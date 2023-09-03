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Без видачі зброї населенню на початку вторгнення не вдалося б втримати Київ, Миколаїв та Одесу, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олексій,резніков

Без видачі зброї населенню на початку повномасштабного вторгнення не вдалося б втримати Київ, Миколаїв та Одесу. Якби зброя видавалася за встановленою процедурою, такого ефекту не вдалося б досягти.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Тільки в Києві ми за дві доби видали 21 тисячу автоматів Калашникова - людям, хто зголосилися йти в ТРО. Тільки в Києві! А тепер просто вдумайтеся: якби ми йшли по папірцях, процедурах - це було б неможливим. Що ми маємо сьогодні, коли ворог далеко від Києва? Вже представники правоохоронних органів задають питання тим, хто видавав зброю: на якій підставі ви видали автомати? Навіщо ви це робили? Правоохоронні органи!" - зазначив він.

Резніков зауважив, що люди, які ухвалювали рішення про видачу зброї та брали на себе таку відповідальність, тоді були героями, а зараз до них уже є питання.

"І такого буде ще багато. І скажуть: ну, він же у владі, він же погано діє. Ніхто не думає, що це було 24-25 лютого. А ті ж хлопці, яких зараз питають, вони під кулями, під обстрілами везли зброю й в інші міста. У Миколаїв, наприклад. Спитайте Віталія Кіма. Він чітко скаже: якби мені з Києва не привезли автомати, і я б їх не роздав цивільному населенню, яке зайшло в ТРО, то ми б не втримали Миколаїв. Якби ми не втримали Миколаїв – вони б пішли на Одесу, і Одеса, і Чорне море були б вже заблоковані. І була б інша картина. І таких прикладів я можу навести безліч", - додав він.

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Топ коментарі
+33
Без самоотверженности народа и нашей армии, которые все сделали вопреки вашим "стараниям". Если бы не это и не помощь союзников - Украины бы уже не было. Вы все сделали чтобы ее сдать *****.
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03.09.2023 16:20
+31
ЧМО ! Якби Т.Чорновол з Пашинським не вивезли "Стугни" і т.п. в безпечне місце то вони б дістались окупантам.
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03.09.2023 16:19
+29
Якби клювом не клацали напередодні вторгнення кілька місяців, то могли би створити повноцінне ТрО і не було би потреби взагалі роздавати населенню зброю. Героїзм людей це завжди пройоб влади - або її неготовність, або свідомий саботаж!
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03.09.2023 16:20
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Принайні на Київщині і в Мелітополі було корисним і це факт, доведений трупами орків
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03.09.2023 17:36 Відповісти
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03.09.2023 16:56 Відповісти
тоді оте ще в чорній сорочці не ходило!
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03.09.2023 18:49 Відповісти
І в цьому уся суть Зе і "слуг": живуть сьогоднішнім днем і не пам'ятають, що робили (говорили) вчора - рибки Гуппі
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04.09.2023 09:09 Відповісти
Зебіли, а чому цей жид ще не на нарах? Від такої особі при Порошенко вам би пердаки попалило?
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03.09.2023 17:01 Відповісти
"ми за дві доби видали 21 тисячу автоматів Калашникова - людям, хто зголосилися йти в ТРО. Тільки в Києві" - видали тому ТРО, за яке заводили карну справу на Кличка?

"Спитайте Віталія Кіма. Він чітко скаже: якби мені з Києва не привезли автомати" - а хіба Кім не з'їбався в перші дні з Миколаєва? Оборону вибудовував генерал Марченко, в той час коли місцеві "сіловікі" проводили наради як їм скоріше з'їбатися з Миколаєва!
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03.09.2023 17:07 Відповісти
Не реагуючи на звинувачувальну, тупу й примітивну хрюканину, Резніков говорить правду, роздана зброя не тільки рятувала заявлені міста, роздана зброя була мотиваційним цементом для защити України. Факт роздачі показав, що в нас є герої здатні брати на себе відповідальнісь, є герої які мислять по-державницьки і стратегічно.
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03.09.2023 17:08 Відповісти
Угу, "для защити України." Зброю треба було роздати хоч за тиждень, та хоч щоб пристріляти. І щоб про це кацапи почули.
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03.09.2023 17:19 Відповісти
Та добряче пристріляли на кацапах
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03.09.2023 18:44 Відповісти
Всіх вас ще запитаємо, як так сталось, що зброю почали видавати необученим і не організованим трошнікам ПІСЛЯ нападу русні, а не підготували людей і засоби оборони завчасно...
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03.09.2023 17:11 Відповісти
....що робили майже чотири роки,будучи в стані війни с кацапами?Самовпевнений недоміністр.Самовідданостю та героїзмом народу,не прикриїш свою недолугість.
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03.09.2023 17:11 Відповісти
Ідіот, якби ти не купував яйця по завищеним цінам і кг і метрах і інші оборудки, то не потрібно було б жебрати гроші по світу.
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03.09.2023 17:12 Відповісти
ти хоть розумієш зміст своєї хрюканини? чи яку методичку видали, по ній і працюєш?
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03.09.2023 17:20 Відповісти
Понос, а що не так він написав?
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06.09.2023 06:40 Відповісти
чмо вшиве, закакане й засране, досить заїкатись й клянчити гроші й допомогу в Польші, йди нах!!! воювати за Вкраїну! це, звісно, для патріотів і сильних духом... це ж не твоє, уроде?
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08.09.2023 12:40 Відповісти
Если бы не шашлыки,то втик бы.
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03.09.2023 17:18 Відповісти
Таке враження, що в коментарях зібрались мегауправлінці, які мають супер успішний досвід розбудови державних структур, які створили супер успішні компанії з домінуванням на світових ринках... і вони точно краще б керували міністерством оборони.

Стосовно правоохоронців, які зараз задають такі питання, то їх потрібно відразу відправляти на фронт.
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03.09.2023 17:27 Відповісти
в кожну хату по автомату! в US 300 мильйонив стволов на руках , и все нормально!
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03.09.2023 17:35 Відповісти
Тільки трупи дітей зі шкіл постійно виносять... комусь це нормально, комусь не дуже...
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03.09.2023 17:57 Відповісти
Говорить про ті міста, де вчасно видавали зброю? А як забезпечили ТРО в інших містах мовчок. До чого це прилипальство? Коментатор хрінів.
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03.09.2023 17:38 Відповісти
Якби СБУ і ДБР на початку війни не втекли на західний кордон України, не довелося б так безпорадно відбріхуватися зеленому кодлу.
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03.09.2023 17:54 Відповісти
Да, и Эстония до вторжения успела передать Украине несколько сотен Джавелинов, которые в первые дни войны очень помогли украинской армии в борьбе против российских танков..
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03.09.2023 17:56 Відповісти
Легализироваать нужно было с 2014 оборот оружия для общества.
Чучело.
Вы же реестр просрали, на оккупированных территориях первыми к кому приходили это база кто и реестр ментов. Спикулировали на наградных, гопоте давали травматы которые не бьються криминалистами!!
И сейчас это через жопу, личные кабинеты. Сколько стоит пистолет? Кто может сейчас себе позволить его хранение(сейф, тир, тренинги).
От жидомасон недоделанный, всё на свои победы навешивает.
На ПМ хер патроны достать, за пристрел и речи не было. Ну, заражает дедушка...
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03.09.2023 18:14 Відповісти
А якби своєчасно послухали Кривоноса,то мабуть нічого і не булоб,а так звільнили досвідченного командира та щей карну справу завели за те,що спас аеродром **Жуляни** . Мудаки,за все після перемоги будете нести відповідальність!!!
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03.09.2023 18:34 Відповісти
Не 3,14стякай про автомати.розказу про чонгарські міни .зрадник
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03.09.2023 18:45 Відповісти
Серьезный вопрос с тер обороной, ребята! Опасность миновала и все расслабили булки!
А именно тероборона на местах, будет гарантией, что и через 10-100 лет, москалям в Украине будет только смерть!
Я помню, как пять дней оббивал "школу" на Венике, а брали только по 50 людей в день, бо больше не могли физически! И подобная картина была везде.
И я тихо офигивал, что у нас война несколько лет, а государство не может даже вооружить людей для его защиты. И только на 3й день ОДИН раз раздали на Оболони и то, только потому что был прорыв...
У нас есть один такой бесполезный на мой взгляд орган, типа отвечающий за безопасность. Ранее его возглавлял Турчинов, любитель пофоткаться, сегодня Данилов, любитель порассуждать о чем угодно с серьезным видом. Ни бомбоубежища привести в порядок по всей стране, ни организовать Тероборону по принципу Швейцарии они не могут. Зачем мы кормим этих бездельников, вопрос! Нам нужна нормальная Тероборона, а не в том виде, как сейчас.
Оружие можно хранить в оруженых комнатах военкомата, если боитесь его доверить народу. Всех желающих записывайте и раз в неделю на полигон... Люди организуются за полгода, пристреляю под себя оружие и будет сила! Добровольная, знающая где она и что защищает.
А сейчас запишись в Тероборону и первый же пункт договора - ТЫ в ВСУ... со всеми вытекающими и без права ни на что. Многие готовы, но не готовы на таких условиях.
И с шахедами дежурить по ночам многие тоже готовы. Организовать некому людей на 10м году войны!
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03.09.2023 19:15 Відповісти
Особливо Одесу)
Коли вже почнеться весна посадок?!
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03.09.2023 20:55 Відповісти
ЧИ ХОЧУТЬ РЄЗНІКОВА В БРИТАНІЇ?
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03.09.2023 21:13 Відповісти
Кім - балабол, Миколаїв врятував опальний генерал Марченко. Май хоч трохи совісті, весільний міністре оборони.
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03.09.2023 21:35 Відповісти
А якби почали окопи і траншеї рити в 2021 р., то може і такого нападу не було б. А про оборону Миколаєва почитайте інтерв'ю генерала Марченка
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04.09.2023 09:02 Відповісти
Усі влади після 1917 року найбільше боялися легальної короткоствольної на руках у населення. І понині не змінилось ничого.
Наша знаменита Дозвільна система є квінтесенцією корупції. Про що мова...
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07.09.2023 14:26 Відповісти
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