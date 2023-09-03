За перші дні вторгнення росіяни вразили лише 20% об’єктів авіаційної інфраструктури, - Буданов

За перші дні вторгнення росіяни змогли вразити лише 20% авіаційної інфраструктури, що не дозволило ворогу добитися домінування у небі.

Про це розповів в інтерв'ю для фільму "Збиті льотчики росії" заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вони насправді вразили близько 20% об'єктів з усього переліку, який хотіли. Це і стало на заваді повному домінуванню у повітрі. А те, що їм не вдалося знищити більшу частину комплексів протиповітряної оборони звело нанівець їхнє домінування в класах літаків і кількості авіації", - зазначив Буданов.

Він повідомив, що Повітряні сили були попереджені про атаку й устигли передислокуватися. Як наслідок, результат не відповідав завданням, поставленим перед повітряно-космічними силами РФ.

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