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Після прориву першої лінії оборони ворога у Запорізькій області у ЗСУ з’явилася можливість маневрувати технікою та військами, - Сили оборони Таврійського напрямку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Першу лінію оборони українські бійці розміновували вручну, тому що ворог брав на приціл будь-яку українську техніку й намагався її знищити

Про це у коментарі Суспільному розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог розподілив ресурси. Якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60-20-20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння. Другу лінію також не можна скидати й казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення досить потужні, досить грамотно побудовані, але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою та військами", — сказав він.

Однак, за словами речника, укріплення другої лінії не такі міцні в інженерному плані.

"Також є мінні поля, десь менше ніж це було на першій лінії оборони, але не треба думати що їх легко буде взяти. На другій лінії оборони мінних полів менше", - сказав Штупун.

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За його словами, розміновування другої лінії оборони росіян відбуватиметься комплексно.

"Ми вже можемо прикривати свою піхоту. На першій лінії оборони ми пробивали якийсь вузький шлях, і техніка, піхота не могла йти ні вліво, ні вправо, тому що було щільне замінування. Тут ми вийшли на території по якій ми можемо маневрувати і противник також повинен буде якось діяти", -  сказав речник.

За словами Штупуна, після прориву українськими військами першої лінії оборони, росіяни почали підтягувати резерви і залучати до оборони десантні підрозділи.

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"Ворог діє, ворог продовжує закопуватися, ворог підтягує резерви. Ну якої вже якості ті резерви, уже трошки менше. Але зараз ворог почав використовувати в обороні десантні підрозділи, що в принципі їм не притаманно. Тому що, як кажуть росіяни, це їх еліта рахується, тому якщо вони вже використовують свою так звану еліту в оборонних боях, то щось у них вже не так", — сказав він.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Боже! Допоможи нашим воїнам очистити Україну від рашистської нечисті....
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03.09.2023 14:43
+9
Проривати ту оборону і мінні поля, коли по тобі постійно прилітають фпв-дрони, ланцети, арта, каби, гради, смерчі і урагани і т.п., то така робота, що ніхто б в світі її не зробив. Тільки кращі українці. Дуже шкода тих героїв, які там загинули і отримали каліцтва. Ці втрати важко якось буде компенсувати. Кращих ніж вони вже не буде.
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03.09.2023 15:03
+8
Не візмуть. Десантників точно менше ніж чмобіків. До могилізації рашисти закінчилися і було звільнено Херсон, Харківщину, Київщину і ці закінчаться теж, а десантники ще щвидше, бо їх менше. Касетні снаряди не всіх перемелють і не подивляться десантник чи ні
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03.09.2023 14:59
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Боже! Допоможи нашим воїнам очистити Україну від рашистської нечисті....
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03.09.2023 14:43 Відповісти
Ніх не вийде. З командою ЗЕ всі в дупі!
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03.09.2023 15:29 Відповісти
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03.09.2023 14:43 Відповісти
Десантні підрозділи в обороні-це ху@та апріорі. Але для кацапів норм. Та й якість тих "десантників" вже там така,що хіба що на пляшку сісти. Але кількістю м'яса суки беруть.
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03.09.2023 14:48 Відповісти
Не візмуть. Десантників точно менше ніж чмобіків. До могилізації рашисти закінчилися і було звільнено Херсон, Харківщину, Київщину і ці закінчаться теж, а десантники ще щвидше, бо їх менше. Касетні снаряди не всіх перемелють і не подивляться десантник чи ні
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03.09.2023 14:59 Відповісти
А ти що звільнив?
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03.09.2023 15:45 Відповісти
В общем в фонтанах ближайшие годы купаться будет некому.
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03.09.2023 15:16 Відповісти
🤣
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03.09.2023 14:52 Відповісти
Напрям від Оріхове на Токмак та Мелітополь є найперспективнішим. Тут кожному диванному зрозуміло, не треба ніяких шпіонів
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03.09.2023 15:00 Відповісти
не читайте нью-йоркских газет выпущенных на лубянке. не стоит оно того.
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03.09.2023 15:00 Відповісти
ОК. Не буду. Тем более, что Лубянка это месяц назад писала в NY. https://www.nytimes.com/live/2023/07/26/world/russia-ukraine-news?smid=url-share#this-is-the-big-test-us-officials-describe-a-new-ukrainian-effort-to-sever-russias-hold-on-the-south
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03.09.2023 15:17 Відповісти
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03.09.2023 14:51 Відповісти
Хоть бы одно видео показали где на первой линии у кацапов были бетонные укрепления. Там вроде окопы, окопы и блиндажи с перекрытиями из бревен. Подошли ко второй линии обороны, там зубы драконы и тераформинг местности(по типу китайских рисовых полей)
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03.09.2023 14:58 Відповісти
Вде було відео як ці зуби перескакують на швидкості
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03.09.2023 15:01 Відповісти
Пробиваються як можуть -- без літаків -- амери кажуть шоб вони и не починали
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03.09.2023 14:59 Відповісти
Тактика Вьєтконга в таврійських степах... 😕

А що зробиш? 😕
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03.09.2023 15:03 Відповісти
Проривати ту оборону і мінні поля, коли по тобі постійно прилітають фпв-дрони, ланцети, арта, каби, гради, смерчі і урагани і т.п., то така робота, що ніхто б в світі її не зробив. Тільки кращі українці. Дуже шкода тих героїв, які там загинули і отримали каліцтва. Ці втрати важко якось буде компенсувати. Кращих ніж вони вже не буде.
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03.09.2023 15:03 Відповісти
Не в перший раз. Так звільняли і Київщину і Херсон і Харківщину. Знашлися кращі щоб звільняти Запоріжжя, так же знайдуться і звільняти Крим, Донбас, а потім і Кубань. Бо рідна земла, родина за плечима робить кращими у світі воїнами
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03.09.2023 15:09 Відповісти
кубань? Вам тоже земли не хватает? Или считаете, что Украине необходимо получить еще десять миллионов голимых кацапов, у некоторых из которых украинские фамилии?
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03.09.2023 16:34 Відповісти
Дай Бог ребятам из ВСУ удачи!!!
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03.09.2023 15:16 Відповісти
Можливість маневрувати це чудово. Саме маневреною була війна на Київщині та Сумщині і рашисти довели, що не можуть її вести, тому так швидко їм прийшлося тікати. Там де рашисти полузакопали і тримають у траншеях мясо вони ще можуть сповільнити контрнаступ, ну а далі можливе вже Гадяцьке Сафарі, до мотивані на звільнення рідної землі наші воїни будуть жваво викашувати чмобіків у меневреній війніі
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03.09.2023 15:26 Відповісти
ти зарегався для цього висера?
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03.09.2023 16:00 Відповісти
 
 