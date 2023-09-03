Україні з початку повномасштабного вторгнення партнери надали близько $100 мільярдів допомоги, - Резніков
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Західні партнери надалі Україні допомоги у вигляді озброєння, техніки, боєприпасів на суму близько $100 мільярдів.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо сьогодні розрахувати й оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення", - зазначив керівник МО
Він уточнив, що це - озброєння та військова техніка.
"Ми отримали в грошах зброї й техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США - більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень", - підкреслив Резніков.
Водночас міністр оборони зауважив, що переважна більшість бюджету МОУ, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.
Будь ласка, зачекайте...
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І ми чудово бачимо, як відбувається грошове забезпечення військових та виплата компенсацій... Про неудокомплектування підрозділів взагалі мовчу
то Конгрес США виділив з початку війни, на зброю 46.48млрд$
Тобто "Тільки від США - більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить" - брехня
Ці гроші 46 млрд, розподілились на дві програми PDA - 25.5млрд, USAI - 20.98млрд
PDA - це негайна поставка зброї, по факту поставлено на 17.7млрд.
Решта це забули підписати 4млрд в 2022, і мабуть 1-2 млрд забудуть підписати в цьому місяці
USAI - це замовлення виробництва, пообіцяли замовити на 19.5млрд, замовили десь на 2млрд, та на 1.3млрд поставили. Тобто 17млрд обіцяно в майбутньому, коли замолвять, та виготовлять.
В серпні пообіцяли два рази 200 та 350 млн, тобто в 3-4 рази менше ніж звичайно
Якщо повірити в 50-60 млрд, то виходить що кожного місяця США поставляли на 3млрд в місяць
Ніколи такого не було, поставки в середньому на 1.1-1.3млрд в місяць
Якщо б це було правдою, то результати були би інші
== 2022 ==
PDA: 12.8 млрд
USAI: 7.1
FMF: 1.3
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всего: 21.2
== 2023 ==
PDA: 11.3 млрд
USAI: 10.8
FMF: 0.2
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всего: 22.3
Итого выделено на данный момент вооружений на 43.5 млрд долларов.
Кроме указанных вами двух программ, есть еще и третья FMF - долгосрочная программа т.н.
У меня USAI включало FMF - т.к. это в будущем
Но "Ми отримали в грошах зброї й техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів"
по факту - получили или нет?
Или это обещание, когдато в будущем поставить (USAI+FMF), если к тому времени будет кому поставлять.
PDA: 12.8 млрд - в 2022 разве правда?
Может это выделено Конгрессом, а президент "забыл или не успел или не хотел" подписать гдето на 4 млрд, и деньги вернулись в бюджет
PDA: 11.3 млрд - в 2023 - осталось 4 недели до конца финансового года
Успеют все подписать?
Так, что не переймайтесь, никто у американцев не крадёт. Есть другие пути...
Здесь деньги голосуются пакетом, под лозунгом помощи Украине, и на другие цели
Другие пути, это вместо запросить лендлиз и получить быстро и качественное оружие
Заказывать непонятно где и старое от СССР, и потом судиться с непоставками.
А по ТВ рассказывать, что за лендлиз надо будет платить
хоча, все ж під контролем федеральної фінансової служби сша.
невже, наші дегенерати чиновники, цього не розуміють?
11:30 подтверждают, что завысил в 3 раза поставки оружия от США
Даже с отставкой врал до последнего