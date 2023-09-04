Авіація та артилерія ЗСУ протягом 2 вересня уразили 9 районів зосередження росіян, 10 артилерійських засобів, 6 ЗРК, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах 2 вересня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 зенітно-ракетний комплекс противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ минулої доби уразили 14 районів скупчення росіян, 3 ЗРК, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади, - Генштаб