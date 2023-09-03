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Новини За кордоном
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Латвія (861) Росія (47244)

Тисячі росіян можуть зобов’язати покинути Латвію через нові правила отримання посвідки на проживання

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

латвія

У Латвії набули чинності нові правила отримання посвідки на проживання, через що тисячі росіян можуть зобов’язати покинути країну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в Управлінні у справах громадянства та міграції Латвії.

Відповідно до поправок до Закону про імміграцію, понад 25 тисяч осіб, які підпадають під цей закон, мали подати документи до Управління у справах громадянства та міграції до 1 вересня на набуття статусу постійного мешканця Європейського Союзу на підставі тесту з державної мови та підтвердження платоспроможності.

Зазначається, що приписи покинути країну до 2 грудня отримають приблизно 4-5 тисяч людей. У тих, хто не зміг подати документи на статус постійного мешканця Європейського Союзу (наприклад, через незнання мови), був варіант запросити тимчасовий дозвіл на проживання. Однак він не дає можливості отримувати низку соціальних допомог та більшу частину пакета безкоштовної медицини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Латвії затримали чотирьох громадян за підозрою у шпигунстві на користь РФ

За даними видання Latvijas Reitingi, до 20 серпня лише 12 312 громадян Росії подали документи на набуття статусу постійного жителя ЄС, і лише 2 570 отримали його. Декілька тисяч осіб іспит з державної мови провалили та записалися на перездачу - це дає право на продовження чинного ВНП до кінця року.

Міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинський пояснив, що якщо росіянин не пішов жодним із законних шляхів і залишив усе як є, полювати на нього ніхто не буде, проте жити стане складніше: не вийде відкрити рахунок в жодному банку, не видадуть пенсію і не нададуть безкоштовні медичні послуги, не дозволять працювати в компаніях, що діють у Латвії.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+47
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03.09.2023 10:30
+39
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03.09.2023 10:28
+38
Добра новина! Гонять кацапів з усього цивілізованого світу!👍🙏🙏🙏
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03.09.2023 10:19
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Добра новина! Гонять кацапів з усього цивілізованого світу!👍🙏🙏🙏
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03.09.2023 10:19 Відповісти
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03.09.2023 10:30 Відповісти
Чєчєнская земля то...
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03.09.2023 11:02 Відповісти
І хай там таджики проведуть референдум "О прісаєдінєнії мацквабада к вялікаму Таджікостану"!))
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03.09.2023 11:26 Відповісти
та зараз там, як би ж з усього. кругом потвори як сиділи, так і сидять, окрім країн Балтії, та й там не те, щоби дуже вже їх гнали. в Латвії хоч трохи кацапів щімлять, а в тієї ж Естонії братушки почувають себе як у дома.
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03.09.2023 16:03 Відповісти
Пішли нах,тварюки.
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03.09.2023 10:19 Відповісти
гоните их в свои е..ня, санкции должны быть в всех сферах, надею и бл..ская НХЛ дойдет до этого
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03.09.2023 10:23 Відповісти
А нас то за что? (с)
Да, кацапьё?
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03.09.2023 10:23 Відповісти
От у кого є яйця!! Коли вже в Україні так зроблять!!?? Але хто, кацапорила влада????
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03.09.2023 10:27 Відповісти
это пол Украины выгнать нужно
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03.09.2023 14:00 Відповісти
згідно статистики 2013!! року, вас - кацапорилів було 29% населення, це разом з Кримом і луГандоном!!
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03.09.2023 14:48 Відповісти
кацапорылые как ты в Польше прячутся, и это хорошо если никогда обратно не вернутся
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03.09.2023 15:07 Відповісти
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03.09.2023 10:28 Відповісти
Большинство русских покупает дома в Финляндии и Латвии, но не живут там постоянно.
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03.09.2023 10:40 Відповісти
Більшість рузьких є гандони.
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03.09.2023 10:43 Відповісти
У Ризі був, там москалів - як гівна, причому всі маргінальні якісь. Купа алкашів і дурних жирних баб!
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03.09.2023 11:03 Відповісти
Я вот в Ригу постоянно езжу к родственнице. Большинство русскоязычных - граждане Латвии, оставшиеся там со времёт совка, или их дети.

По поводу любви к россии - по-разному. Кто-то в новый год запускает фейерверки по московскому времени - таких уже начали гонять. Сосед моей родственницы - вот именно такой уатник, как вы описали: алкаш, сидит дома, слушал какую-то срань на полную катушку. Впрочем, к нему приехала полиция, и больше его особо было не слышно.

Другой мой знакомый русскоязычный - милленниал, когда мы ещё были двадцатилетними, говорил мне: "Если начнётся война, я пойду защищать Родину с оружием в руках. А Родина моя - Евросоюз."
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03.09.2023 13:14 Відповісти
покупка дома не дает автоматом внж.
Нужно просить оформлять
Ну и туристом можно вьехать пожить
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03.09.2023 11:53 Відповісти
"...большинство РОССИЯН", это понятие включают в себя бурятов, мордовцев, башкир, удмуртов.... и так больше ста разновидностей.
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03.09.2023 12:20 Відповісти
Яка гарна новина, суцільний мед. Я наголошую тільки такі новини кожний ранок, щоб настрій на цілу добу.!
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03.09.2023 10:48 Відповісти
Ой як "зрадіють" Кацапи, дамой к бєрьозкам "счастьє та какоє" а то "мучаться" у "поганій Гейропі" 🤣
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03.09.2023 10:57 Відповісти
А в Україні козломорді як в себе вдома! Подякуймо всім ************ від Чучми до ЗЕлупи!
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03.09.2023 11:04 Відповісти
паспорти на кацапскій мові, ше при кравчукчі роздали....
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03.09.2023 11:13 Відповісти
подякуй українській совковій школі і педвузам, вони випускають ще совків, бо совки в ній ще досі викладають.
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03.09.2023 11:31 Відповісти
👍
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03.09.2023 11:49 Відповісти
Не все могут выучить латвийский язык а пожилые и подавно.
Думаю, тем кто 60+ дадут без изучения языка. А тем кто язык неасилил дадут просто внж без гражданства. С послаблениями - типа работать моно и мед.страх а вот голосовать избирать и быть избранным не можно.
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03.09.2023 11:56 Відповісти
Это большая удача, что латышский язык не похож московитский вообще.
Украина с Беларусью выгребают по полной программе.
Рано или поздно жизнь заставит пойти путём стран Балтии : суниця, паляниця ...
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03.09.2023 12:08 Відповісти
треба у нас було давно запровадити таке , не було б зайвого приводу для вторгнення під лозунгом защіти рускогаварящіх
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03.09.2023 12:47 Відповісти
Яка сумна новина) хоче щось приємне, чекаю на продовження статті)
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03.09.2023 13:48 Відповісти
ну що, кацапня, ввєдьош вайска в Латвію для защіти рускагаварящєго насілєнія? чи все ж таки сцикотно? )
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03.09.2023 13:53 Відповісти
що значить можуть?
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОТСЮДА
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03.09.2023 15:32 Відповісти
гнать кацапов отовсюду!
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03.09.2023 15:35 Відповісти
Це просто якесь свято - тисяча росіян привуть, як лайно у свою гавань. Трьохлінєйку, фуфайку і на фронт.
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03.09.2023 17:26 Відповісти
 
 