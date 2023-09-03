На Таврійському напрямку протягом доби ліквідовано 76 окупантів, знищено 20 одиниць військової техніки та 2 склади боєприпасів, - Сили оборони

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань.

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальні втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні - 76, поранені - 170, полон - 3). Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога", - йдеться в повідомленні.

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