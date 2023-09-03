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Україна не може перемогти Росію у цьому році, але до 2025 року це можливо, - ексгенерал Великої Британії Берронс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Нинішній контрнаступ України не витіснить Росію, хоча не можна сказати, що цього хтось очікував.Також навряд чи вдасться скоротити окуповану територію наполовину до зими. Але Україна може перемогти Росію у 2024 або у 2025 році.

Про це в статті для Financial Times пише генерал Армії Великої Британії у відставці Річард Берронс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нинішній контрнаступ України не викине Росію - не те щоб хтось цього очікував. Також навряд чи вдасться скоротити площу окупації наполовину до зими, що могло бути однією з найбільш оптимістичних цілей", - йдеться у матеріалі.

Берронс наголосив, що ЗСУ, ймовірно подолали першу з трьох ліній оборони росіян на півдні України. На його думку, це стало однією з найважчих військових операцій.

"Російські сили розтягнуті, виснажені та не мають резервів, але якщо вони просто не здадуться, це все одно буде довго", - вважає генерал.

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Він додав, що Україні все ще не вистачає засобів ППО та розмінування, а проблему з постачаннями боєприпасів вирішили лише тимчасово. Як зазначив генерал, "виправлення всього цього перенесе війну щонайменше на наступний рік".

Берронс вважає, щоб для перемоги над Росією Україні не потрібно наполягати на значному успіху на полі бою, доки не з’являться засоби для її досягнення. ЗСУ у холодний період краще дотримуватись принципу "кусай і тримай" (просування в короткі терміни для зменшення втрат).

Крім того, Україні необхідно зосередитися на контрбатарейній боротьбі та знищенні російського військового потенціалу, а також потрібно застосувати "сміливість та винахідливість", щоб завдати удару за межами свого кордону та російський Чорноморський флот має бути нейтралізований, зокрема для того, щоб відновити експорт зерна.

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За припущеннями Берронса, у середині 2024 року Захід розпочне посилені поставки боєприпасів і це стане поворотним моментом у наступальних можливостях ЗСУ.

 

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+27
Коли рашистські ІПСОшники розповсюджують свою брехню згідно кремлівських методичок про те, що "НАТО воюватиме з рсшкою до останнього українця", то раніше було смішно слухати таку маячню. Проте зараз поступово стає ясно, що людський ресурс, щоб утримувати боєздатну армію, в Україні скоро закінчиться. Набагато скоріше, ніж з мацкальських сизранєй повигрібають останніх алканавтів і зеків.
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03.09.2023 13:25
+26
Або в 2026, або а 2027.
Аналітика рівня гадалки з Ковентрі.
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03.09.2023 13:20
+25
а в 2025 у нас уже закінчать люди. рашка просто займе пустельні землі
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03.09.2023 13:19
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интересно, о каких генералах ты тут пишешь?!
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03.09.2023 13:54 Відповісти
нєнє.
шойгу герасімов конашенков, це у вас. у нас інші. кожний українець, знає своїх генералів.
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03.09.2023 14:01 Відповісти
Активні бойові дії закінчаться в цьом році - через "снарядний голод" з обох сторін . Активні військові дії потребують - значних як фінансових так і ресурсів *********** яких немає в обох сторін

Фінансові ресурси Московії вичерпуються через брак фінансів - Євросоюз в більшості не купує нафту , потставки в Китай, ІндіюЮ, Туреччину - дають ліри,.юані , рупії - а по суті різаний папір - за який особливо нічого не купиш .

Війна перейде у " тиху "фазу як на Донбасі - в 2015 -2021 роках . Будування оборонних споруд , а також ракетно дронну - перстрілку з обох сторін.
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03.09.2023 13:50 Відповісти
тобто пан стратег не чув, що всюди де тільки можливо відродили військові заводи?
зараз європа як ніколи цвіте і пахне, після ковіду, на військових замовленнях?
поляки, всіма правдами та не правдами повертають своїх спеціалістів, на добрі гроші.
рейнметал має закази та передплату на п'ять років наперед.
ні не чув?
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03.09.2023 13:56 Відповісти
пан довіряє статистиці. По статистиці - 90 % втрат - від артилерії різних типів . Не танків ,дронів та ракет - від арти .
Старі резерви снарядів - вже майже вичерпано
На даний момент основний постачальник сша вийшли на виробництово 30 тисяч снарядів в місяць - тобто це при нормалній активності української артилерії - на кілька днів .
На планове виробництво 500 тисяч снарядів в місяць Сша має вийти в 2025 році .

Тако що ніякої зради - просто математика та статистика.
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03.09.2023 14:02 Відповісти
адреси явкі паролі?! де можна подивитися, саме цю статистику?
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03.09.2023 14:11 Відповісти
90% окупаційних втрат - робота українських ракетників та артилерії. Про це сказав начальник Головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ Сергій Баранов.
https://www.youtube.com/watch?v=v9wdCvhDxNQ

І це не тільки він говорив а й Подоляк з ОПи, та різні військові експерти
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03.09.2023 14:30 Відповісти
оу. ютуб?
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03.09.2023 15:01 Відповісти
Ви хотіли б мати - таємні шифровані доповідні записки від генштабу ??)) Я розумію - що ви далекі від поняття - збір та аналіз інформації через відкриті зовнішні джерела . Так до речі здобувають більшість інформації розвідки світу . А не тільки через суперсекретних агентів в штабі ворога)))
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03.09.2023 15:18 Відповісти
Так це ж в Європі, не в Україні
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03.09.2023 14:03 Відповісти
а хто замовник та передплатник, всієї зброї, зараз?
зімбабве?
чи може, все такі, україна?
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03.09.2023 14:13 Відповісти
З якого дива Україні мають відвантатажувати все ?. Щось Україні , щось на склад собі , щось Тайваню і партнерам
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03.09.2023 14:31 Відповісти
ти читаєш українською?
замовник, та передплатник, україна!
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03.09.2023 14:59 Відповісти
Ага - все Україні - а самі голі та босі... Ви мабуть голусували за Зеленського ? Польща активно озброюється сама - і готує резерви для себе - а не тільки для України
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03.09.2023 15:21 Відповісти
Цей генерал не враховує політичну кон'юктуру таке як вибори у штатах наприклад ,сьогодні є постачання зброї та фінансів а через рік чи можна на 100% сказати що так?Може так статися що найкращий шанс ми маємо саме зараз, що б досягти максимально можливого,бо все більше розмов з'являється про довготривалу війну на багато років..
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03.09.2023 13:51 Відповісти
Цей генерал розганяє якісь кацапські іпсо. Бо буданов озвучив, що у травні 2023, ЗСУ зайшли у Крим, а гейнералісімус - арістович казав, що війна триватиме до серпня минулого року.
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03.09.2023 13:52 Відповісти
ну, з будановим ясно. але арістович уточнив, це як шо меркурій буде не ретроградний.
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03.09.2023 13:57 Відповісти
Через рік проти нас будуть воювати 2 повноцінні армійські корпуси, набрані з жителів нових окупованих територій.
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03.09.2023 13:56 Відповісти
Ні.
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03.09.2023 14:09 Відповісти
За 8 років нічого повноцінного там не нарали і у наступні теж не наберуть
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03.09.2023 14:45 Відповісти
Важку техніку для цих корпусів теж на ТОТ наберуть?
Не буде ніяких нових частин, а буде лише стрілецьке поповнення, наповнювач для шанців.
Впевнений, воно вже є.
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03.09.2023 14:52 Відповісти
Британський генерал просто нашого прєзіка не слухав - перемога має бути 2023 . Чи Арествовича - ми вже перемогли.
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03.09.2023 13:57 Відповісти
Даже если бы потери были 400-500 тысяч, а не 50-100 тысяч как сейчас, это бы всё равно не значило что ресурс заканчивается . Не ведитесь на залайканые ботами комментарии врага.

Подобные голоса кацапии будут слышны всё больше и больше. Единственное их оружие - заставить поверить нас в эту чушь. Всё остальное не работает
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03.09.2023 14:15 Відповісти
а нам попріколу тролить кацапів.
хай думають що ми віримо і завтра всі розбіжимось.
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03.09.2023 14:29 Відповісти
А у 2025 році українців стане більше в 3 рази чи що? Це якаясь маячня що затягування робить перемогу ближче.
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03.09.2023 14:17 Відповісти
ближче до чого?
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03.09.2023 14:31 Відповісти
Он, значить, які у вас плани?! Поки ви в інтернетах відео наступу переглядаєте, українці гинуть сотнями
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03.09.2023 14:32 Відповісти
Що генерал має на увазі під перемогою України? На росії оголошена так звана "спеціальна операція" без постійної загальної мобілізації як в нас, тобто теоретично вона може будь-якої миті згорнута. Ніхто не знає що там в хворій голові )(yйла робиться та коли воно прийде до тями. Можливо цього року, можливо в 2024-2025, а можливо й у 2026-2027.
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03.09.2023 14:37 Відповісти
Прекрасна диспозиція від пана генерала. Одразу згадалося:
"Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert..."
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03.09.2023 14:43 Відповісти
Все эти генералы могут чесать, что угодно. Милли вот давал нам 72 часа. Лично читал на CNN, что по данным Пентагона крейсер "Москва" на плаву и своим ходом плывет в Севастополь. Эксперты уровня чма Барака Обамы, который недавно сказал, что он сдал Крым, так как не видел особой разницы между украинцами и русскими. Это потому что, что им собственно пофиг, Украина не должна проиграть, но и выиграть не должна. такой баланс.
Главное для нас, что бы они говорили, что нам не хватает оружия и что его должны дать. (Эксперты подсчитают, сколько и чего дать, что бы Рашка случайно не проиграла).
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03.09.2023 14:46 Відповісти
А взагалі,чому українці повинні прислухатися до всіляких Берронзів,які чаї ганяють за тисячу кілометрів від місця подій? Хто це взагалі? Що це? Реально,в нас якийсь комплекс до чужої думки. Нам своє,*****,робити. Той Берронс точно би обісрався на другий день.
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03.09.2023 15:05 Відповісти
Не потрібно нікого обсирати ! Якби не британці та американці нас вже б давно не було. Звісно генерал може і помилився.. Але Слава Союзникам , Слава ЗСУ !!! Ганьба і кримінальна відповідальність казнокрадам.
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03.09.2023 15:38 Відповісти
Берронс, в отличии от некоторых диванных спецназовцев здесь на Цензоре, воевал в Афганистане и Ираке. И не "обосрался", что следуют из полученных им наград. Так что не нужно гадить на человека, только потому, что он делится своими мыслями, даже если они не совпадают с вашими.
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03.09.2023 17:03 Відповісти
Взагалі перш за все не зрозуміле поняття "перемогти" тому що лише вигнавши окупантів з нашої землі не гарантуватиме перемоги...
Констатуючи швидкість з якою обережно просуваються наші війська мінними полями, то мінімум років п'ять вони будуть просуватись до кордону з РФ...
Так що ексгенерал відверто оптиміст...
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03.09.2023 15:14 Відповісти
Він порахував, коли партнери вийдуть на виробництво необхідної кількості озброєння на одиницю часу, що має забезпечити перевагу ЗСУ. Якщо поспішаєм, маємо самі забезпечити потреби своїх військових, але нажаль в нас немає управлінців для цього, тому його прогноз 2025.
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03.09.2023 19:41 Відповісти
Хотели бы закончить раньше, ЗСУ бы еще год назад водили Абрамсы, летали на Ф-35 и наносили мощные удары томагавками по самым дальним и большим складам России которые сейчас активно обслуживают войска. Мы бы так же получили ракеты способные умножить на ноль их авиацию как в небе так и на земле.
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03.09.2023 15:54 Відповісти
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03.09.2023 16:15 Відповісти
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