Росіяни активізували роботу військкоматів на окупованих територіях напередодні псевдовиборів, - Центр нацспротиву
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Створені росіянами на окупованих територіях Луганщини військові комісаріати отримали вказівку на пришвидшення заходів постановки на так званий військовий облік "призовників" та "військовозобов’язаних" з-поміж жителів окупованого регіону.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Ймовірно, окупанти мають намір збільшити та прискорити темпи мобілізації. Зокрема, під час організованих Кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, які можуть потрапити під мобілізацію. Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на "виборчих дільницях", в тому числі українські паспорти та посвідчення водія.
Центр національного спротиву закликає оминати утворені окупантами "виборчі дільниці", й за можливості залишити своє помешкання на період осіннього загострення у ворога, адже вибори потрібні Кремлю лише як пропагандистська картинка, а їхні результати визначені заздалегідь", - йдеться в повідомленні.
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"Обмежено придатні чоловіки підлягатимуть мобілізації: оновлено список хвороб для оцінки придатності військовослужбовців
Так, наказом №490 Міноборони України:
За "спірними" статтями придатними будуть визнавати всіх (статті 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в);
Обмежено придатні будуть придатні за конкретною військовою спеціальністю: ВЛК прийматиме відповідну постанову;
Спрощено вимоги до здоров'я для десантників та морпіхів: частина військових, які раніше визнавалися непридатними до служби у десанті, тепер будуть придатними до такої служби."
2-в - клінічно вилікуваний туберкульоз;
4-в - вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
5-в - безсимптомний ВІЛ;
13-в - хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
14-в - легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;
17-в - невротичні, пов'язані із стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;
21-в - повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;
22-в - епізодичні та пароксизмальні розлади.