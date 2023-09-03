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Новини За кордоном
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газ (2590) Газпром (902) Молдова (1294) Майя Санду (204)

За результатами незалежного аудиту Газпром брехав про борги Молдови за газ, - Санду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санду

Уряд Молдови найняв міжнародну компанію, яка провела аудити і підтвердила, що країна не має жодних боргів перед Газпромом попри заяви російської сторони.

Про це заявила президента Молдови Майя Санду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Молдовські відомості.

"Це ще невідомо публіці, але наступного тижня наш уряд вийде і скаже, що ми найняли міжнародну компанію, яка зробила аудит і сказала, що у нас немає жодних боргів перед "Газпромом" у $800 млн. Хотіли швидко нас обдурити. Залишили нас без газу. Зима була на носі. "Давайте швидко підписуєте, що ви за 4 роки повернете $800 млн і у вас буде газ". Ми сказали, що не можемо це підписати, оскільки це дуже великі гроші і ми не можемо на таке підписатися. Нам (росіяни – ред.) сказали: "У вас не буде газу". Ніхто за 30 років не намагався купувати газ в іншому місці. Якщо газ продає лише монополіст, то це не нормально. І вони сказали, що ми не зможемо за два місяці змінити закон, знайти нові контракти. Це було негарно з їхнього боку. Я вважаю, що ми вчинили правильно", - заявила Санду.

Уряд Молдови виділив аудиторам з Норвегії та Великої Британії 800 тис. євро із Резервного фонду на зовнішній аудит боргу АТ "Молдовагаз" перед "Газпромом" та "Факторинг Фінанс". Аудитори мали оцінити борг за 30 років.

Зазначається, що крайній термін подачі звіту спочатку було встановлено на кінець березня 2023 року.

"Газпром" виступив проти аудиту боргів.

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Топ коментарі
+21
Молодець Санду - печи пекельного
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03.09.2023 21:46
+18
хто б сумнівався. а у нас аудіт по електроенергії провести теж пора
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03.09.2023 21:34
+12
І Україну і всю центральну Європу. А колись, у 1982-му, мудрі американці закликали ФРН, не сідати на цю голку, санкції вводили проти поставок газаперекачувальних станцій Сіменс і поставок труб великого діаметру.
Розплати прийшла через 40 років.
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03.09.2023 21:39
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Ну да только Украину ли держали за жабры почти все годы независимости?
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03.09.2023 21:30 Відповісти
І Україну і всю центральну Європу. А колись, у 1982-му, мудрі американці закликали ФРН, не сідати на цю голку, санкції вводили проти поставок газаперекачувальних станцій Сіменс і поставок труб великого діаметру.
Розплати прийшла через 40 років.
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03.09.2023 21:39 Відповісти
Мабуть поділом усім , у нас був Ющенко з Фірташем та Юля своя Хі-Хі з Хйлом , як Меркель... А США чим кращі - віддали заради наживи на дешевій праці китайцям розвиток , у самих міста промислові вимирають , а на політику взагалі наклали болт - от тепер РАМАСНАМІ буде лидером США а Ілон ради дешевого виробництва Тесли в Китаї продасть демократію Путіну з Трампом
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03.09.2023 21:48 Відповісти
Тупа ти курка, Тимошенко відібрала в "Газпрому" 95% внутрішнього ринку газу! За що, власне, ***** її і посадило, Янукович тут ні до чого, це шістка.
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03.09.2023 21:59 Відповісти
"відібрала" на корить кого, гострий півень?

Жуля ******* бабло на російському газі коли ти ще ссявся під себе! На початок 2000-х спижжене особисто нею оцінювали в 1 мільярд долларів!
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03.09.2023 23:26 Відповісти
так ти ще й сьогодні для цього зареєструвався? обідно стало за ботоксну бабулю-Жулю?
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03.09.2023 23:28 Відповісти
куди вдібрала, як відібрала, ще один тЮлькораст із секти вОни.
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04.09.2023 07:26 Відповісти
капітельманша на цьому наварилась добре
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04.09.2023 07:24 Відповісти
хто б сумнівався. а у нас аудіт по електроенергії провести теж пора
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03.09.2023 21:34 Відповісти
Газпрому (усім рузьге) придьотся удовлєтворіться постной *******.
Папрівєтствуєм іх!
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03.09.2023 21:35 Відповісти
Дуже важко москалям брехати, коли їм шредери з меркелями в цьому не допомагають.
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03.09.2023 21:41 Відповісти
у кацапів ще нічого не втрачено. шредери з меркелямі нікуди не ділися. і не тільки в Європі, в США теж все не райдужно.
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03.09.2023 21:56 Відповісти
Це стає все токсичнішим, та й бабло на гонорари хвойдам швидко тане.
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03.09.2023 22:03 Відповісти
дуже повільними темпами це все стає і збільшення токсичності, і танення гонорарів. у України навряд є такий запас часу.
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03.09.2023 22:07 Відповісти
Не сци - прорвемося.
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03.09.2023 22:10 Відповісти
ЗАПАМ`ЯТАЙТЕ ВСІ!! і молдовани також:

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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03.09.2023 21:44 Відповісти
Молодець Санду - печи пекельного
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03.09.2023 21:46 Відповісти
Збрехали, нічого собі, от гади...
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03.09.2023 21:50 Відповісти
Кацапи брехали що і ми у них в боргу.
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03.09.2023 21:51 Відповісти
Квартальное дерьмо- учитесь у этой хрупкой женщины как надо отстаивать интересы своей страны.
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03.09.2023 21:59 Відповісти
800 тищ обнулили 800 млн
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03.09.2023 22:11 Відповісти
їх і не було, тому й не було що обнуляти.
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04.09.2023 07:34 Відповісти
то ти так наприклад про штраф за неправильне паркування скажеш, коли він тобі прийде. а шо на бумашкі є, але в реалі я не визнаю, що він є, платити не буду. ну ти і триндюк.
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06.09.2023 22:40 Відповісти
само триндюк тупорилий. що раз кацапи сказали, що типа є борг, то треба визнавати і платити? вони не вихнавали, для підтвердження провели аудит, що й довів, ніякого боргу немає, а якщо кацапи щось хочуть, то нехай ідуть в суд. А штрафи за ПДР виписують нге просто так, а якщо проти, тооскаржуй, ти поняття не плутай.
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11.09.2023 08:28 Відповісти
ти реально дибіл чи тимчасове помутніння маєш? ти триндиш вже другий комент і розказуєш те саме, що і в мене, але біль примітивними словами. яка педкоронована тебе клепала?
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12.09.2023 08:52 Відповісти
просто ти собі взяв нік, що дуже яскраво тебе характеризує, тобото ти д...б, але вважаєш такими інших.
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12.09.2023 09:04 Відповісти
просто ти пишеш саме такі відповіді, як українські педкороновані хабалки, продуктом яких ти є, і тому як раз у тебе цей ефект профана.
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14.09.2023 08:33 Відповісти
особо обдарованому тобі ще раз: хто каже, що є борг? кацапи. щоб їм відмовити, провели перевірку, чи є він той борг. це як ти приходиш до лікаря і кажеш, що в тебе корона, а лікар каже ок чи робить тест?
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14.09.2023 08:49 Відповісти
але ти тупе, ти навчися формулювати думки і вивчи значення слів щоб правильно їх застосовувати. Бо навіть з твого прикладу про лікаря і діагноз, то тест не обнуляє висновок лікаря, а спростовує, так само як висновок аудиторів не обнулив борг, бо обнулити це визнавати факт, що він був, але потім його простили чи погасили, це буде обнулити, а факт існування боргу спростували.
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14.09.2023 12:17 Відповісти
і наприклад, які слова ти не окучило? ти насрало загальними фразами. докажи свої висєри.
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14.09.2023 21:39 Відповісти
і щоб це все зробити, витратили на працю аудиторів сікоко? ой ти і ******
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14.09.2023 21:40 Відповісти
я вже давно знаю, що ти д...б, не треба мені нових доказів.
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14.09.2023 22:24 Відповісти
чесно? насрать на твої знання, які ти собі приписуєш. краще за тебе говорять твої коменти. а коменти чітко показують, що ти між рядків читати не вмієш і регуєш за принципом "дивлюсь у книгу - бачу дулю"
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14.09.2023 22:46 Відповісти
я вкурсі, що ти д..б, переконав безповоротно,
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15.09.2023 06:36 Відповісти
попка-дурак голос!
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15.09.2023 19:40 Відповісти
Щось подібне було і у нас, за часів Кучми, коли за "борги" повіддавалм всі бомбардувальники Ту-160, Ту-22, Ту- 95, краще б їх спалили...
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03.09.2023 22:13 Відповісти
на брухт розібрали, хлч гроші
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04.09.2023 07:35 Відповісти
цікаво що цей аудит мав початися в березні 2022, але після повномасштабного вторгнення в Україну всі аудітори відмовились і потікали з Молдови...а повернулись і провели аудіт коли стало очевидно що Київ не впав "за три дня". Газпром був проти, але керівництво Молдови поставило питання руба: або аудит, або боргів нема...
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03.09.2023 22:37 Відповісти
як і бреше вся кацапія... це кремлівський почерк і їх методи - шантаж, брехня, погрози, шахрайство, підкуп, розбій...
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03.09.2023 22:52 Відповісти
смотри как у тебя пукан рвануло, чучело лишнехромосомное! просто сиди на бутылке молча!
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03.09.2023 23:33 Відповісти
Тільки молоді віком політики можуть змінити вектор у всій Європі. Ті за віком, хто якимось чином застав навіть постсовок, вони є все рівно під враженням цієї надто великої, по розміру, держави. Вони її бояться. Росія користується цим зовнішнім враженням. Консерви в європейських країнах озвучують регулярні страшилки. Бюргери і інші рантьє миттєво сруться в штанці. Ціль досягнута. Як мінімум, короткострокова.
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03.09.2023 23:13 Відповісти
"Газпром" выступил против аудита долгов.
---------------------------
Кто бы сомневался... Бандюги с большой дороги! 🤬
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04.09.2023 00:04 Відповісти
Вся политика (ссср) и россий построена на лжи, обмане и воровстве и нетолько свойх граждан но и мировое общественность вводят за нос . Обманывают на газе на качестве нефти ,для этого продают за пол цены. Обманывают на поставках вооружениях в Индию.Недаром в Индий российские самолеты назывют "проклятые балалайки " или "доделай сам балалайку". Если "все по плану " значит дела очень плохи .Допотопные бомбардировчики обкладывают старыми покрышками против дронов ,но все по плану ...... значит нет пво в Энгельсе,и нетолько в Энгельсе и под Мурманском и под Ленинградом , и под Москвой.
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04.09.2023 02:51 Відповісти
кацапы - рак планеты
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04.09.2023 05:16 Відповісти
китайці не кращі, а ще таліби, хезбола ...
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04.09.2023 07:38 Відповісти
Так само як, здається, в 2008-му пи%дів про незаконний відбір Україною з труби газу. Що пізніше було так само спростовано незалежним аудитом на наших транзитних станціях. А на кацапських - ніяких аудитів не проводилося. Бо кацапи комісарів не пустили.
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04.09.2023 10:08 Відповісти
 
 