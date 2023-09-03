Зеленський провів розмову з Макроном: Україна та Франція працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій безпеки
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Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили гарантії безпеки, ситуацію на полі бою, безпеку в Чорному морі та підготовку Глобального саміту миру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Зеленського.
"Важлива домовленість щодо безпекових гарантій: наші команди – України та Франції – працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій", - повідомив Зеленський.
Крім того, президенти детально обговорили ситуацію на полі бою, кожен із напрямків. Зеленський передав актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей українських воїнів.
Як зазначається, також обговорили конкретику щодо безпеки в Чорному морі, українського "зернового коридору", який має бути продовжений. Домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів.
"Також обговорили підготовку Глобального саміту миру та активну лідерську участь Франції в роботі над реалізацією Формули миру. Дуже важливо, щоб якнайбільше країн світу приєдналися, зокрема держави Глобального Півдня.
Франція та її компанії братимуть участь у нашому Форумі оборонних індустрій, який активно готуємо. Про це теж домовлено", додав Зеленський.
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плєшивому вже не подзвонити.
в африці стрьомно.
а з таким же поцем, нормуль покалякати.
питання: скільки часу розмовляли? скільки це коштує? скільки спише дерьмак?
Чем,их деньгами,их оружием?
два підх**ловника викручують навпроти реальність аби не образити х**ла вступом України до НАТО
"Президентські придбання під час війни: ДУС купує дорогі швидкі, легкові авто та мікроавтобуси.
Нові закупівлі Державного Управління Справами із загального тренду не вибиваються. Щойно ДУС купило легковий автомобіль Toyota Camry Comfort вартістю 1 180 000 грн.
У грудні для президентського обслуговування придбали 2 карети швидкої зі спецобладнанням за 9 650 000 грн у компанії, яка продає ************ обладнані швидкі.
Тоді ж придбали три мікроавтобуси за 5,5 млн грн.
Також купили автобус за 10,5 мільйонів. Цікаво, що контракти на швидкі і мікроавтобуси в системі Прозорро немає. Тобто, прозорість закупівель транспорту для офісу президента під питанням.
Так само незрозуміло, навіщо президенту вантажний самоскид вартістю у 3,7 млн грн, придбаний наприкінці 2022? Кого скидати зібрались?
Та самоскида виявилося мало! У липні ДУС провело особливо закупівлю для президента гужові та вантажні вози на 1 мільйон гривень! Можна, звісно, довго фантазувати, чим вони там на Банковій займаються, але за цією назвою заховали закупівлю дзеркал, ручок, захистів, колес та інших запчастин для авто. Загалом, за час після вторгнення тільки на обслуговування і запчастини автопарку ДУС український народ витратив майже 40 мільйонів гривень.
Навіщо ДУС замовили після вторгнення нові авто, при тому, що за ними уже закріплено 232 машини - хороше питання. Як і щодо повністю обладнаних швидких, призначених виключно для обслуговування потреб ВР, ОП та Кабміну. Особливо, якщо врахувати нестачу і недостатню обладнаність швидких на фронті.
Подібні закупівлі та їхня кількість вказують на те, що за півтора роки повномасштабної війни, яка дала необмежені повноваження, влада почала забуватися. Знову пріоритетне місце зайняли політичні амбіції, жадоба та власний комфорт. Адже ті ж люди, які ******* звинуватити усіх навколо в недостатній залученості до боротьби та допомозі фронту, надають перевагу витратити мільйон гривень з бюджету на новеньку машину, або майже 10 мільйонів - на власні швидкі допомоги з усім ******** обладнанням. На фоні недавніх скандалів з низькоякісними турнікетами, ситуація виглядає сумно, адже показує прірву між двома реальностями в Україні, і ця прірва тільки росте."
@zakrytazona