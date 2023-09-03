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На Лимано-Куп’янському напрямку ворог намагається зайняти вигідні висоти, тривають важкі бої, - Сили оборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

На Лимансько-Куп’янському за минулу добу відбулося п’ять бойових зіткнень, ворог намагається пробити оборону біля Новоєгорівки, щоб зайняти вигідні висоти та вийти до річки Оскіл.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"За минулу добу відбулося п’ять бойових зіткнень, безуспішних для окупанта. Противник все ще зосереджує свою основну увагу в напрямку Новоєгорівки: він хоче пробити такий собі коридор саме там, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені основні панівні висоти. В подальшому - намагатиметься вклинитися в нашу оборону, аби пробити сухопутний коридор і вийти до річки Оскіл. Проте завдяки грамотному плануванню командування та героїчним діям наших військовослужбовців, солдатам-піхотинцям, танкістам і всім іншим силам оборони вдається стримувати шалений натиск противника", - розповів Євлаш.

За його інформацією, протягом 2 вересня на Лимано-Куп’янському напрямку знищено 126 загарбників, один польовий склад із боєприпасами, один автомобіль, сім БПЛА (з них шість - "Ланцети").

Також читайте: Найгарячішими ділянками фронту залишаються Бахмутський та Лимано-Куп’янський напрямки, - Східне угруповання військ

Ворог протягом минулої доби здійснив 570 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи реактивну та ствольну артилерію, а також авіацію - Ка-52, що заходять парами, та штурмовики Су-25, які завдають ракетних ударів.

Євлаш зазначив, що російські війська на напрямку перебувають у кількості близько 110 тис. осіб.

"Ми фіксуємо постійні переміщення, вони підтягують резерви. Проте противник відчуває брак техніки: нові підрозділи, які підходять, слабо укомплектовані. Однак продовжують штурмувати", - додав він.

Також читайте: На Таврійському напрямку протягом доби ліквідовано 76 окупантів, знищено 20 одиниць військової техніки та 2 склади боєприпасів, - Сили оборони
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Золоті часи для касетних снарядів. Одна справа, коли рашисти сидять у траншеях як на Півдні, а коли вони ідуть у повний зріст у мясні атаки, то що може бути кращим рвати їх мясо касетними снарядами. От тут ця смертоносна зброя покаже себе у всій красі
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03.09.2023 18:02 Відповісти
Сам де рвеш рашистів?
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03.09.2023 18:51 Відповісти
Рузьге! То не вигідні висоти - там немає запасів хавчика та фанфуриків з боярою!
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03.09.2023 18:04 Відповісти
Нахрена брехати "За минулу добу відбулося п'ять бойових зіткнень, безуспішних для окупанта" - якщо по карті у ворога до 1,5км просування під Новоєгорівкою?
І тут також оцю втрату нашми своїх позицій підтверджено.
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03.09.2023 18:17 Відповісти
Правда завжди десь посередині....
Головне щоб такі новини, не вводили в оману бійців на передку, так як це було в 2014 році.
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03.09.2023 18:28 Відповісти
Цікаво нахіба діпстейт розмальовує карту в різні кольори? Якщо ні ти ні коментатор їх не розрізняють..
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03.09.2023 18:51 Відповісти
Господ, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.09.2023 18:28 Відповісти
 
 