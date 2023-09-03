Україна не може перемогти Росію у цьому році, але до 2025 року це можливо, - ексгенерал Великої Британії Берронс
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Нинішній контрнаступ України не витіснить Росію, хоча не можна сказати, що цього хтось очікував.Також навряд чи вдасться скоротити окуповану територію наполовину до зими. Але Україна може перемогти Росію у 2024 або у 2025 році.
Про це в статті для Financial Times пише генерал Армії Великої Британії у відставці Річард Берронс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Нинішній контрнаступ України не викине Росію - не те щоб хтось цього очікував. Також навряд чи вдасться скоротити площу окупації наполовину до зими, що могло бути однією з найбільш оптимістичних цілей", - йдеться у матеріалі.
Берронс наголосив, що ЗСУ, ймовірно подолали першу з трьох ліній оборони росіян на півдні України. На його думку, це стало однією з найважчих військових операцій.
"Російські сили розтягнуті, виснажені та не мають резервів, але якщо вони просто не здадуться, це все одно буде довго", - вважає генерал.
Він додав, що Україні все ще не вистачає засобів ППО та розмінування, а проблему з постачаннями боєприпасів вирішили лише тимчасово. Як зазначив генерал, "виправлення всього цього перенесе війну щонайменше на наступний рік".
Берронс вважає, щоб для перемоги над Росією Україні не потрібно наполягати на значному успіху на полі бою, доки не з’являться засоби для її досягнення. ЗСУ у холодний період краще дотримуватись принципу "кусай і тримай" (просування в короткі терміни для зменшення втрат).
Крім того, Україні необхідно зосередитися на контрбатарейній боротьбі та знищенні російського військового потенціалу, а також потрібно застосувати "сміливість та винахідливість", щоб завдати удару за межами свого кордону та російський Чорноморський флот має бути нейтралізований, зокрема для того, щоб відновити експорт зерна.
За припущеннями Берронса, у середині 2024 року Захід розпочне посилені поставки боєприпасів і це стане поворотним моментом у наступальних можливостях ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
шойгу герасімов конашенков, це у вас. у нас інші. кожний українець, знає своїх генералів.
Фінансові ресурси Московії вичерпуються через брак фінансів - Євросоюз в більшості не купує нафту , потставки в Китай, ІндіюЮ, Туреччину - дають ліри,.юані , рупії - а по суті різаний папір - за який особливо нічого не купиш .
Війна перейде у " тиху "фазу як на Донбасі - в 2015 -2021 роках . Будування оборонних споруд , а також ракетно дронну - перстрілку з обох сторін.
зараз європа як ніколи цвіте і пахне, після ковіду, на військових замовленнях?
поляки, всіма правдами та не правдами повертають своїх спеціалістів, на добрі гроші.
рейнметал має закази та передплату на п'ять років наперед.
ні не чув?
Старі резерви снарядів - вже майже вичерпано
На даний момент основний постачальник сша вийшли на виробництово 30 тисяч снарядів в місяць - тобто це при нормалній активності української артилерії - на кілька днів .
На планове виробництво 500 тисяч снарядів в місяць Сша має вийти в 2025 році .
Тако що ніякої зради - просто математика та статистика.
https://www.youtube.com/watch?v=v9wdCvhDxNQ
І це не тільки він говорив а й Подоляк з ОПи, та різні військові експерти
зімбабве?
чи може, все такі, україна?
замовник, та передплатник, україна!
Не буде ніяких нових частин, а буде лише стрілецьке поповнення, наповнювач для шанців.
Впевнений, воно вже є.
Подобные голоса кацапии будут слышны всё больше и больше. Единственное их оружие - заставить поверить нас в эту чушь. Всё остальное не работает
хай думають що ми віримо і завтра всі розбіжимось.
"Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert..."
Главное для нас, что бы они говорили, что нам не хватает оружия и что его должны дать. (Эксперты подсчитают, сколько и чего дать, что бы Рашка случайно не проиграла).
Констатуючи швидкість з якою обережно просуваються наші війська мінними полями, то мінімум років п'ять вони будуть просуватись до кордону з РФ...
Так що ексгенерал відверто оптиміст...