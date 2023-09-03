За перші дні вторгнення росіяни вразили лише 20% об’єктів авіаційної інфраструктури, - Буданов
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За перші дні вторгнення росіяни змогли вразити лише 20% авіаційної інфраструктури, що не дозволило ворогу добитися домінування у небі.
Про це розповів в інтерв'ю для фільму "Збиті льотчики росії" заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вони насправді вразили близько 20% об'єктів з усього переліку, який хотіли. Це і стало на заваді повному домінуванню у повітрі. А те, що їм не вдалося знищити більшу частину комплексів протиповітряної оборони звело нанівець їхнє домінування в класах літаків і кількості авіації", - зазначив Буданов.
Він повідомив, що Повітряні сили були попереджені про атаку й устигли передислокуватися. Як наслідок, результат не відповідав завданням, поставленим перед повітряно-космічними силами РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Захопити 25% України за пару днів - це нездарство.
А от просрати за пару днів 25% України - це геніальність.
▪️в начале войны россиянам удалось поразить только около 20% объектов из всего перечня задач, это лишило их превосходства в воздухе;
▪️самые большие потери авиация врага понесла в первые месяцы войны, когда у наших бойцов были только старые советские системы ПВО и ни одного западного образца;
▪️в начале вторжения старшие российские офицеры-летчики думали, что в Украине будет просто "прогулка", за которую они получат хорошее вознаграждение, поэтому сами летели на задания. В итоге они попадали в плен и стали для Украины ценным обменным фондом и источником важной информации: 1 такого летчика обменяли на 15 наших бойцов;
▪️Украина не может сбивать российские самолеты, пока они в небе и не входят в зону действия нашей ПВО, поэтому единственный вариант - уничтожать их на земле, прямо на аэродромах;
▪️Так, Украина атаковала как минимум 4 авиабазы на территории РФ: Шайковка (220 км от границы) Дягилево и Энгельс (500 км), Сольцы (650 км).
смішні падляботи, спочатку були сплошні фронтовики, тепер от пенсіонерами виступають.