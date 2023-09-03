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В окупованих Токмаку та Пологах Запорізької області військові РФ ходять по будинках і змушують голосувати на псевдовиборах, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдовибори

У Токмаку й Пологах озброєні російські військові ходять по квартирах та будинках і змушують людей голосувати на псевдовиборах.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні вже четвертий день, коли обходять вороги будинки та квартири у прифронтових територіях таких, як Пологи, Токмак, Молочанськ. Вони йдуть від будинку до будинку, змушують наших мешканців проголосувати. Обхід здійснюється з автоматниками та росгвардійцями", - розповів він.

За даними Федорова, в зачинені будинки або там, де їм не відчинили, загарбники повертаються знову.

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Автор: Марина Макєєва
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Голосовать под дулом автомата... в нормальные страны очень тяжело получить паспорт, а в эту русо помойку тянут насильно, их "паспорт" реально хуже туалетной бумаги
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03.09.2023 12:42 Відповісти
благодаря такой политики паспортизации, у них на всех континентах есть свои сторонники и всегда живая сила. если попадутся под руку
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03.09.2023 13:53 Відповісти
сухосовкодрочери тупі, все одно Токмак звільнять ЗСУ, тікайте геть нах..
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03.09.2023 12:53 Відповісти
Голосуй ,не голосуй - місто звільнять ЗСУ !!!
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03.09.2023 13:08 Відповісти
 
 