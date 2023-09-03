На Миколаївщині на міні в воді підірвався чоловік, який проігнорував попереджувальні знаки. Він загинув
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Сьогодні в Чорноморці Очаківської громади Миколаївщини на міні в воді підірвався 36-річний місцевий мешканець. Унаслідок вибуху він загинув.
Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатися в морі. Під час знаходження людини у воді стався вибух. Чоловік загинув", - йдеться в повідомленні.
Нагадується, що Чорноморське узбережжя сьогодні - це зона оборони і зона небезпеки.
"Наголошуємо про неприпустимість перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу. Не ігноруйте обмеження військового стану", - наголошується в повідомленні Сил оборони півдня.
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