Президентка Молдови Санду про обстріли Одещини: Росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об’єкт інфраструктури

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала новий обстріл Росією портової інфраструктури Одещини 3 вересня.

Про це вона написала у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я рішуче засуджую нахабний напад Росії на портову інфраструктуру Одеської області. Росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об'єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть поряд з Україною", - написала Санду.

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Нагадаємо, у ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України