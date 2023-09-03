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Румунія не вважає, що російські обстріли Одещини загрожують країні, однак продовжують "здійснювати заходи з посиленої пильності"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

румунія

Румунія рішуче засуджує атаки РФ на портову інфраструктуру в Одесі та області, однак ці дії не становили загрози для самої Румунії. Тим не менш, румунське Міноборони продовжує "здійснювати заходи з посиленої пильності".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Румунії, яке наводить Європейська правда, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Міністерство національної оборони найрішучіше підтверджує, що ці атаки на цивільні об'єкти та інфраструктуру в Україні є невиправданими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Міноборони слідкують за ситуацією і зазначили, що російські атаки не становили загрози для Румунії.

"Міністерство національної оборони продовжує здійснювати заходи з посиленої пильності в наземному, морському і повітряному просторі, а також заходи з посилення оборони і стримування на східному фланзі", – додали в румунському Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румунія і Нідерланди підписали лист про наміри щодо створення тренувального центру для пілотів F-16

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.
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Топ коментарі
+5
От і добре. Загроза для них - це значить не дратувати х#йла і все таке і привід для гальмування військової допомоги. Знаємов вже які для них загрози, тому у такій політичній обстановці краще хай не буде загроз для таких країн - ні риба не мясо - і хай вони просто мовчки не заважають нашим друзям проштовхувати нові пакети військової допомоги
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03.09.2023 18:57
+3
*******, то що торгуємо далі???
А Українці хай далі вмирають.
Дволикі ***** 😡
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03.09.2023 18:53
+2
А що ви очікуєте? Що румуни поставлять своє ППО для захисту наших портів, в той час, як зелена мразота по всій країні плитку на тротуарах перестеляє та тенісні корти будує?
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03.09.2023 18:57
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Значить все ок. Фуярте дальше
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03.09.2023 18:51 Відповісти
І фуяритимуть вздовж румунського кордону смугою в 5 км і ніх ви не вдієте!
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03.09.2023 18:53 Відповісти
А задієте ППО- точно влучите по Букурешти
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03.09.2023 18:54 Відповісти
А що ви очікуєте? Що румуни поставлять своє ППО для захисту наших портів, в той час, як зелена мразота по всій країні плитку на тротуарах перестеляє та тенісні корти будує?
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03.09.2023 18:57 Відповісти
Колись Одесса була в окупацiī п iд руминами. Ювентус даже приīзжав в футбол iграть i "Лече".
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04.09.2023 08:03 Відповісти
Тому що шахедики тупі, примітивні та не високоточні
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03.09.2023 18:52 Відповісти
А хто це казав?
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03.09.2023 19:07 Відповісти
*******, то що торгуємо далі???
А Українці хай далі вмирають.
Дволикі ***** 😡
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03.09.2023 18:53 Відповісти
Завтра в Сочі Ердоган відповість жорстоко путіну!
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03.09.2023 18:56 Відповісти
От і добре. Загроза для них - це значить не дратувати х#йла і все таке і привід для гальмування військової допомоги. Знаємов вже які для них загрози, тому у такій політичній обстановці краще хай не буде загроз для таких країн - ні риба не мясо - і хай вони просто мовчки не заважають нашим друзям проштовхувати нові пакети військової допомоги
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03.09.2023 18:57 Відповісти
Здається, навіть якщо будуть падати і на їхній території то почнуть казати що суттєво нічого не постраждало тож і претензій немає. Згадав сина знайомого коли його по сраці били він кричав- А вот і нє больно! Так що румунам, що полякам, що ще кому впаде кацапська ракета буде ..нє больно..
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03.09.2023 19:03 Відповісти
та да, загрози ніякої нема. Главно дєло, щоб на рейд не припливла відірвана російська міна та не обламала роги об борт фрегата «Regina Maria», а то вийде з фрегата лінкор "Імператриця Марія" зразка 1916 року.
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03.09.2023 20:05 Відповісти
Будуть і далі публікувати в мережах роботу нашої ппо(справжні сусіди)
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03.09.2023 21:06 Відповісти
Румынские моряки снимают прилеты по одесскому порту и регочут во все горло. И там ПВО все видно.
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03.09.2023 22:53 Відповісти
 
 