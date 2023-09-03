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зброя (5763) допомога (5072) техніка (1324) Резніков (1386)

Україні з початку повномасштабного вторгнення партнери надали близько $100 мільярдів допомоги, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олексій,резніков

Західні партнери надалі Україні допомоги у вигляді озброєння, техніки, боєприпасів на суму близько $100 мільярдів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо сьогодні розрахувати й оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення", - зазначив керівник МО 

Він уточнив, що це - озброєння та військова техніка.

"Ми отримали в грошах зброї й техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США - більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень", - підкреслив Резніков.

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Водночас міністр оборони зауважив, що переважна більшість бюджету МОУ, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+22
Надали -- то це не значить шо іі треба безупинно ******* -- аж слина тече -- як в бешених псів
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03.09.2023 15:10
+18
Розікрали скільки?
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03.09.2023 15:11
+14
Скільки з низ розікрала команда Резнікова, а скільки він особисто ?
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03.09.2023 15:15
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0,01% сукупного ВВП... далі буде...
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03.09.2023 15:07 Відповісти
сукупного ВВП України ?
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03.09.2023 15:08 Відповісти
з Десяти трильонів - 0,01%
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03.09.2023 15:14 Відповісти
десять трильйонів заробили не українці
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03.09.2023 15:18 Відповісти
Мова йде про партнерів... які допомагають...
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03.09.2023 15:20 Відповісти
мова йде про два довоєнних бюджета України
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03.09.2023 15:29 Відповісти
"Водночас міністр оборони зауважив, що переважна більшість бюджету МОУ, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації."
-----------
І ми чудово бачимо, як відбувається грошове забезпечення військових та виплата компенсацій... Про неудокомплектування підрозділів взагалі мовчу
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03.09.2023 15:09 Відповісти
Надали -- то це не значить шо іі треба безупинно ******* -- аж слина тече -- як в бешених псів
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03.09.2023 15:10 Відповісти
Розікрали скільки?
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03.09.2023 15:11 Відповісти
если реально закупить вооружения на такие деньги то по идее уже надо штурмовать москву
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03.09.2023 15:14 Відповісти
Скільки з низ розікрала команда Резнікова, а скільки він особисто ?
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03.09.2023 15:15 Відповісти
Сенатор Грем раніше говорив , США виділило 3% від своїх військових витрат Україні, не положивши на полі бою жодного свого солдата, при тому ж Україна вже знищила 50% армії россії, це неймовірний успіх для США...
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03.09.2023 15:17 Відповісти
Резніков, це не ваша заслуга, вам давно пора звільнятися. Майте совість!
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03.09.2023 15:17 Відповісти
Одне погано, що рєзнікови-єрмаки та іже з ними плутають державний карман зі своїм.
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03.09.2023 15:19 Відповісти
Это достижение лично Резникова? Сколько заводов ВПК государства наладило серийный массовый выпуск дронов по армейскому гос.заказу? Я понимаю, на лысину веселого дедульки-пофигиста упал свадебный дрон, отчего он постоянно улыбается и не любит дроны, но контузия ведь прошла? Прошла?
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03.09.2023 15:23 Відповісти
Чому Резнікову й досі не вручили підозру?
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03.09.2023 15:26 Відповісти
А відбили Роботине? За сто мільярдів? І хтось ображається, що темпи наступу вважають кволими...
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03.09.2023 15:40 Відповісти
Це він так натякає, що його спи##ені пару десятків мільярдів - це взагалі копійки порівняно з цією сумою? Яйцекрад, рано чи пізно все одно будеш сидіти.
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03.09.2023 15:42 Відповісти
Таким чином Резніков намагається пояснити суспільству, чому він має право дещо вкрасти.
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03.09.2023 15:53 Відповісти
Зезніков скоро вспливе послом, так само, як Зенедіктова.
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03.09.2023 15:53 Відповісти
И колько из них лично ти спиз..л ЗЕленый яйцекрад в демисезанной куртке?
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03.09.2023 16:02 Відповісти
"Україні з початку повномасштабного вторгнення партнери надали близько $100 мільярдів допомоги", - Резніков. - "З которих три я вкрав особисто."
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03.09.2023 16:03 Відповісти
Якщо перевіряти факти, а не "думати",

то Конгрес США виділив з початку війни, на зброю 46.48млрд$

Тобто "Тільки від США - більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить" - брехня

Ці гроші 46 млрд, розподілились на дві програми PDA - 25.5млрд, USAI - 20.98млрд

PDA - це негайна поставка зброї, по факту поставлено на 17.7млрд.
Решта це забули підписати 4млрд в 2022, і мабуть 1-2 млрд забудуть підписати в цьому місяці

USAI - це замовлення виробництва, пообіцяли замовити на 19.5млрд, замовили десь на 2млрд, та на 1.3млрд поставили. Тобто 17млрд обіцяно в майбутньому, коли замолвять, та виготовлять.

В серпні пообіцяли два рази 200 та 350 млн, тобто в 3-4 рази менше ніж звичайно

Якщо повірити в 50-60 млрд, то виходить що кожного місяця США поставляли на 3млрд в місяць
Ніколи такого не було, поставки в середньому на 1.1-1.3млрд в місяць

Якщо б це було правдою, то результати були би інші
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03.09.2023 16:09 Відповісти
То вы в факты немножко от себя понаписали, выглядит это так:
== 2022 ==
PDA: 12.8 млрд
USAI: 7.1
FMF: 1.3
-----------
всего: 21.2
== 2023 ==
PDA: 11.3 млрд
USAI: 10.8
FMF: 0.2
-----------
всего: 22.3
Итого выделено на данный момент вооружений на 43.5 млрд долларов.
Кроме указанных вами двух программ, есть еще и третья FMF - долгосрочная программа т.н.
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03.09.2023 16:51 Відповісти
Если отталкиваться, от сумм которые выделил Конгресс, то все верно - 46млрд

У меня USAI включало FMF - т.к. это в будущем

Но "Ми отримали в грошах зброї й техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів"

по факту - получили или нет?
Или это обещание, когдато в будущем поставить (USAI+FMF), если к тому времени будет кому поставлять.

PDA: 12.8 млрд - в 2022 разве правда?
Может это выделено Конгрессом, а президент "забыл или не успел или не хотел" подписать гдето на 4 млрд, и деньги вернулись в бюджет

PDA: 11.3 млрд - в 2023 - осталось 4 недели до конца финансового года
Успеют все подписать?
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03.09.2023 17:11 Відповісти
Якби всі ці мільярди,навіть не всі,процентів 80 пішли б за призначенням,лінія фронту була б десь у тверській області.
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03.09.2023 16:39 Відповісти
Специально для турбированных патриотов. Гроши о которых говорит Резников вкрасть невозможно. Это не деньги наличкой или даже безналом. Это вооружение на эти деньги поставленное. И очень строго контролируемое. Постоянно под проверками.
Так, что не переймайтесь, никто у американцев не крадёт. Есть другие пути...
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03.09.2023 16:48 Відповісти
Лендлиз тоже украсть не возможно - там вообще денег нет
Здесь деньги голосуются пакетом, под лозунгом помощи Украине, и на другие цели

Другие пути, это вместо запросить лендлиз и получить быстро и качественное оружие
Заказывать непонятно где и старое от СССР, и потом судиться с непоставками.

А по ТВ рассказывать, что за лендлиз надо будет платить
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03.09.2023 17:15 Відповісти
от скільки відкат в теперішніх реаліях? навіть як що 10%, то це ж одуріти яка сума.
хоча, все ж під контролем федеральної фінансової служби сша.
невже, наші дегенерати чиновники, цього не розуміють?
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03.09.2023 16:59 Відповісти
партнери надали близько $100 мільярдів - сказав резніков і облизався ...
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03.09.2023 17:03 Відповісти
Напевно єдине, що добре вміють це красти
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03.09.2023 18:22 Відповісти
Скільки вкрав розкажи.
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03.09.2023 18:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pLKzl_ipq-g

11:30 подтверждают, что завысил в 3 раза поставки оружия от США

Даже с отставкой врал до последнего
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05.09.2023 01:44 Відповісти
 
 