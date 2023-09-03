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вибух (3754) Запорізька область (2565) Федоров Іван (561)

У селі Кінські Роздори на Запоріжжі стався вибух у кафе, де часто відпочивали росіяни, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Вчора ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області стався вибух у кафе, де відпочивали російські окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вчора ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району довго вибухало в одному з кафе, де полюбляли відпочивати рософіцери.

Місцевий власник влаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес: основний зал перетворив на харчевню і прикормив ворога, а складські приміщення віддав окупантам під зберігання боєприпасів.

Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулося на два камази рашистів і техніку колаборантів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вибух пролунав в окупованому Бердянську

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Був в тому селі. Непогане було село, але кацапня мабуть його загадили, бо де кацапи, там бруд, там міни, злидні і брехня. Недовго їм бродити по чужій землі.
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03.09.2023 16:40
+12
смачного.
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03.09.2023 16:33
+11
Тут лайк тільки за назву села.
В мене багата уява, але як з'явилися така назва варіантів нуль...
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03.09.2023 16:33
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03.09.2023 16:31 Відповісти
смачного.
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03.09.2023 16:33 Відповісти
Ну як відпочили ?
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03.09.2023 16:45 Відповісти
да тікі чаю попили
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03.09.2023 17:03 Відповісти
Тут лайк тільки за назву села.
В мене багата уява, але як з'явилися така назва варіантів нуль...
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03.09.2023 16:33 Відповісти
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03.09.2023 17:01 Відповісти
Наш кінь котрий, рябий чи ворОний ?
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03.09.2023 19:20 Відповісти
Название села было еще до революции. Упоминается в документальной книге о Н.И. Махно.
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04.09.2023 08:29 Відповісти
Прискореня в ліпші світи
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03.09.2023 16:34 Відповісти
цікаво, там зал "для нєкурящіх"?
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03.09.2023 16:34 Відповісти
Нє, вони в грєческом залє сидели
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03.09.2023 19:22 Відповісти
Мабуть забагато курілі...
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03.09.2023 16:39 Відповісти
Був в тому селі. Непогане було село, але кацапня мабуть його загадили, бо де кацапи, там бруд, там міни, злидні і брехня. Недовго їм бродити по чужій землі.
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03.09.2023 16:40 Відповісти
А я всегда хотел сьездить в Гуляй- Поле, на родину Н.И.Махно.
Так и не получилось.
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04.09.2023 08:35 Відповісти
Як у старому доброму анекдоті : конскій жопораздєратєль. Одна капля на табун.
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03.09.2023 16:45 Відповісти
Відпочили і досить, санаторій закрився на ремонт. Гигиги.
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03.09.2023 18:13 Відповісти
знов курили де попало
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03.09.2023 20:08 Відповісти
*************** їде з КАХВЕ - навiдпочивалися:
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04.09.2023 01:09 Відповісти
 
 