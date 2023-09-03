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Зеленський провів розмову з Макроном: Україна та Франція працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій безпеки

Новини Цензор.НЕТ Події

макрон,зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили гарантії безпеки, ситуацію на полі бою, безпеку в Чорному морі та підготовку Глобального саміту миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Зеленського.

"Важлива домовленість щодо безпекових гарантій: наші команди – України та Франції – працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій", - повідомив Зеленський.

Крім того, президенти детально обговорили ситуацію на полі бою, кожен із напрямків. Зеленський передав актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей українських воїнів.

Також читайте: Франція прагне виключити пряму участь у війні з Росією, - Макрон

Як зазначається, також обговорили конкретику щодо безпеки в Чорному морі, українського "зернового коридору", який має бути продовжений. Домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів.

"Також обговорили підготовку Глобального саміту миру та активну лідерську участь Франції в роботі над реалізацією Формули миру. Дуже важливо, щоб якнайбільше країн світу приєдналися, зокрема держави Глобального Півдня.

Франція та її компанії братимуть участь у нашому Форумі оборонних індустрій, який активно готуємо. Про це теж домовлено", додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни G7 не мають "єдиного погляду" щодо гарантій безпеки для України, - WSJ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
макрону нудно.
плєшивому вже не подзвонити.
в африці стрьомно.
а з таким же поцем, нормуль покалякати.
питання: скільки часу розмовляли? скільки це коштує? скільки спише дерьмак?
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03.09.2023 17:23
+4
Разница между ними только в возрасте скумбрии по 8.
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03.09.2023 17:49
+2
Експерименти неуків над здоровим глуздом продовжуються...

два підх**ловника викручують навпроти реальність аби не образити х**ла вступом України до НАТО
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03.09.2023 17:59
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А Голова адміністрації Орбана Гуйяш закликав надати Росії гарантії безпеки
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03.09.2023 17:16 Відповісти
макрону нудно.
плєшивому вже не подзвонити.
в африці стрьомно.
а з таким же поцем, нормуль покалякати.
питання: скільки часу розмовляли? скільки це коштує? скільки спише дерьмак?
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03.09.2023 17:23 Відповісти
На кухні сидять..
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03.09.2023 22:13 Відповісти
Украина гарантирует Франции безпэку,клёво.
Чем,их деньгами,их оружием?
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03.09.2023 17:42 Відповісти
Запитай в барана про роги,а в кацапа про цапа!))
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03.09.2023 20:59 Відповісти
Разница между ними только в возрасте скумбрии по 8.
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03.09.2023 17:49 Відповісти
Макрон готовий і надалі гарантувати безпеку держави Монако. Де десятки тисяч зелениз бугаїв-метросексуалів зичуть перемоги Україні.
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03.09.2023 17:58 Відповісти
Експерименти неуків над здоровим глуздом продовжуються...

два підх**ловника викручують навпроти реальність аби не образити х**ла вступом України до НАТО
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03.09.2023 17:59 Відповісти
Що таке "гарантії безпеки"?
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03.09.2023 19:31 Відповісти
А чому б буратінці не поділитися з мікроном тим, який внесок у боротьбу з агресором зробило його Державне Управління Справами? А внесок таки серйозний!

"Президентські придбання під час війни: ДУС купує дорогі швидкі, легкові авто та мікроавтобуси.
Нові закупівлі Державного Управління Справами із загального тренду не вибиваються. Щойно ДУС купило легковий автомобіль Toyota Camry Comfort вартістю 1 180 000 грн.
У грудні для президентського обслуговування придбали 2 карети швидкої зі спецобладнанням за 9 650 000 грн у компанії, яка продає ************ обладнані швидкі.
Тоді ж придбали три мікроавтобуси за 5,5 млн грн.
Також купили автобус за 10,5 мільйонів. Цікаво, що контракти на швидкі і мікроавтобуси в системі Прозорро немає. Тобто, прозорість закупівель транспорту для офісу президента під питанням.
Так само незрозуміло, навіщо президенту вантажний самоскид вартістю у 3,7 млн грн, придбаний наприкінці 2022? Кого скидати зібрались?
Та самоскида виявилося мало! У липні ДУС провело особливо закупівлю для президента гужові та вантажні вози на 1 мільйон гривень! Можна, звісно, довго фантазувати, чим вони там на Банковій займаються, але за цією назвою заховали закупівлю дзеркал, ручок, захистів, колес та інших запчастин для авто. Загалом, за час після вторгнення тільки на обслуговування і запчастини автопарку ДУС український народ витратив майже 40 мільйонів гривень.
Навіщо ДУС замовили після вторгнення нові авто, при тому, що за ними уже закріплено 232 машини - хороше питання. Як і щодо повністю обладнаних швидких, призначених виключно для обслуговування потреб ВР, ОП та Кабміну. Особливо, якщо врахувати нестачу і недостатню обладнаність швидких на фронті.

Подібні закупівлі та їхня кількість вказують на те, що за півтора роки повномасштабної війни, яка дала необмежені повноваження, влада почала забуватися. Знову пріоритетне місце зайняли політичні амбіції, жадоба та власний комфорт. Адже ті ж люди, які ******* звинуватити усіх навколо в недостатній залученості до боротьби та допомозі фронту, надають перевагу витратити мільйон гривень з бюджету на новеньку машину, або майже 10 мільйонів - на власні швидкі допомоги з усім ******** обладнанням. На фоні недавніх скандалів з низькоякісними турнікетами, ситуація виглядає сумно, адже показує прірву між двома реальностями в Україні, і ця прірва тільки росте."

@zakrytazona
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03.09.2023 19:39 Відповісти
А вони памятають як перед війной вони вже узгоджували "гарантії" які превели до розмінування чонгару та на сході, та практично почали розформування нашої армії?
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03.09.2023 20:55 Відповісти
Зе - НІКТО СА МНОЮ ГАВАРІТЬ НЄ ХОЧЄТ ....
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03.09.2023 21:22 Відповісти
 
 