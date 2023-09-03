Кримський міст не витримує великі навантаження, тому окупанти постійно перекривають рух на ньому, - ОК "Південь"

Конструкції Кримського мосту є ненадійними через постійні атаки з боку України.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це стала практика для окупантів. Вони досить регулярно перекривають там рух, тому що конструкція ненадійна, вона не витримує того навантаження, яке на неї відбувається, - і в виробничому сенсі, для чого вона і будувалася, і також погода не сприяє її міцності. І з повітря їм теж тривожно регулярно, і з води. Тому вони дуже часто перекривають (рух), щоб не завдавати максимальної шкоди", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, за даними ВВС, за 2023 рік сталося понад 190 атак безпілотників у Росії та тимчасово окупованому нею Криму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви РФ про "атаки" на Кримський міст - це намагання виправдатися, чому його не можна використовувати, - ОК "Південь"