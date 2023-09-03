Під час нічного обстрілу порту Рені на Одещині мешканці румунського міста Галац чули "пекельні звуки", - місцеві ЗМІ

В ніч на неділю, 3 вересня, коли РФ атакувала дронами український порт Рені в Одеській області, мешканці румунського міста Галац, що поблизу кордону, чули 4-5 вибухів.

Про це повідомляє Viața Liberă, передає Цензор.НЕТ.

Місцеві мешканці чули 4-5 вибухів, а також відчували вібрації, схожі на землетрус.

"Сьогодні вночі, після 02.00, було чути пекельні звуки, від яких серйозно дрижали вікна. Я думаю, що їх було 4-5 протягом години, а може й менше", – написав у Facebook Богдан Раду Бринзан з Асоціації "Галац, моє місто".

"Це для того, щоб ви перестали поширювати ідіотські конспірологічні теорії про те, що в Україні "тихо". Ви розумієте, що переживають українці, якщо навіть за 20 кілометрів вас лякає звук бомб?", – додав він.

Місто Галац розташоване за 25 кілометрів від українського Рені.

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Нагадаємо, у ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

Однак у Міноборони Румунії заявили, що ці атаки не становлять загрози для країни.