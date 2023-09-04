Авіація та артилерія ЗСУ протягом 2 вересня уразили 9 районів зосередження росіян, 10 артилерійських засобів, 6 ЗРК, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах 2 вересня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника".
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Urs
показати весь коментар04.09.2023 01:06 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар04.09.2023 10:42 Відповісти Мені подобається 0
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