За результатами незалежного аудиту Газпром брехав про борги Молдови за газ, - Санду

Уряд Молдови найняв міжнародну компанію, яка провела аудити і підтвердила, що країна не має жодних боргів перед Газпромом попри заяви російської сторони.

Про це заявила президента Молдови Майя Санду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Молдовські відомості.

"Це ще невідомо публіці, але наступного тижня наш уряд вийде і скаже, що ми найняли міжнародну компанію, яка зробила аудит і сказала, що у нас немає жодних боргів перед "Газпромом" у $800 млн. Хотіли швидко нас обдурити. Залишили нас без газу. Зима була на носі. "Давайте швидко підписуєте, що ви за 4 роки повернете $800 млн і у вас буде газ". Ми сказали, що не можемо це підписати, оскільки це дуже великі гроші і ми не можемо на таке підписатися. Нам (росіяни – ред.) сказали: "У вас не буде газу". Ніхто за 30 років не намагався купувати газ в іншому місці. Якщо газ продає лише монополіст, то це не нормально. І вони сказали, що ми не зможемо за два місяці змінити закон, знайти нові контракти. Це було негарно з їхнього боку. Я вважаю, що ми вчинили правильно", - заявила Санду.

Уряд Молдови виділив аудиторам з Норвегії та Великої Британії 800 тис. євро із Резервного фонду на зовнішній аудит боргу АТ "Молдовагаз" перед "Газпромом" та "Факторинг Фінанс". Аудитори мали оцінити борг за 30 років.

Зазначається, що крайній термін подачі звіту спочатку було встановлено на кінець березня 2023 року.

"Газпром" виступив проти аудиту боргів.

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