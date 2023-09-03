Президентка Молдови Санду про обстріли Одещини: Росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об’єкт інфраструктури
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Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала новий обстріл Росією портової інфраструктури Одещини 3 вересня.
Про це вона написала у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я рішуче засуджую нахабний напад Росії на портову інфраструктуру Одеської області. Росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об'єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть поряд з Україною", - написала Санду.
Нагадаємо, у ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України
Будь ласка, зачекайте...
звичайно, наша перемога тому сприятиме.
мая санду тримайся. недовго залишилося.
І тільки так рашисти щось зрозуміють...
Дебіл розуміє лише дубіну...
Ну....? і шо ти зробиш,як )(уйло вдарить по Молдові,....та всерешся і викажеш осудження...Всьо...крапка.
каzапи саме так і планували.
молдова повинна була впасти до 9 травня 2022.
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Ге ж.
Має, має...