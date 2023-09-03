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Миколаївська область (1827) міна (159)

На Миколаївщині на міні в воді підірвався чоловік, який проігнорував попереджувальні знаки. Він загинув

Новини Цензор.НЕТ Події

вибух,міна

Сьогодні в Чорноморці Очаківської громади Миколаївщини на міні в воді підірвався 36-річний місцевий мешканець. Унаслідок вибуху він загинув.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатися в морі. Під час знаходження людини у воді стався вибух. Чоловік загинув", - йдеться в повідомленні.

Нагадується, що Чорноморське узбережжя сьогодні - це зона оборони і зона небезпеки.

"Наголошуємо про неприпустимість перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу. Не ігноруйте обмеження військового стану", - наголошується в повідомленні Сил оборони півдня.

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Автор: Наталя Джума
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Кацапеи загаадили все Чорне і Азовське моря. Скільки ще буде підривів після війни? Вони ж тільки гадядть, а прибирати за них має вся світова спільнота.
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03.09.2023 18:13 Відповісти
Кацапам рахунок буде виставлено за все і всіма.
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04.09.2023 02:21 Відповісти
Дарвін аплодіруєт стоя...
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03.09.2023 18:16 Відповісти
"герой" не проігнорував попередження, а розмінував міну, зменшив загрозу...
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03.09.2023 18:17 Відповісти
Навіть Дарвін спантеличено чухає голову.
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03.09.2023 18:34 Відповісти
... твою мать! Скільки часу провів я в тій Чорноморці! Скільки літрів випив! Скільки шашликів зробив! ****** кацапи!
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03.09.2023 18:54 Відповісти
Сколько же надо принять на грудь, чтобы не заметить морскую мину...
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03.09.2023 19:06 Відповісти
Втомився від війни...
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03.09.2023 19:41 Відповісти
С лёгким паром.
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03.09.2023 20:54 Відповісти
 
 