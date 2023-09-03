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За перші дні вторгнення росіяни вразили лише 20% об’єктів авіаційної інфраструктури, - Буданов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

За перші дні вторгнення росіяни змогли вразити лише 20% авіаційної інфраструктури, що не дозволило ворогу добитися домінування у небі.

Про це розповів  в інтерв'ю для фільму "Збиті льотчики росії" заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Вони насправді вразили близько 20% об'єктів з усього переліку, який хотіли. Це і стало на заваді повному домінуванню у повітрі. А те, що їм не вдалося знищити більшу частину комплексів протиповітряної оборони звело нанівець їхнє домінування в класах літаків і кількості авіації", - зазначив Буданов.

Він повідомив, що Повітряні сили були попереджені про атаку й устигли передислокуватися. Як наслідок, результат не відповідав завданням, поставленим перед повітряно-космічними силами РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ минулої доби уразили 14 районів скупчення росіян, 3 ЗРК, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади, - Генштаб
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Топ коментарі
+7
Тада.
Захопити 25% України за пару днів - це нездарство.

А от просрати за пару днів 25% України - це геніальність.
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04.09.2023 00:04
+3
Лише.......
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03.09.2023 23:43
+3
Занадто балакучий як для головного розвідника...
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03.09.2023 23:58
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03.09.2023 23:43 Відповісти
20% притому обсязі застосованих засобів - це можна сказати випадково вцілили
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04.09.2023 01:02 Відповісти
Зовсім не випадково. Хлопці отримали наказ на передислокування буквально за кілька годин до вторгнення. З аеродромів на півдні не злетіли ті, хто не мав на це технічної можливості.
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04.09.2023 01:40 Відповісти
я і не кажу що випадково - наші готувалися але "без шуму и пыли"
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04.09.2023 01:59 Відповісти
Рузьге - унікальні нездари геть в усьому.
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03.09.2023 23:45 Відповісти
Тада.
Захопити 25% України за пару днів - це нездарство.

А от просрати за пару днів 25% України - це геніальність.
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04.09.2023 00:04 Відповісти
Главное из фильма ГУР "сбитые летчики России":

▪️в начале войны россиянам удалось поразить только около 20% объектов из всего перечня задач, это лишило их превосходства в воздухе;
▪️самые большие потери авиация врага понесла в первые месяцы войны, когда у наших бойцов были только старые советские системы ПВО и ни одного западного образца;
▪️в начале вторжения старшие российские офицеры-летчики думали, что в Украине будет просто "прогулка", за которую они получат хорошее вознаграждение, поэтому сами летели на задания. В итоге они попадали в плен и стали для Украины ценным обменным фондом и источником важной информации: 1 такого летчика обменяли на 15 наших бойцов;
▪️Украина не может сбивать российские самолеты, пока они в небе и не входят в зону действия нашей ПВО, поэтому единственный вариант - уничтожать их на земле, прямо на аэродромах;
▪️Так, Украина атаковала как минимум 4 авиабазы на территории РФ: Шайковка (220 км от границы) Дягилево и Энгельс (500 км), Сольцы (650 км).
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03.09.2023 23:52 Відповісти
От саме тому що поставили західні машини ППО/ПРО росіяни і бояться вживу летіти бомбити територію України. А тоді не боялися.
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03.09.2023 23:58 Відповісти
Занадто балакучий як для головного розвідника...
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03.09.2023 23:58 Відповісти
Шоумен як і вся команда. Або душевно незрілий і хоче щоб самолюбство йому похвалами люди лоскотали.
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03.09.2023 23:59 Відповісти
Когда этот тик-токер займется своей работой?
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04.09.2023 00:00 Відповісти
Коли найверховнішого блазня замінять , але судячи з того як ізбіратєлі від радощів за небритого сцються , мабуть , не скоро ((
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04.09.2023 01:06 Відповісти
Знищення 1/5 всієї авіаційної інфраструктури за пару днів це мало?
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04.09.2023 00:02 Відповісти
Це багато. Але вони могли при своїх можливостях і більше вразити. Принаймні дуже хотіли.
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04.09.2023 00:06 Відповісти
І це не мало.
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04.09.2023 00:08 Відповісти
діду 90 річний йди спати
смішні падляботи, спочатку були сплошні фронтовики, тепер от пенсіонерами виступають.
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04.09.2023 00:20 Відповісти
Достатньо піару, вже в армію психів і туберкульоз почали призивати!
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04.09.2023 03:29 Відповісти
 
 