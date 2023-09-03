Росіяни призупинили вивезення мешканців з окупованих територій до завершення псевдовиборів, - Центр нацспротиву

Із початку серпня окупанти припинили організоване вивезення громадян України з окупованих територій Сходу України на територію РФ, щоб забезпечити необхідну явку на псевдовиборах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Противник намагається забезпечити необхідну явку на "виборах" 10 вересня через залучення до участі у "голосуванні" якнайбільшої кількості населення ТОТ Донецької та Луганської областей. У зв’язку з цим, окупанти припинили з початку серпня організоване вивезення громадян України з ТОТ Сходу України на територію РФ", - йдеться в повідомленні.

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Крім того повідомляється, що з початку цього року окупанти вивезли на територію РФ приблизно 28 тис. осіб різної вікової групи із окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Центр національного спротиву закликає громадян України ігнорувати цей псевдовиборчий процес. Росіяни уже запланували завезення масовки з РФ, а також залучення бюджетників, які залежні від окупаційної влади", - додали в ЦНС.

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