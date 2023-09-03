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Гуменюк (674) Керченський міст (363)

Кримський міст не витримує великі навантаження, тому окупанти постійно перекривають рух на ньому, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міст,керченський

Конструкції Кримського мосту є ненадійними через постійні атаки з боку України.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це стала практика для окупантів. Вони досить регулярно перекривають там рух, тому що конструкція ненадійна, вона не витримує того навантаження, яке на неї відбувається, - і в виробничому сенсі, для чого вона і будувалася, і також погода не сприяє її міцності. І з повітря їм теж тривожно регулярно, і з води. Тому вони дуже часто перекривають (рух), щоб не завдавати максимальної шкоди", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, за даними ВВС, за 2023 рік сталося понад 190 атак безпілотників у Росії та тимчасово окупованому нею Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви РФ про "атаки" на Кримський міст - це намагання виправдатися, чому його не можна використовувати, - ОК "Південь"

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Це тролінг? НУ тоді зрозумію. Чи тупо дешева пропаганда для дебілів?
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03.09.2023 13:45
+4
"Я устал, я ухожу". 😂
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03.09.2023 13:50
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Це тролінг? НУ тоді зрозумію. Чи тупо дешева пропаганда для дебілів?
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03.09.2023 13:45 Відповісти
Не обращайте внимание на арестовича в юбке
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03.09.2023 14:11 Відповісти
Там ще один вгодований речник ВМС хохміл на марафоні " да ми їх".
"Немає такого паркану, який ми не зможемо подолати. З огляду на загальну протяжність цієї незаконної споруди - 19 км - кількість потоплених барж має перевищувати кількість одиниць у Чорноморському флоті".
А далі "50 бойових одиниць у морському угрупованні окупантів, не враховуючи катери та сили прикордонників. Це досить велике угруповання - там є і фрегати, і корвети, і морські платформи для запуску крилатих ракет, і підводні човни."
Батальйон речник, іксперд, блохер від опи в дії.
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03.09.2023 14:21 Відповісти
Нема там барж по всій довжині мосту.
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03.09.2023 14:26 Відповісти
На жаль, мост витримуе навантаження

Якщо по нему іде транспорт. А те що тимчасові зупинки, це не е рисою його закриття.

Мост повинен бути знесений/ знешкоджений повністю.

Довіряемо Залужному та ЗСУ.
Успішного полювання.
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03.09.2023 15:05 Відповісти
"Я устал, я ухожу". 😂
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03.09.2023 13:50 Відповісти
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03.09.2023 14:08 Відповісти
Но обязательно вернусь 😂

"Ну и рожа тебя, шарапов!" 😂
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03.09.2023 14:42 Відповісти
он устал, ему пора на дно.
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03.09.2023 13:51 Відповісти
А може не чекати чи витримає?((Він вже давно був неможливим ,бо..((Перекрийте його раз і назавжди й тоді з нього злізе навантаження(
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03.09.2023 14:01 Відповісти
Льохкім двіженієм рукі кримскій мост прєвращаєтся... прєвращаєтся кримскій мост... в жідкій стул!
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03.09.2023 14:03 Відповісти
треба йому допомогти спочити)
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03.09.2023 14:07 Відповісти
Єто пише на Цензорі заголовки?
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03.09.2023 14:12 Відповісти
Россияне пишут, что New York Times, ссылаясь на два источника в Пентагоне, сообщает, что украинское командование проинформировало Вашингтон о начале новой фазы наступления на направлении главного удара - к югу от Орехова в Запорожской области.
Пентагон сообщил россиянам. Как-то так.
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03.09.2023 14:16 Відповісти
Ипсо
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03.09.2023 14:27 Відповісти
ага...сказали через 5 днів,щоб рашисти готувались
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03.09.2023 14:34 Відповісти
Кримський міст не витримує великі навантаження, тому окупанти постійно перекривають рух на ньому?

А звідки НАВАНТАЖЕННЯ на міст в Крим? Невже від піонерів і відпочивальників, чи цивільних вантажів?

Для чого подібні реляції?
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03.09.2023 14:32 Відповісти
вивозять награбоване
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03.09.2023 14:35 Відповісти
Аби щось ляпнути. До того ж, все у стилі зелеонжопих, тобто, сперше щось перданути, а потім думати, - що я таке зараз сказав?
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03.09.2023 15:12 Відповісти
Кримський міст - конструкція зайва!
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03.09.2023 14:46 Відповісти
Он устал таптать зємлю
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03.09.2023 14:52 Відповісти
Якийсь шизофреничний брєд
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03.09.2023 15:09 Відповісти
две дамы в ОДЕССЕ беседуют -- одна спрашивает ,,сара как там крымский мост??,, ой роза , пока стоит но здоровье его сильно подорвано , наверно скоро упадет совсем
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03.09.2023 15:24 Відповісти
КРИМСЬКІЙ МІСТ ПОВИНЕН БУТИ ЗРУЙНОВАНИМ
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03.09.2023 16:37 Відповісти
Мосту необхідні спеціальні вправи на розтяжку - лікувальна гімнастика.
Мабуть, всихає від віку.
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03.09.2023 16:59 Відповісти
 
 