Зеленський провів розмову з Макроном: Україна та Франція працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили гарантії безпеки, ситуацію на полі бою, безпеку в Чорному морі та підготовку Глобального саміту миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний телеграм-канал Зеленського.

"Важлива домовленість щодо безпекових гарантій: наші команди – України та Франції – працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій", - повідомив Зеленський.

Крім того, президенти детально обговорили ситуацію на полі бою, кожен із напрямків. Зеленський передав актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей українських воїнів.

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Як зазначається, також обговорили конкретику щодо безпеки в Чорному морі, українського "зернового коридору", який має бути продовжений. Домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів.

"Також обговорили підготовку Глобального саміту миру та активну лідерську участь Франції в роботі над реалізацією Формули миру. Дуже важливо, щоб якнайбільше країн світу приєдналися, зокрема держави Глобального Півдня.



Франція та її компанії братимуть участь у нашому Форумі оборонних індустрій, який активно готуємо. Про це теж домовлено", додав Зеленський.

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