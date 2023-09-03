УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4625 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
1 725 20
обстріл (21130) Одеська область (2492) Майя Санду (204)

Президентка Молдови Санду про обстріли Одещини: Росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об’єкт інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санду

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала новий обстріл Росією портової інфраструктури Одещини 3 вересня.

Про це вона написала у своєму Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я рішуче засуджую нахабний напад Росії на портову інфраструктуру Одеської області. Росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об'єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть поряд з Україною", - написала Санду.

Також читайте: На Одещині ППО знищила 22 "шахеди" з 25, є влучання, дві особи постраждали, - Повітряні Сили

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
бажаю молдові справитися зі своїми каzапськими проблемами, як найшвидше.
звичайно, наша перемога тому сприятиме.
мая санду тримайся. недовго залишилося.
показати весь коментар
03.09.2023 14:22
+6
росія має бути знищена
показати весь коментар
03.09.2023 14:27
+3
а що зробив ти? всрався тут і всьо...крапка?
показати весь коментар
03.09.2023 14:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бажаю молдові справитися зі своїми каzапськими проблемами, як найшвидше.
звичайно, наша перемога тому сприятиме.
мая санду тримайся. недовго залишилося.
показати весь коментар
03.09.2023 14:22 Відповісти
А от молдован ніхто не притягне до відповідальності, якщо вони зруйнують Придністров'я.
показати весь коментар
03.09.2023 14:25 Відповісти
Рашисти роблять усе, щоб морські дрони почали топити їх торгові посудини...
І тільки так рашисти щось зрозуміють...
Дебіл розуміє лише дубіну...
показати весь коментар
03.09.2023 14:27 Відповісти
******** дебіл розуміє, дубіну в сраці.
показати весь коментар
03.09.2023 14:48 Відповісти
Російський - лише пляшку!
показати весь коментар
03.09.2023 14:53 Відповісти
як та міжнародна киздьож вже жратує.... аж нємагу
показати весь коментар
03.09.2023 14:27 Відповісти
хочеться спитати..
Ну....? і шо ти зробиш,як )(уйло вдарить по Молдові,....та всерешся і викажеш осудження...Всьо...крапка.
показати весь коментар
03.09.2023 14:31 Відповісти
а що зробив ти? всрався тут і всьо...крапка?
показати весь коментар
03.09.2023 14:35 Відповісти
ннууу...
каzапи саме так і планували.
молдова повинна була впасти до 9 травня 2022.
показати весь коментар
03.09.2023 14:51 Відповісти
якщо Київ за три дні...то напевно так до 9 травня ...прохід до Придністров'я ..а в Одесі радістні"рускомірніє" вже чекали..
показати весь коментар
03.09.2023 15:21 Відповісти
росія має бути знищена
показати весь коментар
03.09.2023 14:27 Відповісти
Так точно,кеп !!! Має !!!
показати весь коментар
03.09.2023 14:37 Відповісти
Сміливий хлопець висказав путіну все 1.09.2023 р..його вже затримало фсб
https://www.facebook.com/reel/327786309816186
показати весь коментар
03.09.2023 14:33 Відповісти
Это правильно. Но вот про беню никто не пишет. Его кто-нибудь видел? Пропал бабця, волнуюсь...
показати весь коментар
03.09.2023 14:35 Відповісти
Ходить лісом, банки з баксами викопує - на заставу...
показати весь коментар
03.09.2023 14:45 Відповісти
Ищет катер, чтоб переплыть речку Тису)))
показати весь коментар
03.09.2023 14:49 Відповісти
Росія має бути притягнута до відповідальності

Ге ж.
Має, має...
показати весь коментар
03.09.2023 14:54 Відповісти
Лучше бы вместо этих громких слов она дала бы добро на уничтожение русских ублюдков в Приднестровье силами ЗСУ.
показати весь коментар
03.09.2023 15:01 Відповісти
Шел третий год великих рішучіх хасуджень
показати весь коментар
03.09.2023 15:45 Відповісти
Санду розуміє, що якщо кацапам зійде з рук те, що вони наробили в Україні, то Молдова буде наступною, адже вона теж не в НАТО і їй теж ніхто нічого не зобов'язаний.
показати весь коментар
03.09.2023 17:14 Відповісти
 
 