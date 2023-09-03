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Білорусь продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання до 11 вересня, - "Беларускі Гаюн"
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На військових полігонах Білорусі продовжили спільні з РФ військові навчання до 11 вересня.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.
"Вихідні 2 і 3 вересня, але "Доманове", "Гожський" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви", - йдеться в повідомленні
Навчання на полігонах продовжуються з 4 вересня й до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 09.09;
- полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 11.09;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 09.09;
- полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 08.09;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 08.09;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 11.09;
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 10.09;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 09.09;
"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень уже 71 тиждень", - зазначили у моніторинговій групі.
Топ коментарі
+4 KosAn30 JT26
показати весь коментар03.09.2023 12:29
+1 Igor Grytselyak
показати весь коментар03.09.2023 12:40
+1 Яр Холодний
показати весь коментар03.09.2023 13:42
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