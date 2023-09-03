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Новини За кордоном
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Білорусь (5970) Росія (47244) військові навчання (2590)

Білорусь продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання до 11 вересня, - "Беларускі Гаюн"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,навчання,армія,росія,білорусь,військові

На військових полігонах Білорусі продовжили спільні з РФ військові навчання до 11 вересня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"Вихідні 2 і 3 вересня, але "Доманове", "Гожський" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви", - йдеться в повідомленні

Навчання на полігонах продовжуються з 4 вересня й до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 09.09;
  • полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 11.09;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 09.09;
  • полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 08.09;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 08.09;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 11.09;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 10.09;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 09.09;

"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень уже 71 тиждень", - зазначили у моніторинговій групі. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
єти рагули уже 1.5 года учаться,вечные ученики.на ссейчас переживать за "паход на киеф" не имеет смысла ,там все заминировано,перекопано + ландшафт крутой,так что истерики про 25 поход на киеф мегоармии бульбаленда звучат просто ржачно.
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03.09.2023 12:29
+1
Вєк живі -вєк учісь))
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03.09.2023 12:40
+1
У БРСР бульба в цьому році гарно вродила - не вкладаються у строки збору урожаю
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03.09.2023 13:42
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Так було з навчаннями і перед повномасштабним вторгненням (((Лиш такі ж мінні поля ,як суровікін на сході зробив можуть якось гарантувати безпеку на деякий час північного кордону.
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03.09.2023 12:11 Відповісти
єти рагули уже 1.5 года учаться,вечные ученики.на ссейчас переживать за "паход на киеф" не имеет смысла ,там все заминировано,перекопано + ландшафт крутой,так что истерики про 25 поход на киеф мегоармии бульбаленда звучат просто ржачно.
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03.09.2023 12:29 Відповісти
Вєк живі -вєк учісь))
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03.09.2023 12:40 Відповісти
У них уже полтора года учения.
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03.09.2023 13:01 Відповісти
к сожалению в 22году зелидор прое...втыкал их учения
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03.09.2023 13:36 Відповісти
Навчання, гм...
Хто з них кого б не вчив, смішно однаково.
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03.09.2023 13:05 Відповісти
мабуть "Беларускі Гальюн", орки вчать красти унітази...
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03.09.2023 13:20 Відповісти
У БРСР бульба в цьому році гарно вродила - не вкладаються у строки збору урожаю
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03.09.2023 13:42 Відповісти
бульбозаври бояться нападу нати з Польщі
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03.09.2023 14:32 Відповісти
А шо там *******?
Скоро висеть ему на верёвке вверх ногами, как Муссолини.
Карликовое ***** то яд примет, а этот очконёт. Жисть очень уж любити....
показати весь коментар
03.09.2023 14:49 Відповісти
 
 