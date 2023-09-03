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У селі Кінські Роздори на Запоріжжі стався вибух у кафе, де часто відпочивали росіяни, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вчора ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області стався вибух у кафе, де відпочивали російські окупанти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Вчора ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району довго вибухало в одному з кафе, де полюбляли відпочивати рософіцери.
Місцевий власник влаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес: основний зал перетворив на харчевню і прикормив ворога, а складські приміщення віддав окупантам під зберігання боєприпасів.
Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулося на два камази рашистів і техніку колаборантів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар03.09.2023 16:40
+12 cimbitep
показати весь коментар03.09.2023 16:33
+11 Andry Moon
показати весь коментар03.09.2023 16:33
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Будь ласка, зачекайте...
В мене багата уява, але як з'явилися така назва варіантів нуль...
Так и не получилось.