мови та підтвердження платоспроможності.
Зазначається, що приписи покинути країну до 2 грудня отримають приблизно 4-5 тисяч людей. У тих, хто не зміг подати документи на статус постійного мешканця Європейського Союзу (наприклад, через незнання мови), був варіант запросити тимчасовий дозвіл на проживання. Однак він не дає можливості отримувати низку соціальних допомог та більшу частину пакета безкоштовної медицини.
За даними видання Latvijas Reitingi, до 20 серпня лише 12 312 громадян Росії подали документи на набуття статусу постійного жителя ЄС, і лише 2 570 отримали його. Декілька тисяч осіб іспит з державної мови провалили та записалися на перездачу - це дає право на продовження чинного ВНП до кінця року.
Міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинський пояснив, що якщо росіянин не пішов жодним із законних шляхів і залишив усе як є, полювати на нього ніхто не буде, проте жити стане складніше: не вийде відкрити рахунок в жодному банку, не видадуть пенсію і не нададуть безкоштовні медичні послуги, не дозволять працювати в компаніях, що діють у Латвії.
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Да, кацапьё?
По поводу любви к россии - по-разному. Кто-то в новый год запускает фейерверки по московскому времени - таких уже начали гонять. Сосед моей родственницы - вот именно такой уатник, как вы описали: алкаш, сидит дома, слушал какую-то срань на полную катушку. Впрочем, к нему приехала полиция, и больше его особо было не слышно.
Другой мой знакомый русскоязычный - милленниал, когда мы ещё были двадцатилетними, говорил мне: "Если начнётся война, я пойду защищать Родину с оружием в руках. А Родина моя - Евросоюз."
Нужно просить оформлять
Ну и туристом можно вьехать пожить
Думаю, тем кто 60+ дадут без изучения языка. А тем кто язык неасилил дадут просто внж без гражданства. С послаблениями - типа работать моно и мед.страх а вот голосовать избирать и быть избранным не можно.
Украина с Беларусью выгребают по полной программе.
Рано или поздно жизнь заставит пойти путём стран Балтии : суниця, паляниця ...
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