В окупованих Токмаку та Пологах Запорізької області військові РФ ходять по будинках і змушують голосувати на псевдовиборах, - Федоров

У Токмаку й Пологах озброєні російські військові ходять по квартирах та будинках і змушують людей голосувати на псевдовиборах.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вже четвертий день, коли обходять вороги будинки та квартири у прифронтових територіях таких, як Пологи, Токмак, Молочанськ. Вони йдуть від будинку до будинку, змушують наших мешканців проголосувати. Обхід здійснюється з автоматниками та росгвардійцями", - розповів він.

За даними Федорова, в зачинені будинки або там, де їм не відчинили, загарбники повертаються знову.

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