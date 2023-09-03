Румунія не вважає, що російські обстріли Одещини загрожують країні, однак продовжують "здійснювати заходи з посиленої пильності"

Румунія рішуче засуджує атаки РФ на портову інфраструктуру в Одесі та області, однак ці дії не становили загрози для самої Румунії. Тим не менш, румунське Міноборони продовжує "здійснювати заходи з посиленої пильності".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Румунії, яке наводить Європейська правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Міністерство національної оборони найрішучіше підтверджує, що ці атаки на цивільні об'єкти та інфраструктуру в Україні є невиправданими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Міноборони слідкують за ситуацією і зазначили, що російські атаки не становили загрози для Румунії.

"Міністерство національної оборони продовжує здійснювати заходи з посиленої пильності в наземному, морському і повітряному просторі, а також заходи з посилення оборони і стримування на східному фланзі", – додали в румунському Міноборони.

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Нагадаємо, у ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.