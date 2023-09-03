Кримський міст не витримує великі навантаження, тому окупанти постійно перекривають рух на ньому, - ОК "Південь"
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Конструкції Кримського мосту є ненадійними через постійні атаки з боку України.
Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це стала практика для окупантів. Вони досить регулярно перекривають там рух, тому що конструкція ненадійна, вона не витримує того навантаження, яке на неї відбувається, - і в виробничому сенсі, для чого вона і будувалася, і також погода не сприяє її міцності. І з повітря їм теж тривожно регулярно, і з води. Тому вони дуже часто перекривають (рух), щоб не завдавати максимальної шкоди", - сказала Гуменюк.
Нагадаємо, за даними ВВС, за 2023 рік сталося понад 190 атак безпілотників у Росії та тимчасово окупованому нею Криму.
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"Немає такого паркану, який ми не зможемо подолати. З огляду на загальну протяжність цієї незаконної споруди - 19 км - кількість потоплених барж має перевищувати кількість одиниць у Чорноморському флоті".
А далі "50 бойових одиниць у морському угрупованні окупантів, не враховуючи катери та сили прикордонників. Це досить велике угруповання - там є і фрегати, і корвети, і морські платформи для запуску крилатих ракет, і підводні човни."
Батальйон речник, іксперд, блохер від опи в дії.
Якщо по нему іде транспорт. А те що тимчасові зупинки, це не е рисою його закриття.
Мост повинен бути знесений/ знешкоджений повністю.
Довіряемо Залужному та ЗСУ.
Успішного полювання.
"Ну и рожа тебя, шарапов!" 😂
Пентагон сообщил россиянам. Как-то так.
А звідки НАВАНТАЖЕННЯ на міст в Крим? Невже від піонерів і відпочивальників, чи цивільних вантажів?
Для чого подібні реляції?
Мабуть, всихає від віку.