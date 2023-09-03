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обстріл (21130) Одеська область (2492) Румунія (665) Рені (12)

Під час нічного обстрілу порту Рені на Одещині мешканці румунського міста Галац чули "пекельні звуки", - місцеві ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,рені

В ніч на неділю, 3 вересня, коли РФ атакувала дронами український порт Рені в Одеській області, мешканці румунського міста Галац, що поблизу кордону, чули 4-5 вибухів.

Про це повідомляє Viața Liberă, передає Цензор.НЕТ. 

Місцеві мешканці чули 4-5 вибухів, а також відчували вібрації, схожі на землетрус.

"Сьогодні вночі, після 02.00, було чути пекельні звуки, від яких серйозно дрижали вікна. Я думаю, що їх було 4-5 протягом години, а може й менше", – написав у Facebook Богдан Раду Бринзан з Асоціації "Галац, моє місто".

"Це для того, щоб ви перестали поширювати ідіотські конспірологічні теорії про те, що в Україні "тихо". Ви розумієте, що переживають українці, якщо навіть за 20 кілометрів вас лякає звук бомб?", – додав він.

Місто Галац розташоване за 25 кілометрів від українського Рені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час атаки РФ у порту Рені перебувало 6 румунських суден

Нагадаємо, у ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

Однак у Міноборони Румунії заявили, що ці атаки не становлять загрози для країни. 
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Топ коментарі
+13
Дякуємо мешканцю Галаца за підтримку
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03.09.2023 20:41
+10
русня нелюди
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03.09.2023 20:40
+3
Зараз у цих дуже чутливих громадян перевірять слух і вияснять що ніяких російських вибухів вони не чули.
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03.09.2023 21:49
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русня нелюди
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03.09.2023 20:40 Відповісти
Дякуємо мешканцю Галаца за підтримку
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03.09.2023 20:41 Відповісти
А в чому підтримка?
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04.09.2023 06:33 Відповісти
За то,что он сказал :
"Это для того, чтобы вы перестали распространять идиотские конспирологические теории о том, что в Украине "тихо". Вы понимаете, что переживают украинцы, если даже в 20 километрах вас пугает звук бомб?"

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05.09.2023 19:01 Відповісти
Почитайте официальный комментарий МО Румынии по этому поводу и наслаждайтесь...
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05.09.2023 20:22 Відповісти
Как у тебя с глазками ?!
Человек поблагодарил КОНКРЕТНОГО человека, а не власти!!!
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05.09.2023 20:51 Відповісти
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05.09.2023 21:04 Відповісти
якщо гуркіт вибухів заважає спати, то треба просто хильнути грамів триста цуйки, а краще півлітру.
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03.09.2023 21:05 Відповісти
But NATO will defend every inch of the NATO territory. Тому спіть спокійно, румуни.
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03.09.2023 21:32 Відповісти
Зараз у цих дуже чутливих громадян перевірять слух і вияснять що ніяких російських вибухів вони не чули.
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03.09.2023 21:49 Відповісти
сцикуни
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03.09.2023 23:21 Відповісти
А до чого тут румуни? Вони винні в тому, що українські порти знищує мордор-Засрашка? Румуни давно зрозуміли, що Цапія дикуни і пішли під парасольку НАТО, а тут, особливо в Одеській області нарід бігав і кричав "НАТО-НІ"!
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04.09.2023 06:52 Відповісти
пострадала тонкая душевная организация европейцев
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03.09.2023 23:25 Відповісти
 
 