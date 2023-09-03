Без видачі зброї населенню на початку вторгнення не вдалося б втримати Київ, Миколаїв та Одесу, - Резніков
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Без видачі зброї населенню на початку повномасштабного вторгнення не вдалося б втримати Київ, Миколаїв та Одесу. Якби зброя видавалася за встановленою процедурою, такого ефекту не вдалося б досягти.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тільки в Києві ми за дві доби видали 21 тисячу автоматів Калашникова - людям, хто зголосилися йти в ТРО. Тільки в Києві! А тепер просто вдумайтеся: якби ми йшли по папірцях, процедурах - це було б неможливим. Що ми маємо сьогодні, коли ворог далеко від Києва? Вже представники правоохоронних органів задають питання тим, хто видавав зброю: на якій підставі ви видали автомати? Навіщо ви це робили? Правоохоронні органи!" - зазначив він.
Резніков зауважив, що люди, які ухвалювали рішення про видачу зброї та брали на себе таку відповідальність, тоді були героями, а зараз до них уже є питання.
"І такого буде ще багато. І скажуть: ну, він же у владі, він же погано діє. Ніхто не думає, що це було 24-25 лютого. А ті ж хлопці, яких зараз питають, вони під кулями, під обстрілами везли зброю й в інші міста. У Миколаїв, наприклад. Спитайте Віталія Кіма. Він чітко скаже: якби мені з Києва не привезли автомати, і я б їх не роздав цивільному населенню, яке зайшло в ТРО, то ми б не втримали Миколаїв. Якби ми не втримали Миколаїв – вони б пішли на Одесу, і Одеса, і Чорне море були б вже заблоковані. І була б інша картина. І таких прикладів я можу навести безліч", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
"Спитайте Віталія Кіма. Він чітко скаже: якби мені з Києва не привезли автомати" - а хіба Кім не з'їбався в перші дні з Миколаєва? Оборону вибудовував генерал Марченко, в той час коли місцеві "сіловікі" проводили наради як їм скоріше з'їбатися з Миколаєва!
Стосовно правоохоронців, які зараз задають такі питання, то їх потрібно відразу відправляти на фронт.
Чучело.
Вы же реестр просрали, на оккупированных территориях первыми к кому приходили это база кто и реестр ментов. Спикулировали на наградных, гопоте давали травматы которые не бьються криминалистами!!
И сейчас это через жопу, личные кабинеты. Сколько стоит пистолет? Кто может сейчас себе позволить его хранение(сейф, тир, тренинги).
От жидомасон недоделанный, всё на свои победы навешивает.
На ПМ хер патроны достать, за пристрел и речи не было. Ну, заражает дедушка...
А именно тероборона на местах, будет гарантией, что и через 10-100 лет, москалям в Украине будет только смерть!
Я помню, как пять дней оббивал "школу" на Венике, а брали только по 50 людей в день, бо больше не могли физически! И подобная картина была везде.
И я тихо офигивал, что у нас война несколько лет, а государство не может даже вооружить людей для его защиты. И только на 3й день ОДИН раз раздали на Оболони и то, только потому что был прорыв...
У нас есть один такой бесполезный на мой взгляд орган, типа отвечающий за безопасность. Ранее его возглавлял Турчинов, любитель пофоткаться, сегодня Данилов, любитель порассуждать о чем угодно с серьезным видом. Ни бомбоубежища привести в порядок по всей стране, ни организовать Тероборону по принципу Швейцарии они не могут. Зачем мы кормим этих бездельников, вопрос! Нам нужна нормальная Тероборона, а не в том виде, как сейчас.
Оружие можно хранить в оруженых комнатах военкомата, если боитесь его доверить народу. Всех желающих записывайте и раз в неделю на полигон... Люди организуются за полгода, пристреляю под себя оружие и будет сила! Добровольная, знающая где она и что защищает.
А сейчас запишись в Тероборону и первый же пункт договора - ТЫ в ВСУ... со всеми вытекающими и без права ни на что. Многие готовы, но не готовы на таких условиях.
И с шахедами дежурить по ночам многие тоже готовы. Организовать некому людей на 10м году войны!
Коли вже почнеться весна посадок?!
Наша знаменита Дозвільна система є квінтесенцією корупції. Про що мова...