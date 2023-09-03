Росіяни активізували роботу військкоматів на окупованих територіях напередодні псевдовиборів, - Центр нацспротиву

Створені росіянами на окупованих територіях Луганщини військові комісаріати отримали вказівку на пришвидшення заходів постановки на так званий військовий облік "призовників" та "військовозобов’язаних" з-поміж жителів окупованого регіону.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Ймовірно, окупанти мають намір збільшити та прискорити темпи мобілізації. Зокрема, під час організованих Кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, які можуть потрапити під мобілізацію. Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на "виборчих дільницях", в тому числі українські паспорти та посвідчення водія.

Центр національного спротиву закликає оминати утворені окупантами "виборчі дільниці", й за можливості залишити своє помешкання на період осіннього загострення у ворога, адже вибори потрібні Кремлю лише як пропагандистська картинка, а їхні результати визначені заздалегідь", - йдеться в повідомленні.

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